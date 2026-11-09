Portālu "medibam.lv" un "lielaisloms.eu" saturs turpmāk atrodams LASI.LV

LASI.LV līdzšinējais e-žurnāls "Mednieks/Makšķernieks" tiek sadalīts divos tematiskos e-žurnālos — "Medībām" un "Lielais Loms". Tajos tiks publicēti arī portālu "medibam.lv" un "lielaisloms.eu" komandu veidotie materiāli. Abos līdzšinējos portālos jauns saturs turpmāk vairs netiks publicēts.
Žurnāla "Medības" komanda darbu turpinās e-žurnālā "Medībām", sekojot nozares aktualitātēm, skaidrojot normatīvo aktu izmaiņas un uzklausot medniekus un speciālistus. Lasītājiem būs pieejamas intervijas, reportāžas, praktiski padomi, aprīkojuma apskati, video un raidieraksts "Šauj garām!".
Savukārt e-žurnālā "Lielais Loms" būs atrodams portāla "lielaisloms.eu" komandas veidotais saturs par copi, tostarp makšķerēšanas padomi gan iesācējiem, gan pieredzējušiem makšķerniekiem.
Kopš darbības sākuma 2020. gadā "Medibam.lv" publicēti vairāk nekā 8000 rakstu par medībām Latvijā un pasaulē, savvaļas dzīvniekiem, medību suņiem, ieročiem un aprīkojumu. Pašlaik šo arhīvu pakāpeniski pārceļ uz LASI.LV, lai uzkrātās zināšanas un pieredzes stāsti būtu pieejami arī turpmāk.
Apjomīgā arhīva pārcelšana ir laikietilpīga, tādēļ pārejas laikā atsevišķi raksti vai iepriekš saglabātās saites īslaicīgi var nebūt pieejamas. Aicinām lasītājus būt saprotošiem.
Drukātais žurnāls "Medības" turpinās iznākt katru mēnesi. Tā numuri pieejami arī elektroniski LASI.LV.
Paldies lasītājiem par uzticību! Abu portālu jaunākos materiālus turpmāk meklējiet LASI.LV e-žurnālos "Medības" un "Lielais Loms".
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
LASI.LV līdzšinējais e-žurnāls "Mednieks/Makšķernieks" tiek sadalīts divos tematiskos e-žurnālos — "Medībām" un "Lielais Loms". Tajos tiks publicēti arī portālu "medibam.lv" un "lielaisloms.eu" komandu veidotie materiāli. Abos līdzšinējos portālos jauns saturs turpmāk vairs netiks publicēts.
Žurnāla "Medības" komanda darbu turpinās e-žurnālā "Medībām", sekojot nozares aktualitātēm, skaidrojot normatīvo aktu izmaiņas un uzklausot medniekus un speciālistus. Lasītājiem būs pieejamas intervijas, reportāžas, praktiski padomi, aprīkojuma apskati, video un raidieraksts "Šauj garām!".
Savukārt e-žurnālā "Lielais Loms" būs atrodams portāla "lielaisloms.eu" komandas veidotais saturs par copi, tostarp makšķerēšanas padomi gan iesācējiem, gan pieredzējušiem makšķerniekiem.
Kopš darbības sākuma 2020. gadā "Medibam.lv" publicēti vairāk nekā 8000 rakstu par medībām Latvijā un pasaulē, savvaļas dzīvniekiem, medību suņiem, ieročiem un aprīkojumu. Pašlaik šo arhīvu pakāpeniski pārceļ uz LASI.LV, lai uzkrātās zināšanas un pieredzes stāsti būtu pieejami arī turpmāk.
Apjomīgā arhīva pārcelšana ir laikietilpīga, tādēļ pārejas laikā atsevišķi raksti vai iepriekš saglabātās saites īslaicīgi var nebūt pieejamas. Aicinām lasītājus būt saprotošiem.
Drukātais žurnāls "Medības" turpinās iznākt katru mēnesi. Tā numuri pieejami arī elektroniski LASI.LV.
Paldies lasītājiem par uzticību! Abu portālu jaunākos materiālus turpmāk meklējiet LASI.LV e-žurnālos "Medības" un "Lielais Loms".
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu