Vācija nevar piegādāt Ukrainai sistēmas "Patriot", paziņo Pistoriuss

Vācija šobrīd nevar nodot Ukrainai pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas "Patriot", jo tas rada draudus, ka tās paša pretgaisa aizsardzības sistēma varētu tikt būtiski vājināta, paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
"Piegādes, pirmkārt, "Patriot" sistēmu piegādes, notiek ar grūtībām. Vācija jau ir piegādājusi vairākas sistēmas un daudz vadāmo raķešu tām. Vairāk mēs šobrīd nevaram darīt. Visu, ko mēs tagad nodosim, mēs pagaidām nevarēsim kompensēt - tas radīs mums robus, kurus mums nav tiesību pieļaut," intervijā mediju grupai WAZ norādīja Pistoriuss.
Viņš uzsvēra, ka citas valstis ir sniegušas "ievērojami mazāku ieguldījumu", tāpēc Berlīne no partneriem gaida aktīvāku rīcību. Pēc aizsardzības ministra teiktā, šis jautājums ir detalizēti jāapspriež nākamajā Ukrainas aizsardzības jautājumu kontaktgrupas sanāksmē, kas notiks novembra vidū.
Pistoriuss arī pauda šaubas par iespēju drīzumā panākt pamieru Ukrainā. Tajā pašā laikā aizsardzības ministrs cer, ka Maskavai neizdosies sasniegt izvirzītos mērķus.
"Es neticu, ka Krievijai izdosies mainīt kara gaitu savā labā, ziemā veicot gaisa uzbrukumus civilajiem objektiem. Uz sauszemes Krievijas bruņotie spēki nepanāk nekādu progresu, bet zaudējumi ir milzīgi - no 30 000 līdz 40 000 karavīru mēnesī," piebilda Pistoriuss.
Aptauja
Vai Eiropa ir gatava stāties pretī hibrīdkara draudiem?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Vācija šobrīd nevar nodot Ukrainai pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas "Patriot", jo tas rada draudus, ka tās paša pretgaisa aizsardzības sistēma varētu tikt būtiski vājināta, paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
"Piegādes, pirmkārt, "Patriot" sistēmu piegādes, notiek ar grūtībām. Vācija jau ir piegādājusi vairākas sistēmas un daudz vadāmo raķešu tām. Vairāk mēs šobrīd nevaram darīt. Visu, ko mēs tagad nodosim, mēs pagaidām nevarēsim kompensēt - tas radīs mums robus, kurus mums nav tiesību pieļaut," intervijā mediju grupai WAZ norādīja Pistoriuss.
Viņš uzsvēra, ka citas valstis ir sniegušas "ievērojami mazāku ieguldījumu", tāpēc Berlīne no partneriem gaida aktīvāku rīcību. Pēc aizsardzības ministra teiktā, šis jautājums ir detalizēti jāapspriež nākamajā Ukrainas aizsardzības jautājumu kontaktgrupas sanāksmē, kas notiks novembra vidū.
Pistoriuss arī pauda šaubas par iespēju drīzumā panākt pamieru Ukrainā. Tajā pašā laikā aizsardzības ministrs cer, ka Maskavai neizdosies sasniegt izvirzītos mērķus.
"Es neticu, ka Krievijai izdosies mainīt kara gaitu savā labā, ziemā veicot gaisa uzbrukumus civilajiem objektiem. Uz sauszemes Krievijas bruņotie spēki nepanāk nekādu progresu, bet zaudējumi ir milzīgi - no 30 000 līdz 40 000 karavīru mēnesī," piebilda Pistoriuss.
Aptauja
Vai Eiropa ir gatava stāties pretī hibrīdkara draudiem?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu