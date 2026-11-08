No "Dvēseļu puteņa" līdz "Šindlera sarakstam" desmit filmas, ko redzēt novembrī

Tuvojoties 11. novembra Lāčplēša dienai, kas atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta spēkiem 1919. gadā, kā arī starptautiskajai Pamiera dienai, kas piemin Pirmā pasaules kara pamiera noslēgšanu un karā kritušos, atskatīsimies uz kara pieredzēm un sekām kino pasaulē.
Filmas ļauj aplūkot un izjust kara šausmas no atšķirīgiem laikiem un skatpunktiem. Sākot ar vēsturiskās realitātes iedvesmotām kaujām un pēckara psiholoģiskajām traumām līdz izdomātiem varoņstāstiem un satīriskiem melnā humora skatījumiem, kas traģisko savij ar absurdu — filmu veidotāji karu patiešām atveidojuši dažādākajos žanros.
Taču kopīgā netrūkst — kara morālās dilemmas, psiholoģiskās traumas un cilvēcības saglabāšana vardarbības apstākļos ir paliekoša tēma kara mākslinieciskajās interpretācijās. Turklāt, ārpus Holivudas gigantiem, vērts atcerēties arī pašmāju radītos šedevrus:
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Tuvojoties 11. novembra Lāčplēša dienai, kas atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta spēkiem 1919. gadā, kā arī starptautiskajai Pamiera dienai, kas piemin Pirmā pasaules kara pamiera noslēgšanu un karā kritušos, atskatīsimies uz kara pieredzēm un sekām kino pasaulē.
Filmas ļauj aplūkot un izjust kara šausmas no atšķirīgiem laikiem un skatpunktiem. Sākot ar vēsturiskās realitātes iedvesmotām kaujām un pēckara psiholoģiskajām traumām līdz izdomātiem varoņstāstiem un satīriskiem melnā humora skatījumiem, kas traģisko savij ar absurdu — filmu veidotāji karu patiešām atveidojuši dažādākajos žanros.
Taču kopīgā netrūkst — kara morālās dilemmas, psiholoģiskās traumas un cilvēcības saglabāšana vardarbības apstākļos ir paliekoša tēma kara mākslinieciskajās interpretācijās. Turklāt, ārpus Holivudas gigantiem, vērts atcerēties arī pašmāju radītos šedevrus:
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- Gata Šļūkas karikatūru
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