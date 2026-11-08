Sunny 7.8 °C
S. 08.11
Agra, Aleksandra
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#holivuda #svētki #tv

No "Dvēseļu puteņa" līdz "Šindlera sarakstam" desmit filmas, ko redzēt novembrī

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 08. novembris, 08:00
Karavīrs miglā. Ilustratīvs attēls.
Kara stāsti kino pasaulē atklāj cilvēka spēju izdzīvot neiedomājamos apstākļos, izvēlēties starp pienākumu un sirdsapziņu, kā arī sadzīvot ar pieredzi, kas ievaino uz visiem laikiem. Atskatīties dažādos vēsturisku notikumu ekranizējumos aicina straumēšanas platforma "National Geographic".
Karavīrs miglā. Ilustratīvs attēls.
Foto: Publicitātes
1/11
"Rīgas sargi" (2007)

Tuvojoties 11. novembra Lāčplēša dienai, kas atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta spēkiem 1919. gadā, kā arī starptautiskajai Pamiera dienai, kas piemin Pirmā pasaules kara pamiera noslēgšanu un karā kritušos, atskatīsimies uz kara pieredzēm un sekām kino pasaulē.

Filmas ļauj aplūkot un izjust kara šausmas no atšķirīgiem laikiem un skatpunktiem. Sākot ar vēsturiskās realitātes iedvesmotām kaujām un pēckara psiholoģiskajām traumām līdz izdomātiem varoņstāstiem un satīriskiem melnā humora skatījumiem, kas traģisko savij ar absurdu — filmu veidotāji karu patiešām atveidojuši dažādākajos žanros.

Taču kopīgā netrūkst — kara morālās dilemmas, psiholoģiskās traumas un cilvēcības saglabāšana vardarbības apstākļos ir paliekoša tēma kara mākslinieciskajās interpretācijās. Turklāt, ārpus Holivudas gigantiem, vērts atcerēties arī pašmāju radītos šedevrus:

1/11
"Rīgas sargi" (2007)

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Kino
Tēmturi
#holivuda #svētki #tv
Turpini lasīt
1/11
"Rīgas sargi" (2007)

Tuvojoties 11. novembra Lāčplēša dienai, kas atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta spēkiem 1919. gadā, kā arī starptautiskajai Pamiera dienai, kas piemin Pirmā pasaules kara pamiera noslēgšanu un karā kritušos, atskatīsimies uz kara pieredzēm un sekām kino pasaulē.

Filmas ļauj aplūkot un izjust kara šausmas no atšķirīgiem laikiem un skatpunktiem. Sākot ar vēsturiskās realitātes iedvesmotām kaujām un pēckara psiholoģiskajām traumām līdz izdomātiem varoņstāstiem un satīriskiem melnā humora skatījumiem, kas traģisko savij ar absurdu — filmu veidotāji karu patiešām atveidojuši dažādākajos žanros.

Taču kopīgā netrūkst — kara morālās dilemmas, psiholoģiskās traumas un cilvēcības saglabāšana vardarbības apstākļos ir paliekoša tēma kara mākslinieciskajās interpretācijās. Turklāt, ārpus Holivudas gigantiem, vērts atcerēties arī pašmāju radītos šedevrus:

1/11
"Rīgas sargi" (2007)

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Kino
Tēmturi
#holivuda #svētki #tv
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma