Izstāde "Baltic Beauty 2026" Ķīpsalā pulcēs 340 dalībniekus no 19 valstīm

Jaunākie skaistumkopšanas produkti, procedūras un pakalpojumi, aizraujoši vizāžistu, bārddziņu, frizieru, spa meistaru un manikīra speciālistu konkursi, paraugdemonstrējumi un profesionāļu konsultācijas — to visu jau no 6. līdz 8. novembrim varēs izbaudīt gada košākajā skaistuma industrijas pasākumā — izstādē "Baltic Beauty 2026" Ķīpsalā, informē pasākuma rīkotāji.
"Skaistumkopšanas nozare iet roku rokā ar zinātnes atklājumiem (zinātnē balstītiem risinājumiem), un tas redzams arī izstādes dalībnieku piedāvājumā. Šogad uzmanības centrā ir kosmētika, kas vērsta uz ādas novecošanās procesu palēnināšanu un ādas kopšanu dažādos dzīves posmos, tostarp arī menopauzē, kā arī mērķtiecīgu galvas ādas kopšanu. Visai plaši pārstāvēta būs kosmētika, kurā izmantotas biotehnoloģijas — eksosomas, PDRN, biomimētiskie peptīdi. Vienlaikus pieaug interese par skaistumkopšanas ierīcēm lietošanai mājās, tāpēc izstādē būs ne tikai ierīces, bet kompleksi risinājumi, kas ļauj veidot pārdomātu ikdienas rutīnu. Turpina nostiprināties arī Korejas kosmētikas pozīcijas, un tā būs plaši pārstāvēta izstādē," norāda "Baltic Beauty" vadītāja Kristīne Čerņavska.
Dažādus plaša patēriņa un profesionālos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus divās hallēs prezentēs 340 izstādes dalībnieki no 19 valstīm — Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Itālijas Ķīnas, Kipras, Korejas Republikas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Šrilankas, Vācijas un Zviedrijas. Dalībnieku vidū ir gan zināmi Latvijas zīmoli, kā, piemēram, "GMT", "Labrains", "Apimi", "Silvanols", "Kerman", "Spike Brand", "Kemern Cosmetic", gan ārvalstīs iecienīta kosmētika, kas beidzot nonākusi mūsu tirgū. Būs arī vairāki jauni Eiropas kosmētikas zīmoli, kas sevi Baltijā piesaka pirmoreiz.
Skaistumkopšanas klīniku piedāvājumu, aktuālākos produktus, salonu un spa pakalpojumus un dažādas aparāttehnoloģijas, sākot no sejas kopšanas kosmētikas līdz permanentajam grimam, no skropstu un nagu pieaudzēšanas līdz jaunākajām aparātprocedūrām, no mutes higiēnas līdzekļiem līdz epilācijas un depilācijas krēmiem, varēs iepazīt hallē "Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule". Savukārt izstādes halles "Matu skaistuma pasaule" piedāvājumā būs profesionālā un plaša patēriņa matu kosmētika, instrumenti profesionāļiem, aksesuāri un aprīkojums frizētavu saloniem. Interesenti varēs konsultēties ar frizieriem un vērot virtuozus pasaules klases meistaru paraugdemonstrējumus. Ir padomāts arī par tiem, kam patīk skaistas rotas — izstādē būs aksesuāru sadaļa "Rotaslietu pasaule".
Izstādē būs arī plaša izglītojošo pasākumu programma profesionāļiem, un norisināsies daudzi konkursi. Aizraujoši notikumi uz divām skatuvēm būs visās izstādes dienās! Nozares profesionāļi "Baltic Beauty" varēs uzrunāt jaunus klientus, veidot sadarbību un iepazīt aktuālo nozarē. Savukārt ikviens — vērot aizraujošus, krāšņus konkursus, izmēģināt jaunākos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus un iepirkties.
Pasākumi izaugsmei un iedvesmai
"Baltic Beauty" ekspozīciju papildinās daudzveidīgi pasākumi profesionāļiem: trīs konferences, vairāk nekā 40 profesionālie konkursi, 28 meistarklases un semināri. 6. novembrī norisināsies Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas konference "Dzīvildze — jaunais skaistuma kods" un permanentā grima konference "Baltic PMU Conference", ko organizē Starptautiskā Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociācija. 7. novembrī notiks Latvijas Ārstu biedrības rīkota starpdisciplinārā konference "Skaistums un veselība — medicīniskais skatījums", bet 8. novembrī — konference skropstu pieaudzēšanas un uzacu dizaina meistariem.
Noskaidros "Baltic Beauty Awards 2026" uzvarētājus
Otro reizi izstādē inovatīvākajiem produktiem pasniegs inovāciju un izcilības balvu "Baltic Beauty Awards 2026", tāpēc, ja vēlies turēt roku uz pulsa un būt lietas kursā par inovatīvākajiem un izcilākajiem produktiem, seko līdzi! Balvas ieguvējus noskaidrosim jau 6. novembrī plkst. 12.00!
Masāžas paraugdemonstrējumi
Plašo pasākumu programmu papildinās arī masāžas paraugdemonstrējumi "Baltic Massage Superstar Shine", kas norisināsies svētdien, 8. novembrī, visas dienas garumā. Pasākumu rīko Lietuvas "Tallisi Baltija".
Diskusija par skaistumkopšanas kļūdām
Plašais skaistumkopšanas pakalpojumu klāsts un sociālo mediju reklāmas vilina izmēģināt dažādas procedūras, taču rezultāts ne vienmēr atbilst gaidītajam. Vai vilšanās vienmēr nozīmē, ka pieļauta kļūda? Sestdien, 7. novembrī, plkst. 12.00 uz atvērtās skatuves interesenti aicināti sekot līdzi ekspertu diskusijai par skaistumkopšanas procedūru iespējām, ierobežojumiem, rezultātiem un to iespējamām ilgtermiņa sekām. Varēs uzdot sev interesējošus jautājumus nozares profesionāļiem.
Piedalās: plastikas ķirurgs Dr. Kārlis Vērdiņš, klīniskā psiholoģe Dr. psych. Ilona Krone, ārste, kosmētiķe Dr. Irēna Kermen, estētiskās medicīnas ārste, kosmētiķe Dr. Inga Groskopa, kosmētiķe, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente Renāte Reinsone, kosmētiķe, estētiskās un medicīniskās mikropigmentācijas speciāliste Vineta Domaševiča un mūziķis Miks Dukurs. Ikviens izstādes apmeklētājs ir aicināts piedalīties un uzdot jautājumus ekspertiem.
Starptautiskais friziermākslas festivāls
Semināri un izcilu frizieru un bārddziņu meistarklases par moderniem 2026. gada sieviešu un vīriešu matu griezumiem, koloristiku, matu atveseļošanu, stilu un veiksmīgu biznesu, konkursi frizieriem — to visu izstādē "Baltic Beauty" piedāvās "International Hairstyling Festival", kas šogad notiek jau 32. reizi. Latvijas un ārvalstu friziermākslas zvaigznes un zīmolu pārstāvji — Davide da Villi (Davide da Villi) (Itālija), Pēters Štolce (Peter Stolze) (Vācija), Anna Zenkovska, Lukašs Zarihta (Polija), Germans Sārs (German Saar) (Igaunija), Ksenija Ļitvina (Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti), Daiga Lapiņa, Marina Lāce, Davey Cutz jeb Dāvis Trukšāns no Latvijas un vēl daudzi citi eksperti, semināros un meistarklasēs frizieriem atklās savu jaunāko modes kolekciju un amata noslēpumus.
Aizraujoši konkursi
Aizraujoši un spraigi notikumi, kas liks straujāk pukstēt gan dalībnieku, gan līdzjutēju sirdīm, ir gaidāmi visās trīs izstādes dienās. 6. un 7. novembrī savu meistarību starptautiskajā "Global Beauty Cups" čempionātā demonstrēs manikīra speciālisti. Vēl pirmajās divās izstādes dienās notiks arī "Dalila Beauty Cup" čempionāts skropstu un uzacu meistariem, kā arī norisināsies permanentā grima konkurss "Baltic PMU championship".
Frizieri konkursos, kas notiks visās izstādes dienās, sacentīsies vairāk nekā 20 dažādās kategorijās un demonstrēs oriģinālu modes redzējumu, radot modernu koptēlu, neparastus matu griezumus, izsmalcinātus matu sakārtojumus līgavām, kā arī fantāzijas frizūras. Turklāt 6. novembrī frizieru skolas no visām Baltijas valstīm piedalīsies "Frizieru skolu atvērtajā kausā", 7. novembrī norisināsies Baltijas friziermākslas čempionāts, kurā vadošie sieviešu frizūru meistari sacentīsies "Hair Ring", savukārt bārddziņi un vīriešu frizūru speciālisti spēkiem mērosies "Barber Ring", bet 8. novembrī — "Braiding Battle", kur dalībnieku uzdevums ir radīt frizūras no afrikāņu bizītēm.
Krāšņi, radoši un vizuāli iespaidīgi — tādi būs stilistu un vizāžistu starptautiskie konkursi, kuri norisināsies 8. novembrī. Šogad imidža skola-studija "Unastyle" organizē trīs: vizāžistiem — "Creative Makeup", stilistiem — "Full Fashion Look" un "Celebrity Look", kurā līdzās individuāliem meistariem var sacensties arī komandas — frizieris un vizāžists. Visu trīs konkursu labākos darbus un meistarus varēs redzēt apbalvošanas ceremonijā uz galvenās skatuves no plkst. 15.30 līdz 17.00. Skatīt programmu: https://www.bt1.lv/balticbeauty/program.php .
Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" un "Skaistums matu kosmētika" sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju, Latvijas frizieru un kosmetologu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Spa & wellness federāciju, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, imidža skolu-studiju "Unastyle", Tatjanu Kivi un "Global Beauty Cups". Vairāk: www.bt1.lv/bb .
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Jaunākie skaistumkopšanas produkti, procedūras un pakalpojumi, aizraujoši vizāžistu, bārddziņu, frizieru, spa meistaru un manikīra speciālistu konkursi, paraugdemonstrējumi un profesionāļu konsultācijas — to visu jau no 6. līdz 8. novembrim varēs izbaudīt gada košākajā skaistuma industrijas pasākumā — izstādē "Baltic Beauty 2026" Ķīpsalā, informē pasākuma rīkotāji.
"Skaistumkopšanas nozare iet roku rokā ar zinātnes atklājumiem (zinātnē balstītiem risinājumiem), un tas redzams arī izstādes dalībnieku piedāvājumā. Šogad uzmanības centrā ir kosmētika, kas vērsta uz ādas novecošanās procesu palēnināšanu un ādas kopšanu dažādos dzīves posmos, tostarp arī menopauzē, kā arī mērķtiecīgu galvas ādas kopšanu. Visai plaši pārstāvēta būs kosmētika, kurā izmantotas biotehnoloģijas — eksosomas, PDRN, biomimētiskie peptīdi. Vienlaikus pieaug interese par skaistumkopšanas ierīcēm lietošanai mājās, tāpēc izstādē būs ne tikai ierīces, bet kompleksi risinājumi, kas ļauj veidot pārdomātu ikdienas rutīnu. Turpina nostiprināties arī Korejas kosmētikas pozīcijas, un tā būs plaši pārstāvēta izstādē," norāda "Baltic Beauty" vadītāja Kristīne Čerņavska.
Dažādus plaša patēriņa un profesionālos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus divās hallēs prezentēs 340 izstādes dalībnieki no 19 valstīm — Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Itālijas Ķīnas, Kipras, Korejas Republikas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Šrilankas, Vācijas un Zviedrijas. Dalībnieku vidū ir gan zināmi Latvijas zīmoli, kā, piemēram, "GMT", "Labrains", "Apimi", "Silvanols", "Kerman", "Spike Brand", "Kemern Cosmetic", gan ārvalstīs iecienīta kosmētika, kas beidzot nonākusi mūsu tirgū. Būs arī vairāki jauni Eiropas kosmētikas zīmoli, kas sevi Baltijā piesaka pirmoreiz.
Skaistumkopšanas klīniku piedāvājumu, aktuālākos produktus, salonu un spa pakalpojumus un dažādas aparāttehnoloģijas, sākot no sejas kopšanas kosmētikas līdz permanentajam grimam, no skropstu un nagu pieaudzēšanas līdz jaunākajām aparātprocedūrām, no mutes higiēnas līdzekļiem līdz epilācijas un depilācijas krēmiem, varēs iepazīt hallē "Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule". Savukārt izstādes halles "Matu skaistuma pasaule" piedāvājumā būs profesionālā un plaša patēriņa matu kosmētika, instrumenti profesionāļiem, aksesuāri un aprīkojums frizētavu saloniem. Interesenti varēs konsultēties ar frizieriem un vērot virtuozus pasaules klases meistaru paraugdemonstrējumus. Ir padomāts arī par tiem, kam patīk skaistas rotas — izstādē būs aksesuāru sadaļa "Rotaslietu pasaule".
Izstādē būs arī plaša izglītojošo pasākumu programma profesionāļiem, un norisināsies daudzi konkursi. Aizraujoši notikumi uz divām skatuvēm būs visās izstādes dienās! Nozares profesionāļi "Baltic Beauty" varēs uzrunāt jaunus klientus, veidot sadarbību un iepazīt aktuālo nozarē. Savukārt ikviens — vērot aizraujošus, krāšņus konkursus, izmēģināt jaunākos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus un iepirkties.
Pasākumi izaugsmei un iedvesmai
"Baltic Beauty" ekspozīciju papildinās daudzveidīgi pasākumi profesionāļiem: trīs konferences, vairāk nekā 40 profesionālie konkursi, 28 meistarklases un semināri. 6. novembrī norisināsies Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas konference "Dzīvildze — jaunais skaistuma kods" un permanentā grima konference "Baltic PMU Conference", ko organizē Starptautiskā Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociācija. 7. novembrī notiks Latvijas Ārstu biedrības rīkota starpdisciplinārā konference "Skaistums un veselība — medicīniskais skatījums", bet 8. novembrī — konference skropstu pieaudzēšanas un uzacu dizaina meistariem.
Noskaidros "Baltic Beauty Awards 2026" uzvarētājus
Otro reizi izstādē inovatīvākajiem produktiem pasniegs inovāciju un izcilības balvu "Baltic Beauty Awards 2026", tāpēc, ja vēlies turēt roku uz pulsa un būt lietas kursā par inovatīvākajiem un izcilākajiem produktiem, seko līdzi! Balvas ieguvējus noskaidrosim jau 6. novembrī plkst. 12.00!
Masāžas paraugdemonstrējumi
Plašo pasākumu programmu papildinās arī masāžas paraugdemonstrējumi "Baltic Massage Superstar Shine", kas norisināsies svētdien, 8. novembrī, visas dienas garumā. Pasākumu rīko Lietuvas "Tallisi Baltija".
Diskusija par skaistumkopšanas kļūdām
Plašais skaistumkopšanas pakalpojumu klāsts un sociālo mediju reklāmas vilina izmēģināt dažādas procedūras, taču rezultāts ne vienmēr atbilst gaidītajam. Vai vilšanās vienmēr nozīmē, ka pieļauta kļūda? Sestdien, 7. novembrī, plkst. 12.00 uz atvērtās skatuves interesenti aicināti sekot līdzi ekspertu diskusijai par skaistumkopšanas procedūru iespējām, ierobežojumiem, rezultātiem un to iespējamām ilgtermiņa sekām. Varēs uzdot sev interesējošus jautājumus nozares profesionāļiem.
Piedalās: plastikas ķirurgs Dr. Kārlis Vērdiņš, klīniskā psiholoģe Dr. psych. Ilona Krone, ārste, kosmētiķe Dr. Irēna Kermen, estētiskās medicīnas ārste, kosmētiķe Dr. Inga Groskopa, kosmētiķe, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente Renāte Reinsone, kosmētiķe, estētiskās un medicīniskās mikropigmentācijas speciāliste Vineta Domaševiča un mūziķis Miks Dukurs. Ikviens izstādes apmeklētājs ir aicināts piedalīties un uzdot jautājumus ekspertiem.
Starptautiskais friziermākslas festivāls
Semināri un izcilu frizieru un bārddziņu meistarklases par moderniem 2026. gada sieviešu un vīriešu matu griezumiem, koloristiku, matu atveseļošanu, stilu un veiksmīgu biznesu, konkursi frizieriem — to visu izstādē "Baltic Beauty" piedāvās "International Hairstyling Festival", kas šogad notiek jau 32. reizi. Latvijas un ārvalstu friziermākslas zvaigznes un zīmolu pārstāvji — Davide da Villi (Davide da Villi) (Itālija), Pēters Štolce (Peter Stolze) (Vācija), Anna Zenkovska, Lukašs Zarihta (Polija), Germans Sārs (German Saar) (Igaunija), Ksenija Ļitvina (Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti), Daiga Lapiņa, Marina Lāce, Davey Cutz jeb Dāvis Trukšāns no Latvijas un vēl daudzi citi eksperti, semināros un meistarklasēs frizieriem atklās savu jaunāko modes kolekciju un amata noslēpumus.
Aizraujoši konkursi
Aizraujoši un spraigi notikumi, kas liks straujāk pukstēt gan dalībnieku, gan līdzjutēju sirdīm, ir gaidāmi visās trīs izstādes dienās. 6. un 7. novembrī savu meistarību starptautiskajā "Global Beauty Cups" čempionātā demonstrēs manikīra speciālisti. Vēl pirmajās divās izstādes dienās notiks arī "Dalila Beauty Cup" čempionāts skropstu un uzacu meistariem, kā arī norisināsies permanentā grima konkurss "Baltic PMU championship".
Frizieri konkursos, kas notiks visās izstādes dienās, sacentīsies vairāk nekā 20 dažādās kategorijās un demonstrēs oriģinālu modes redzējumu, radot modernu koptēlu, neparastus matu griezumus, izsmalcinātus matu sakārtojumus līgavām, kā arī fantāzijas frizūras. Turklāt 6. novembrī frizieru skolas no visām Baltijas valstīm piedalīsies "Frizieru skolu atvērtajā kausā", 7. novembrī norisināsies Baltijas friziermākslas čempionāts, kurā vadošie sieviešu frizūru meistari sacentīsies "Hair Ring", savukārt bārddziņi un vīriešu frizūru speciālisti spēkiem mērosies "Barber Ring", bet 8. novembrī — "Braiding Battle", kur dalībnieku uzdevums ir radīt frizūras no afrikāņu bizītēm.
Krāšņi, radoši un vizuāli iespaidīgi — tādi būs stilistu un vizāžistu starptautiskie konkursi, kuri norisināsies 8. novembrī. Šogad imidža skola-studija "Unastyle" organizē trīs: vizāžistiem — "Creative Makeup", stilistiem — "Full Fashion Look" un "Celebrity Look", kurā līdzās individuāliem meistariem var sacensties arī komandas — frizieris un vizāžists. Visu trīs konkursu labākos darbus un meistarus varēs redzēt apbalvošanas ceremonijā uz galvenās skatuves no plkst. 15.30 līdz 17.00. Skatīt programmu: https://www.bt1.lv/balticbeauty/program.php .
Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" un "Skaistums matu kosmētika" sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju, Latvijas frizieru un kosmetologu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Spa & wellness federāciju, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, imidža skolu-studiju "Unastyle", Tatjanu Kivi un "Global Beauty Cups". Vairāk: www.bt1.lv/bb .
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