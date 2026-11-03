"Vienotība" paliek bez Abu Meri

Par izstāšanos no "Vienotības" paziņojis pašreizējais veselības ministrs Hosams Abu Meri. Jau pēc Saeimas vēlēšanām oktobrī H. Abu Meri paziņoja, ka atkāpjas no partijas domes priekšsēdētāja amata.
Apvienībai "Jaunā Vienotība" gan izdevās pārvarēt piecu procentu barjeru, taču kopumā rezultāts bija vājš, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, un vairāki labi zināmi politiķi neiekļuva Saeimā, tajā skaitā arī Abu Meri.
"Šis ir arī brīdis, kad esmu pieņēmis personīgu lēmumu – izstāties no partijas "Vienotība".
Tas nav viegli, jo 16 gadu garumā partija un tās cilvēki kļuvuši kā vēl viena ģimene. Un tomēr šis solis ir rūpīgi pārdomāts. Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas uzskatīju, ka ir jāuzņemas politiskā atbildība, tāpēc atkāpos no domes priekšsēdētāja amata. Kopš tā brīža esmu daudz ko apsvēris un nonācis pie secinājuma, ka dažkārt atbildīgākais lēmums ir atzīt, ka pienācis laiks jaunam ceļam," sociālajā vietnē "Facebook" raksta veselības ministrs. Viņš norāda, ka "Vienotībai" ir "nepieciešams restarts, jauna enerģija un jauni cilvēki, kas turpina arī manis iesākto politikā". Lai atgūtu sabiedrības uzticēšanos, esot jārunā skaidra valoda. "Uzskatu, ka patlaban partijai nevaru dot to, kas šajā pārmaiņu posmā tai būtu nepieciešams," piebilst H. Abu Meri, no kura ieraksta noprotams, ka viņš plāno strādāt pamatprofesijā – kā ārsts gastroenterologs.
Jāatgādina, ka no "JV"
15. Saeimā netika ievēlēti arī, piemēram, pašreizējais satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī šī politiskā spēka izvirzītais premjera kandidāts, bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens. Partijas kongress, kurā paredzētas priekšsēdētāja, valdes un citu institūciju vēlēšanas, paredzēts 28. novembrī, un vairāki "Vienotības" politiķi uzsvēruši, ka partijai nepieciešamas pārmaiņas. Piemēram, bijusī premjere Evika Siliņa iepriekš intervijā Latvijas Televīzijai sacīja: "Ir skaidrs, ka esošais formāts, kādā mēs strādājam, noteikti vairs neuzrunā mūsu biedrus un arī vēlētājus." Taču, kas varētu būt partijas vadībā, ir neskaidrs. Viens no tiem, kas paziņojis, ka kandidēs uz "Vienotības" valdes priekšsēdētāja amatu, ir 14. Saeimas deputāts un Sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis, kurš 15. Saeimā nav ievēlēts. Sociālajos tīklos publicētā paziņojumā Daugavietis norāda, ka lēmumu kandidēt pieņēmis, jo tic "Vienotības" vērtībām, cilvēkiem un partijas nākotnei, taču līdzšinējā pieeja vairs neesot pietiekama un partijai nepieciešamas nevis kosmētiskas, bet reālas pārmaiņas. Politiķa ieskatā, partijai jākļūst atvērtākai biedru viedokļiem un lēmumu pieņemšanai, kā arī aktīvāk jāveicina jaunu līderu izaugsme. "Es nekandidēju tāpēc, ka uzskatu, ka man ir visas atbildes. Es kandidēju tāpēc, ka esmu gatavs uzņemties atbildību, uzklausīt un apvienot cilvēkus kopīgam darbam," savā paziņojumā norādījis Daugavietis.
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Par izstāšanos no "Vienotības" paziņojis pašreizējais veselības ministrs Hosams Abu Meri. Jau pēc Saeimas vēlēšanām oktobrī H. Abu Meri paziņoja, ka atkāpjas no partijas domes priekšsēdētāja amata.
Apvienībai "Jaunā Vienotība" gan izdevās pārvarēt piecu procentu barjeru, taču kopumā rezultāts bija vājš, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, un vairāki labi zināmi politiķi neiekļuva Saeimā, tajā skaitā arī Abu Meri.
"Šis ir arī brīdis, kad esmu pieņēmis personīgu lēmumu – izstāties no partijas "Vienotība".
Tas nav viegli, jo 16 gadu garumā partija un tās cilvēki kļuvuši kā vēl viena ģimene. Un tomēr šis solis ir rūpīgi pārdomāts. Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas uzskatīju, ka ir jāuzņemas politiskā atbildība, tāpēc atkāpos no domes priekšsēdētāja amata. Kopš tā brīža esmu daudz ko apsvēris un nonācis pie secinājuma, ka dažkārt atbildīgākais lēmums ir atzīt, ka pienācis laiks jaunam ceļam," sociālajā vietnē "Facebook" raksta veselības ministrs. Viņš norāda, ka "Vienotībai" ir "nepieciešams restarts, jauna enerģija un jauni cilvēki, kas turpina arī manis iesākto politikā". Lai atgūtu sabiedrības uzticēšanos, esot jārunā skaidra valoda. "Uzskatu, ka patlaban partijai nevaru dot to, kas šajā pārmaiņu posmā tai būtu nepieciešams," piebilst H. Abu Meri, no kura ieraksta noprotams, ka viņš plāno strādāt pamatprofesijā – kā ārsts gastroenterologs.
Jāatgādina, ka no "JV"
15. Saeimā netika ievēlēti arī, piemēram, pašreizējais satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī šī politiskā spēka izvirzītais premjera kandidāts, bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens. Partijas kongress, kurā paredzētas priekšsēdētāja, valdes un citu institūciju vēlēšanas, paredzēts 28. novembrī, un vairāki "Vienotības" politiķi uzsvēruši, ka partijai nepieciešamas pārmaiņas. Piemēram, bijusī premjere Evika Siliņa iepriekš intervijā Latvijas Televīzijai sacīja: "Ir skaidrs, ka esošais formāts, kādā mēs strādājam, noteikti vairs neuzrunā mūsu biedrus un arī vēlētājus." Taču, kas varētu būt partijas vadībā, ir neskaidrs. Viens no tiem, kas paziņojis, ka kandidēs uz "Vienotības" valdes priekšsēdētāja amatu, ir 14. Saeimas deputāts un Sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis, kurš 15. Saeimā nav ievēlēts. Sociālajos tīklos publicētā paziņojumā Daugavietis norāda, ka lēmumu kandidēt pieņēmis, jo tic "Vienotības" vērtībām, cilvēkiem un partijas nākotnei, taču līdzšinējā pieeja vairs neesot pietiekama un partijai nepieciešamas nevis kosmētiskas, bet reālas pārmaiņas. Politiķa ieskatā, partijai jākļūst atvērtākai biedru viedokļiem un lēmumu pieņemšanai, kā arī aktīvāk jāveicina jaunu līderu izaugsme. "Es nekandidēju tāpēc, ka uzskatu, ka man ir visas atbildes. Es kandidēju tāpēc, ka esmu gatavs uzņemties atbildību, uzklausīt un apvienot cilvēkus kopīgam darbam," savā paziņojumā norādījis Daugavietis.
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