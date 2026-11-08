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#elektroauto #rīga #sacensības

VIDEO: 33 elektroauto. Trīs ieskaites grupas. Tikai viens uzvarētājs katrā no tām

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 08. novembris, 07:00
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2026. gada 08. novembris, 07:00
Latvijas e-auto 2026./2027. gada sezonas balva.
Latvijas e-auto 2026./2027. gada sezonas balva.
Foto: Publicitātes

Oktobra beigās ar svinīgu apbalvošanas ceremoniju Mežaparka Lielajā estrādē noslēdzās konkurss "Latvijas e-Auto 2026/27".

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Šogad par labākā elektroauto titulu sacentās 33 dažādi modeļi. Katrs no tiem bija ieradies ar ambīcijām uzvarēt, taču uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena katrā ieskaites grupā vieta ir tikai vienam!

Kā konkursa rezultātus vērtē paši auto pārstāvji un konkursa atbalstītāji? Vai uzvarētāji bija prognozējami, un kuri rezultāti sagādāja pārsteigumus?

Skaties video un uzzini!

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Tēma
Latvijas e-auto 2026/27
Tēmturi
#elektroauto #rīga #sacensības
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Oktobra beigās ar svinīgu apbalvošanas ceremoniju Mežaparka Lielajā estrādē noslēdzās konkurss "Latvijas e-Auto 2026/27".

Reklāma

Šogad par labākā elektroauto titulu sacentās 33 dažādi modeļi. Katrs no tiem bija ieradies ar ambīcijām uzvarēt, taču uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena katrā ieskaites grupā vieta ir tikai vienam!

Kā konkursa rezultātus vērtē paši auto pārstāvji un konkursa atbalstītāji? Vai uzvarētāji bija prognozējami, un kuri rezultāti sagādāja pārsteigumus?

Skaties video un uzzini!

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Latvijas e-auto 2026/27
Tēmturi
#elektroauto #rīga #sacensības
Reklāma
Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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