Rīgas ietvju un brauktuvju uzturēšanai ziemā plānoti 30,3 miljoni eiro

Rīgas pašvaldība ziemas sezonā centralizēti nodrošinās visu pašvaldības ielām piegulošo ietvju, brauktuvju, kā arī tiltu un pārvadu uzturēšanu. Šim mērķim sagatavotas 174 tehnikas vienības, savukārt ziemas uzturēšanas darbos tiks iesaistīti 115 darbinieki, informē Rīgas domē.
Ielu ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšanai tiks izmantoti gan Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta iekšējie resursi — 21 tehnikas vienība, gan ārpakalpojuma sniedzēju nodrošinātā tehnika, kopumā paredzot ielu uzturēšanas darbos iesaistīt 174 tehnikas vienības.
Ietvju centralizētai uzturēšanai šajā ziemas sezonā pašvaldība plānojusi novirzīt 7.3 miljonus eiro, savukārt brauktuvju, tiltu un pārvadu uzturēšanai — 23 miljonus eiro.
Jāņem vērā, ka ziemas uzturēšanas darbu apjoms un izmaksas ir tieši atkarīgas no laikapstākļiem un snigšanas intensitātes. Tāpēc faktiskās izmaksas sezonas laikā var gan palielināties, gan samazināties atkarībā no nepieciešamā darbu apjoma.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzsver: "Pagājušā ziema mums parādīja, ka ir lietas, kas jāuzlabo, un esam no pieļautajām kļūdām mācījušies, lai šogad ziemas uzturēšanas darbi noritētu raitāk un kvalitatīvāk. Mēs nevaram paredzēt, kāda būs gaidāmā ziema, cik daudz snigs un cik bieži nāksies saskarties ar apledojumu, taču no savas puses darīsim visu iespējamo, lai pilsēta būtu gatava dažādiem laikapstākļiem un rīdzinieki varētu droši pārvietoties gan kājām, gan ar automašīnu.
Vienlaikus apzināmies, ka tik lielā pilsētā kā Rīga ne vienmēr būs iespējams visas ielas un ietves notīrīt uzreiz, tāpēc ļoti svarīga ir arī iedzīvotāju iesaiste.
Tuvojoties aukstajam un slidenajam laikam, vēlos atgādināt par vienoto pašvaldības tālruni 1201, kur ikviens rīdzinieks var ziņot par nenotīrītām ietvēm, brauktuvēm, pieturvietām vai citām bīstamām vietām. Šie ziņojumi palīdz mums ātrāk pamanīt problēmas un nodot informāciju atbildīgajiem dienestiem, lai nepieciešamos darbus varētu veikt pēc iespējas operatīvāk."
Par galvaspilsētas parkiem un skvēriem rūpējas SIA "Rīgas meži", kuru pārvaldībā ir teju 453 hektāri Rīgas parku un dārzu, kā arī visi Mežaparka celiņi. Ziemas sezonā uzņēmums nodrošina to uzturēšanu un celiņu kaisīšanu, galvenokārt izmantojot šķembas, bet sarežģītākās vietās, piemēram, uz kāpnēm, arī smilts un sāls maisījumu, lai novērstu apledojumu.
Brauktuvju, tiltu un pārvadu uzturēšana ziemas sezonā
Ziemas sezonas uzturēšanas darbi Rīgā sākas ar tiltu un pārvadu pretslīdes apstrādi, jo mainīgie laikapstākļi šīs konstrukcijas ietekmē īpaši strauji un uz to virsmām apledojums var veidoties ātrāk. Pārējie brauktuvju uzturēšanas darbi tiek plānoti un veikti atbilstoši faktiskajiem laikapstākļiem un situācijai uz ielām.
Rīgas maģistrālo ielu tīkla ziemas uzturēšanas darbos tiks iesaistītas kopumā 132 tehnikas vienības, tostarp 39 lielās tehnikas vienības, kas aprīkotas ar sniega lāpstām un mitrinātā sāls vai smilts kaisītājiem. Savukārt 15 tehnikas vienības būs paredzētas veloceļu tīrīšanai, bet pārējās 78 būs dažāda izmēra tehnikas vienības, tostarp vidēja un mazāka izmēra traktori, kas pielāgoti konkrēto ielu platumam un specifikai. Šāds tehnikas vienību sadalījums ļaus nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu ielu un veloceļu attīrīšanu.
Ielu uzturēšana tiek organizēta prioritārā secībā — vispirms tiek tīrītas maģistrālās ielas, pa kurām kursē sabiedriskais transports, kā arī tilti un pārvadi. Tiek nodrošināta arī veloinfrastruktūras attīrīšana. Pēc tam darbi tiek veikti mazākas nozīmes jeb apkaimju ielās.
Kopumā ziemas sezonā paredzēts uzturēt 1645 Rīgas ielas, kuru kopējais garums sasniedz 1136 kilometrus.
Ielas ir iedalītas trīs uzturēšanas kategorijās, un darbu izpilde tiek organizēta atbilstoši meteoroloģiskajiem apstākļiem un faktiskajai situācijai uz brauktuvēm.
Ielu brauktuvju ziemas uzturēšanu Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētā veiks piegādātāju apvienība "Roadeks un LAU", Latgales priekšpilsētā un Centra rajonā — personu apvienība, ko veido SIA "Eco Baltia vide" un SIA CBF "Ļ-Ko", savukārt Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā — SIA "Vizii Urban". Tiltu un pārvadu ziemas uzturēšanu nodrošinās SIA "Rīgas tilti".
Ietvju uzturēšana ziemā
Rīgas pašvaldība arī šajā ziemas sezonā centralizēti nodrošinās pašvaldības ielām piegulošo ietvju mehanizētu ziemas uzturēšanu. Savukārt pavasarī, kā ierasts, tiks veikta ziemas sezonā uz ietvēm izkaisīto smilšu centralizēta savākšana.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ietves un gājēju ceļi no sniega jāattīra vismaz 50% platumā, bet ne mazāk kā 1,5 metru platumā. Ietvju malās pieļaujams veidot sniega vaļņus, ja tie netraucē gājēju pārvietošanos. Sniega vaļņus aizliegts veidot tuvāk par pieciem metriem no gājēju pārejām un krustojumiem.
Ietvju ziemas uzturēšana tiks nodrošināta 1056 kilometru kopgarumā, darbos iesaistot 42 dažāda izmēra tehnikas vienības, kas pielāgotas ietvju platumam, specifikai un vēsturiskā centra vajadzībām.
Ietvju uzturēšana pie iekšpagalmu ceļiem, tāpat kā līdz šim, būs piegulošo teritoriju apsaimniekotāju un to sētnieku atbildība. Piegulošo teritoriju apsaimniekotāji nepieciešamības gadījumā var veikt papildu kaisīšanu, ja uzturēšanas darbi kavējas vai iestājas īpaši bīstami laikapstākļi, piemēram, atkala. Ietvju kaisīšanai atļauts izmantot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nepārsniedz 20%.
Atbalsts iedzīvotājiem
Tāpat Rīgas pašvaldība nodrošinās piegulošo teritoriju apsaimniekotājus ar pretslīdes kaisāmo materiālu — smilti. To šogad varēs saņemt no 9. novembra līdz 25. februārim katru nedēļu šādās Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra un Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes adresēs: Daugavpils ielā 31 (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30); Ieriķu ielā 43A (otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00); Gobas ielā 6A (otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00); Uzvaras bulvārī 16A (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30).
Smilti būs iespējams saņemt arī Rīgas pašvaldības organizētās rudens lapu nodošanas akcijas laikā — no 14. līdz 22. novembrim šādos rudens lapu nodošanas punktos.
Par piegulošo teritoriju nekopšanu, tostarp jumtu neattīrīšanu no lāstekām, pašvaldība var piemērot administratīvā pārkāpuma procesu un uzdot novērst pārkāpumu. Ja nepieciešams, var tikt nodrošināta arī piespiedu izpilde — sakopšanas darbus veiks pašvaldība, bet to izmaksas piedzīs no personas, kurai ir pienākums attiecīgo teritoriju kopt.
Pieturvietu un autostāvvietu uzturēšana
Gandrīz 1500 sabiedriskā transporta pieturvietas Rīgā tiek tīrītas secīgi, galvenokārt, tas ir roku darbs. Savukārt 6000 "Rīgas Satiksme" autostāvvietas tīra gan ar rokām (starp atstātajām automašīnām), gan tehniku, kur pieeja stāvvietai ir brīva.
Atbildes uz dažādiem jautājumiem par Rīgas ielu uzturēšanas darbiem ziemas sezonā iespējams atrast pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv/ziema .
Sekot līdzi aktuālajiem ietvju tīrīšanas darbiem tiešsaistē varēs Rīgas domes mājaslapā www.riga.lv, sadaļā "Aktuālais par ziemu Rīgā".
Par nenotīrītām ietvēm, brauktuvēm, veloceļiem, pieturām, gājēju pārejām un jumtiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa tālruni 1201, e-pastā [email protected] vai aizpildot pieteikumu mājaslapā riga.lv
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Rīgas pašvaldība ziemas sezonā centralizēti nodrošinās visu pašvaldības ielām piegulošo ietvju, brauktuvju, kā arī tiltu un pārvadu uzturēšanu. Šim mērķim sagatavotas 174 tehnikas vienības, savukārt ziemas uzturēšanas darbos tiks iesaistīti 115 darbinieki, informē Rīgas domē.
Ielu ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšanai tiks izmantoti gan Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta iekšējie resursi — 21 tehnikas vienība, gan ārpakalpojuma sniedzēju nodrošinātā tehnika, kopumā paredzot ielu uzturēšanas darbos iesaistīt 174 tehnikas vienības.
Ietvju centralizētai uzturēšanai šajā ziemas sezonā pašvaldība plānojusi novirzīt 7.3 miljonus eiro, savukārt brauktuvju, tiltu un pārvadu uzturēšanai — 23 miljonus eiro.
Jāņem vērā, ka ziemas uzturēšanas darbu apjoms un izmaksas ir tieši atkarīgas no laikapstākļiem un snigšanas intensitātes. Tāpēc faktiskās izmaksas sezonas laikā var gan palielināties, gan samazināties atkarībā no nepieciešamā darbu apjoma.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzsver: "Pagājušā ziema mums parādīja, ka ir lietas, kas jāuzlabo, un esam no pieļautajām kļūdām mācījušies, lai šogad ziemas uzturēšanas darbi noritētu raitāk un kvalitatīvāk. Mēs nevaram paredzēt, kāda būs gaidāmā ziema, cik daudz snigs un cik bieži nāksies saskarties ar apledojumu, taču no savas puses darīsim visu iespējamo, lai pilsēta būtu gatava dažādiem laikapstākļiem un rīdzinieki varētu droši pārvietoties gan kājām, gan ar automašīnu.
Vienlaikus apzināmies, ka tik lielā pilsētā kā Rīga ne vienmēr būs iespējams visas ielas un ietves notīrīt uzreiz, tāpēc ļoti svarīga ir arī iedzīvotāju iesaiste.
Tuvojoties aukstajam un slidenajam laikam, vēlos atgādināt par vienoto pašvaldības tālruni 1201, kur ikviens rīdzinieks var ziņot par nenotīrītām ietvēm, brauktuvēm, pieturvietām vai citām bīstamām vietām. Šie ziņojumi palīdz mums ātrāk pamanīt problēmas un nodot informāciju atbildīgajiem dienestiem, lai nepieciešamos darbus varētu veikt pēc iespējas operatīvāk."
Par galvaspilsētas parkiem un skvēriem rūpējas SIA "Rīgas meži", kuru pārvaldībā ir teju 453 hektāri Rīgas parku un dārzu, kā arī visi Mežaparka celiņi. Ziemas sezonā uzņēmums nodrošina to uzturēšanu un celiņu kaisīšanu, galvenokārt izmantojot šķembas, bet sarežģītākās vietās, piemēram, uz kāpnēm, arī smilts un sāls maisījumu, lai novērstu apledojumu.
Brauktuvju, tiltu un pārvadu uzturēšana ziemas sezonā
Ziemas sezonas uzturēšanas darbi Rīgā sākas ar tiltu un pārvadu pretslīdes apstrādi, jo mainīgie laikapstākļi šīs konstrukcijas ietekmē īpaši strauji un uz to virsmām apledojums var veidoties ātrāk. Pārējie brauktuvju uzturēšanas darbi tiek plānoti un veikti atbilstoši faktiskajiem laikapstākļiem un situācijai uz ielām.
Rīgas maģistrālo ielu tīkla ziemas uzturēšanas darbos tiks iesaistītas kopumā 132 tehnikas vienības, tostarp 39 lielās tehnikas vienības, kas aprīkotas ar sniega lāpstām un mitrinātā sāls vai smilts kaisītājiem. Savukārt 15 tehnikas vienības būs paredzētas veloceļu tīrīšanai, bet pārējās 78 būs dažāda izmēra tehnikas vienības, tostarp vidēja un mazāka izmēra traktori, kas pielāgoti konkrēto ielu platumam un specifikai. Šāds tehnikas vienību sadalījums ļaus nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu ielu un veloceļu attīrīšanu.
Ielu uzturēšana tiek organizēta prioritārā secībā — vispirms tiek tīrītas maģistrālās ielas, pa kurām kursē sabiedriskais transports, kā arī tilti un pārvadi. Tiek nodrošināta arī veloinfrastruktūras attīrīšana. Pēc tam darbi tiek veikti mazākas nozīmes jeb apkaimju ielās.
Kopumā ziemas sezonā paredzēts uzturēt 1645 Rīgas ielas, kuru kopējais garums sasniedz 1136 kilometrus.
Ielas ir iedalītas trīs uzturēšanas kategorijās, un darbu izpilde tiek organizēta atbilstoši meteoroloģiskajiem apstākļiem un faktiskajai situācijai uz brauktuvēm.
Ielu brauktuvju ziemas uzturēšanu Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētā veiks piegādātāju apvienība "Roadeks un LAU", Latgales priekšpilsētā un Centra rajonā — personu apvienība, ko veido SIA "Eco Baltia vide" un SIA CBF "Ļ-Ko", savukārt Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā — SIA "Vizii Urban". Tiltu un pārvadu ziemas uzturēšanu nodrošinās SIA "Rīgas tilti".
Ietvju uzturēšana ziemā
Rīgas pašvaldība arī šajā ziemas sezonā centralizēti nodrošinās pašvaldības ielām piegulošo ietvju mehanizētu ziemas uzturēšanu. Savukārt pavasarī, kā ierasts, tiks veikta ziemas sezonā uz ietvēm izkaisīto smilšu centralizēta savākšana.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ietves un gājēju ceļi no sniega jāattīra vismaz 50% platumā, bet ne mazāk kā 1,5 metru platumā. Ietvju malās pieļaujams veidot sniega vaļņus, ja tie netraucē gājēju pārvietošanos. Sniega vaļņus aizliegts veidot tuvāk par pieciem metriem no gājēju pārejām un krustojumiem.
Ietvju ziemas uzturēšana tiks nodrošināta 1056 kilometru kopgarumā, darbos iesaistot 42 dažāda izmēra tehnikas vienības, kas pielāgotas ietvju platumam, specifikai un vēsturiskā centra vajadzībām.
Ietvju uzturēšana pie iekšpagalmu ceļiem, tāpat kā līdz šim, būs piegulošo teritoriju apsaimniekotāju un to sētnieku atbildība. Piegulošo teritoriju apsaimniekotāji nepieciešamības gadījumā var veikt papildu kaisīšanu, ja uzturēšanas darbi kavējas vai iestājas īpaši bīstami laikapstākļi, piemēram, atkala. Ietvju kaisīšanai atļauts izmantot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nepārsniedz 20%.
Atbalsts iedzīvotājiem
Tāpat Rīgas pašvaldība nodrošinās piegulošo teritoriju apsaimniekotājus ar pretslīdes kaisāmo materiālu — smilti. To šogad varēs saņemt no 9. novembra līdz 25. februārim katru nedēļu šādās Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra un Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes adresēs: Daugavpils ielā 31 (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30); Ieriķu ielā 43A (otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00); Gobas ielā 6A (otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00); Uzvaras bulvārī 16A (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30).
Smilti būs iespējams saņemt arī Rīgas pašvaldības organizētās rudens lapu nodošanas akcijas laikā — no 14. līdz 22. novembrim šādos rudens lapu nodošanas punktos.
Par piegulošo teritoriju nekopšanu, tostarp jumtu neattīrīšanu no lāstekām, pašvaldība var piemērot administratīvā pārkāpuma procesu un uzdot novērst pārkāpumu. Ja nepieciešams, var tikt nodrošināta arī piespiedu izpilde — sakopšanas darbus veiks pašvaldība, bet to izmaksas piedzīs no personas, kurai ir pienākums attiecīgo teritoriju kopt.
Pieturvietu un autostāvvietu uzturēšana
Gandrīz 1500 sabiedriskā transporta pieturvietas Rīgā tiek tīrītas secīgi, galvenokārt, tas ir roku darbs. Savukārt 6000 "Rīgas Satiksme" autostāvvietas tīra gan ar rokām (starp atstātajām automašīnām), gan tehniku, kur pieeja stāvvietai ir brīva.
Atbildes uz dažādiem jautājumiem par Rīgas ielu uzturēšanas darbiem ziemas sezonā iespējams atrast pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv/ziema .
Sekot līdzi aktuālajiem ietvju tīrīšanas darbiem tiešsaistē varēs Rīgas domes mājaslapā www.riga.lv, sadaļā "Aktuālais par ziemu Rīgā".
Par nenotīrītām ietvēm, brauktuvēm, veloceļiem, pieturām, gājēju pārejām un jumtiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa tālruni 1201, e-pastā [email protected] vai aizpildot pieteikumu mājaslapā riga.lv
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