Divi infekcijas slimību gadījumi ēdināšanas uzņēmumos, kuros iesaistīti Indijas pilsoņi, pievērsuši uzmanību jautājumiem par infekciju kontroli un sabiedrības veselības drošību Latvijā. Vienā gadījumā tika konstatēta tuberkuloze kādam Rīgas kebabnīcas darbiniekam, bet otrā, kas plašāk publiski vēl nav izskanējis, – A hepatīts darbiniekam, kurš strādā kādā ēdināšanas uzņēmumā vienā no augstākās izglītības iestādēm Rīgā. Vai šie gadījumi rada riskus apkārtējiem un vai trešo valstu pilsoņiem, pirms viņi saņem uzturēšanās atļauju, ir prasība vakcinēties pret noteiktām infekcijas slimībām vai arī veikt kādas obligātās veselības pārbaudes?
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