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#auto #ceļi #pašvaldības #rīga #ugunsgrēki

Tvaika ielas slēgšanas dēļ atver papildu ceļu uz Ganību dambi

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 14:39
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2026. gada 03. novembris, 14:39
Tvaika iela 4.
Tvaika iela 4.
Foto: Publicitātes/Rīgas dome

Lai atvieglotu satiksmes plūsmu saistībā ar ierobežojumiem Tvaika ielā un nodrošinātu autovadītājiem papildu pārvietošanās iespējas, tiek veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Tilta ielas un Ganību dambja krustojumā, informē Rīgas domē.

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Krustojumā tiek noņemta 301. ceļa zīme "Iebraukt aizliegts", un transportlīdzekļiem tiek atļauta braukšana virzienā no dzelzceļa pārbrauktuves uz Ganību dambi. Tādējādi autovadītājiem būs pieejams papildu maršruts, lai apbrauktu slēgto Tvaika ielas posmu.

Satiksmes izmaiņas Sarkandaugavā.
Satiksmes izmaiņas Sarkandaugavā.
Foto: Rīgas Dome

Autovadītājiem jāņem vērā, ka, braucot šajā virzienā, ir jāšķērso tramvaja sliežu ceļš. Pirms tā šķērsošanas autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgi, pārliecināties par satiksmes drošību un dot ceļu tramvajam.

Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas, lai mazinātu Tvaika ielas slēgšanas radīto ietekmi uz satiksmi apkārtējās ielās un nodrošinātu autovadītājiem papildu maršruta iespējas.

Vienlaikus autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļa zīmēm un aktuālajām satiksmes organizācijas izmaiņām, kā arī rēķināties ar iespējamu palielinātu satiksmes intensitāti Sarkandaugavas apkārtnē.

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#auto #ceļi #pašvaldības #rīga #ugunsgrēki
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Lai atvieglotu satiksmes plūsmu saistībā ar ierobežojumiem Tvaika ielā un nodrošinātu autovadītājiem papildu pārvietošanās iespējas, tiek veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Tilta ielas un Ganību dambja krustojumā, informē Rīgas domē.

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Krustojumā tiek noņemta 301. ceļa zīme "Iebraukt aizliegts", un transportlīdzekļiem tiek atļauta braukšana virzienā no dzelzceļa pārbrauktuves uz Ganību dambi. Tādējādi autovadītājiem būs pieejams papildu maršruts, lai apbrauktu slēgto Tvaika ielas posmu.

Satiksmes izmaiņas Sarkandaugavā.
Satiksmes izmaiņas Sarkandaugavā.
Foto: Rīgas Dome

Autovadītājiem jāņem vērā, ka, braucot šajā virzienā, ir jāšķērso tramvaja sliežu ceļš. Pirms tā šķērsošanas autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgi, pārliecināties par satiksmes drošību un dot ceļu tramvajam.

Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas, lai mazinātu Tvaika ielas slēgšanas radīto ietekmi uz satiksmi apkārtējās ielās un nodrošinātu autovadītājiem papildu maršruta iespējas.

Vienlaikus autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļa zīmēm un aktuālajām satiksmes organizācijas izmaiņām, kā arī rēķināties ar iespējamu palielinātu satiksmes intensitāti Sarkandaugavas apkārtnē.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēmturi
#auto #ceļi #pašvaldības #rīga #ugunsgrēki
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