Pārtika kļūst lētāka, taču divu lielveikalu cenu sakritība liek sarosīties uzraugiem

Pārtikas cenas Latvijā ir stabilizējušās, un daži produkti pat ir kļuvuši lētāki. Pie šāda secinājuma nonāca eksperti, analizējot pārtikas cenas Latvijā Konkurences tiesību nedēļā, vēsta 360TV Ziņas.
Pārtikas cenu kāpumu Latvijā bremzē PVN samazināšana līdz 12% maizei, pienam, putnu gaļai un olām, kā arī tas, ka vairāku preču grupu izejvielas kļuvušas lētākas.
"Cenas ne tikai ir stabilizējušās — tās samazinās. Ir dažādi stāsti dažādām produktu grupām. Zivīm, piemēram, cenas ir stabilizējušās, savukārt eļļām un taukiem — kas Latvijā līdz šim ir bijusi ļoti dārga kategorija —, tur cenas samazinās diezgan strauji," norāda bankas "Luminor" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
Kā cenas stabilizējošu faktoru ekonomisti min arī to, ka vidējā darba alga šogad nepieauga tik strauji, kā bija prognozēts. Tas savukārt ierobežo iedzīvotāju pirktspēju, it sevišķi gaidāmo pirmo apkures rēķinu kontekstā.
Lai gan Latvijā mazumtirdzniecībā dominē trīs lielie tirgus dalībnieki — "Maxima", "Rimi" un "Lidl" —, tie aktīvi konkurē savā starpā. Tomēr Konkurences padomes uzmanības lokā nonācis kas neparasts: diviem tirdzniecības tīkliem — "Maxima" un "Rimi" — dažādās pārtikas preču grupās cenas kļuvušas tik līdzīgas un reizēm pat identiskas, ka radušās aizdomas par aizliegtu vienošanos.
Lieta patlaban tiek izmeklēta, un tās iznākums būs zināms nākamgad.
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Pārtikas cenas Latvijā ir stabilizējušās, un daži produkti pat ir kļuvuši lētāki. Pie šāda secinājuma nonāca eksperti, analizējot pārtikas cenas Latvijā Konkurences tiesību nedēļā, vēsta 360TV Ziņas.
Pārtikas cenu kāpumu Latvijā bremzē PVN samazināšana līdz 12% maizei, pienam, putnu gaļai un olām, kā arī tas, ka vairāku preču grupu izejvielas kļuvušas lētākas.
"Cenas ne tikai ir stabilizējušās — tās samazinās. Ir dažādi stāsti dažādām produktu grupām. Zivīm, piemēram, cenas ir stabilizējušās, savukārt eļļām un taukiem — kas Latvijā līdz šim ir bijusi ļoti dārga kategorija —, tur cenas samazinās diezgan strauji," norāda bankas "Luminor" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
Kā cenas stabilizējošu faktoru ekonomisti min arī to, ka vidējā darba alga šogad nepieauga tik strauji, kā bija prognozēts. Tas savukārt ierobežo iedzīvotāju pirktspēju, it sevišķi gaidāmo pirmo apkures rēķinu kontekstā.
Lai gan Latvijā mazumtirdzniecībā dominē trīs lielie tirgus dalībnieki — "Maxima", "Rimi" un "Lidl" —, tie aktīvi konkurē savā starpā. Tomēr Konkurences padomes uzmanības lokā nonācis kas neparasts: diviem tirdzniecības tīkliem — "Maxima" un "Rimi" — dažādās pārtikas preču grupās cenas kļuvušas tik līdzīgas un reizēm pat identiskas, ka radušās aizdomas par aizliegtu vienošanos.
Lieta patlaban tiek izmeklēta, un tās iznākums būs zināms nākamgad.
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