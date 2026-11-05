Daudzās Eiropas valstīs notikuši kiberuzbrukumi lielveikalu saldēšanas iekārtām. Hakeri, piekļūstot saldētavu tālvadības datorsistēmai, pārslēdza regulatorus atkausēšanas režīmā un temperatūru iekārtās paaugstināja līdz +50 grādiem.
Daļā gadījumu uzbrukums izdevies, daļā laikus pamanīts un neitralizēts. Uzbrukums atgādināja notikumus pagājušajā mēnesī Francijā, kad temperatūras pārslēgšana skāra simtiem lielveikalu un ne tikai sabojājās produkti, bet pat izcēlās nelieli ugunsgrēki. Toreiz Francijas Nacionālās kiberdrošības aģentūras vadītāja skatījumā galvenā vaina slēpās "drošības pamatprasību nepilnībās". Sistēmās, kas kontrolēja saldētavu tīklu, varēja viegli ielauzties no interneta; tām trūka pienācīgu drošības risinājumu un piekļuvi sargāja vien "vājas" paroles. Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hansens komentējis: "Tas ir apzināts mēģinājumus izjaukt pārtikas piegādes sistēmu Eiropas Savienībā un graut patērētāju uzticību tai." Kiberuzbrukumu izraisītāji un motīvi joprojām ir neskaidri.
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Daudzās Eiropas valstīs notikuši kiberuzbrukumi lielveikalu saldēšanas iekārtām. Hakeri, piekļūstot saldētavu tālvadības datorsistēmai, pārslēdza regulatorus atkausēšanas režīmā un temperatūru iekārtās paaugstināja līdz +50 grādiem.
Daļā gadījumu uzbrukums izdevies, daļā laikus pamanīts un neitralizēts. Uzbrukums atgādināja notikumus pagājušajā mēnesī Francijā, kad temperatūras pārslēgšana skāra simtiem lielveikalu un ne tikai sabojājās produkti, bet pat izcēlās nelieli ugunsgrēki. Toreiz Francijas Nacionālās kiberdrošības aģentūras vadītāja skatījumā galvenā vaina slēpās "drošības pamatprasību nepilnībās". Sistēmās, kas kontrolēja saldētavu tīklu, varēja viegli ielauzties no interneta; tām trūka pienācīgu drošības risinājumu un piekļuvi sargāja vien "vājas" paroles. Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hansens komentējis: "Tas ir apzināts mēģinājumus izjaukt pārtikas piegādes sistēmu Eiropas Savienībā un graut patērētāju uzticību tai." Kiberuzbrukumu izraisītāji un motīvi joprojām ir neskaidri.
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