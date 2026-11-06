Uz Krieviju emigrējušais LKS aktīvists Muļivanovs nosūtīts karot pret Ukrainu

Uz Krieviju emigrējušais "Latvijas Krievu savienības" aktīvists Sergejs Muļivanovs nonācis pirmstiesas apcietinājumā par krāpšanu, bet pēc tam nosūtīts karot pret Ukrainu, atsaucoties uz viņa advokātu un tuviniekiem, ziņo tīmekļa izdevums "Ostorožno, novosti".
59 gadus vecais Muļivanovs 2024. gadā aizbrauca no Latvijas uz Krieviju un sāka strādāt par kurjeru. Viens no viņa pasūtījumiem izrādījās krāpnieku nozagto naudas līdzekļu pārvadāšana, tāpēc pret viņu tika ierosināta lieta par krāpšanu, kuras dēļ 2026. gada aprīlī viņam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu.
Ieslodzījumā viņam it kā ar viltu devuši parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un to pavadošo iesniegumu.
"Abos dokumentos nav datuma. Datumu ierakstīja tikai tagad, 2026. gada oktobrī. Pusgadu senu parakstu noformēja tā, it kā tas būtu izdarīts pirms dažām dienām," stāsta Muļivanova advokāts.
Oktobra beigās tā sauktās Krievu pasaules apjūsmotājs paziņoja, ka atsakās doties karā, taču pret viņa gribu to aizveduši uz Rostovu. Kā norāda viņa tuvinieki, jau aptuveni nedēļu no Muļivanova neesot nekādu ziņu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Uz Krieviju emigrējušais "Latvijas Krievu savienības" aktīvists Sergejs Muļivanovs nonācis pirmstiesas apcietinājumā par krāpšanu, bet pēc tam nosūtīts karot pret Ukrainu, atsaucoties uz viņa advokātu un tuviniekiem, ziņo tīmekļa izdevums "Ostorožno, novosti".
59 gadus vecais Muļivanovs 2024. gadā aizbrauca no Latvijas uz Krieviju un sāka strādāt par kurjeru. Viens no viņa pasūtījumiem izrādījās krāpnieku nozagto naudas līdzekļu pārvadāšana, tāpēc pret viņu tika ierosināta lieta par krāpšanu, kuras dēļ 2026. gada aprīlī viņam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu.
Ieslodzījumā viņam it kā ar viltu devuši parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un to pavadošo iesniegumu.
"Abos dokumentos nav datuma. Datumu ierakstīja tikai tagad, 2026. gada oktobrī. Pusgadu senu parakstu noformēja tā, it kā tas būtu izdarīts pirms dažām dienām," stāsta Muļivanova advokāts.
Oktobra beigās tā sauktās Krievu pasaules apjūsmotājs paziņoja, ka atsakās doties karā, taču pret viņa gribu to aizveduši uz Rostovu. Kā norāda viņa tuvinieki, jau aptuveni nedēļu no Muļivanova neesot nekādu ziņu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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