Jaunie ārsti nākamajam veselības ministram izvirza piecus uzdevumus

Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA) nākamā veselības ministra misijas vēstulei formulējusi piecus uzdevumus, kuros konkretizējusi iepriekš paustās prioritātes saistībā ar slimnīcu tīklu, rezidentūru, ārstniecības personu atalgojumu, slimnīcu pārvaldību un veselības aprūpes gatavību krīzēm.
Kā informē asociācijā, šie uzdevumi formulēti saistībā ar Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) pausto ieceri nākamās valdības ministriem sagatavot misijas vēstules, tajās nosakot prioritātes katrā nozarē.
Asociācija atsaucas uz domnīcas "Providus" un pētījumu centra SKDS pētījumu "Sabiedrības mandāts: pārvaldības barometrs 2026-2029", kurā sabiedrība veselības aprūpi nosaukusi par savu pirmo prioritāti jaunās Saeimas deputātiem.
LJĀA vadītājs Rūdolfs Vilde uzsver, ka nākamajam veselības ministram jāprot ieklausīties nozarē, reizē nepakļaujoties atsevišķu interešu grupu ietekmei. "Veselības aprūpē ir problēmas, kuru risināšanai nepieciešams papildu finansējums, un tādas, kurām vajadzīga politiskā griba mainīt pašā nozarē iesakņojušos kārtību," norāda Vilde.
Viens no asociācijas izvirzītajiem uzdevumiem ir turpināt slimnīcu tīkla reformu, vienlaicīgi nodrošinot iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi.
LJĀA uzsver, ka reformas rezultāti jāvērtē pēc pakalpojumu pieejamības un ārstniecības kvalitātes, nevis tikai iestāžu skaita vai finanšu ietaupījumiem.
Pārskatot slimnīcās sniegto pakalpojumu apjomu, iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas jānodrošina skaidras un praktiski pieejamas alternatīvas, reizē stiprinot primāro veselības aprūpi.
Tāpat LJĀA aicina atcelt rezidentūras atstrādes prasību un pilnveidot jauno ārstu sagatavošanu. Asociācijas ieskatā jāturpina iesāktās izmaiņas rezidentūras organizēšanas regulējumā, atsakoties no obligātās atstrādes un attīstot jauno speciālistu piesaistes mehānismus, kas balstīti konkurētspējīgā atalgojumā, kvalitatīvā apmācībā un labos darba apstākļos.
Atalgojuma jomā asociācija par uzdevumu izvirzījusi pārskatāmākas un taisnīgākas ārstniecības personu darba samaksas sistēmas veidošanu. Līdztekus nepieciešamajam atalgojuma pieaugumam jārisina ilgstoši pastāvošās ievērojamās atšķirības ārstniecības personu darba samaksā, nodrošinot saprotamus un caurskatāmus tās veidošanas principus.
Vēl viens uzdevums ir īstenot klīnisko universitāšu slimnīcu pārvaldības reformu. LJĀA aicina kopā ar sociālajiem partneriem strādāt pie nesen pieņemtā Klīnisko universitāšu slimnīcu likuma spēkā stāšanās regulējuma, stingri ievērojot labas pārvaldības principus. Asociācija uzsver, ka reformai jāstiprina slimnīcu spēja nodrošināt kvalitatīvu ārstniecību, izglītību un zinātnisko darbību, kā arī jānodrošina caurskatāma slimnīcu un tām uzticēto funkciju pārvaldība.
Piektā uzdevuma mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas gatavību krīzēm un militāram apdraudējumam.
LJĀA uzsver, ka veselība ir daļa no drošības un veselības aprūpes sistēmas gatavība ir būtisks valsts drošības garants. Tādēļ asociācija aicina turpināt civilā un militārā sektora integrāciju, uzlabojot veselības aprūpes gatavību krīzēm, tai skaitā valsts militāram apdraudējumam.
Veselības ministrijas vadībā asociācija vēlas redzēt cilvēku, kurš pārzina veselības nozari, tās stiprās un vājās puses, spēj identificēt pašā nozarē risināmas problēmas un rast praktiski īstenojamus risinājumus.
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Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA) nākamā veselības ministra misijas vēstulei formulējusi piecus uzdevumus, kuros konkretizējusi iepriekš paustās prioritātes saistībā ar slimnīcu tīklu, rezidentūru, ārstniecības personu atalgojumu, slimnīcu pārvaldību un veselības aprūpes gatavību krīzēm.
Kā informē asociācijā, šie uzdevumi formulēti saistībā ar Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) pausto ieceri nākamās valdības ministriem sagatavot misijas vēstules, tajās nosakot prioritātes katrā nozarē.
Asociācija atsaucas uz domnīcas "Providus" un pētījumu centra SKDS pētījumu "Sabiedrības mandāts: pārvaldības barometrs 2026-2029", kurā sabiedrība veselības aprūpi nosaukusi par savu pirmo prioritāti jaunās Saeimas deputātiem.
LJĀA vadītājs Rūdolfs Vilde uzsver, ka nākamajam veselības ministram jāprot ieklausīties nozarē, reizē nepakļaujoties atsevišķu interešu grupu ietekmei. "Veselības aprūpē ir problēmas, kuru risināšanai nepieciešams papildu finansējums, un tādas, kurām vajadzīga politiskā griba mainīt pašā nozarē iesakņojušos kārtību," norāda Vilde.
Viens no asociācijas izvirzītajiem uzdevumiem ir turpināt slimnīcu tīkla reformu, vienlaicīgi nodrošinot iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi.
LJĀA uzsver, ka reformas rezultāti jāvērtē pēc pakalpojumu pieejamības un ārstniecības kvalitātes, nevis tikai iestāžu skaita vai finanšu ietaupījumiem.
Pārskatot slimnīcās sniegto pakalpojumu apjomu, iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas jānodrošina skaidras un praktiski pieejamas alternatīvas, reizē stiprinot primāro veselības aprūpi.
Tāpat LJĀA aicina atcelt rezidentūras atstrādes prasību un pilnveidot jauno ārstu sagatavošanu. Asociācijas ieskatā jāturpina iesāktās izmaiņas rezidentūras organizēšanas regulējumā, atsakoties no obligātās atstrādes un attīstot jauno speciālistu piesaistes mehānismus, kas balstīti konkurētspējīgā atalgojumā, kvalitatīvā apmācībā un labos darba apstākļos.
Atalgojuma jomā asociācija par uzdevumu izvirzījusi pārskatāmākas un taisnīgākas ārstniecības personu darba samaksas sistēmas veidošanu. Līdztekus nepieciešamajam atalgojuma pieaugumam jārisina ilgstoši pastāvošās ievērojamās atšķirības ārstniecības personu darba samaksā, nodrošinot saprotamus un caurskatāmus tās veidošanas principus.
Vēl viens uzdevums ir īstenot klīnisko universitāšu slimnīcu pārvaldības reformu. LJĀA aicina kopā ar sociālajiem partneriem strādāt pie nesen pieņemtā Klīnisko universitāšu slimnīcu likuma spēkā stāšanās regulējuma, stingri ievērojot labas pārvaldības principus. Asociācija uzsver, ka reformai jāstiprina slimnīcu spēja nodrošināt kvalitatīvu ārstniecību, izglītību un zinātnisko darbību, kā arī jānodrošina caurskatāma slimnīcu un tām uzticēto funkciju pārvaldība.
Piektā uzdevuma mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas gatavību krīzēm un militāram apdraudējumam.
LJĀA uzsver, ka veselība ir daļa no drošības un veselības aprūpes sistēmas gatavība ir būtisks valsts drošības garants. Tādēļ asociācija aicina turpināt civilā un militārā sektora integrāciju, uzlabojot veselības aprūpes gatavību krīzēm, tai skaitā valsts militāram apdraudējumam.
Veselības ministrijas vadībā asociācija vēlas redzēt cilvēku, kurš pārzina veselības nozari, tās stiprās un vājās puses, spēj identificēt pašā nozarē risināmas problēmas un rast praktiski īstenojamus risinājumus.
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