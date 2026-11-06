Gripas vakcīnu deficīts Latvijā: jaunas piegādes sola pēc 13. novembra

Ražošanas un loģistikas problēmu dēļ visā Eiropā gripas vakcīnu piegāde kavējas arī Latvijā. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, ka ģimenes ārstu praksēs šobrīd ir ierobežots vakcīnu skaits, savukārt nākamā lielā piegāde visā valstī tiek solīta pēc šī gada 13. novembra.
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Ražošanas un loģistikas problēmu dēļ visā Eiropā gripas vakcīnu piegāde kavējas arī Latvijā. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, ka ģimenes ārstu praksēs šobrīd ir ierobežots vakcīnu skaits, savukārt nākamā lielā piegāde visā valstī tiek solīta pēc šī gada 13. novembra.
Plašāk video!
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