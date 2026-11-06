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#gripa #medicīna #vakcīnas

Gripas vakcīnu deficīts Latvijā: jaunas piegādes sola pēc 13. novembra

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 15:36
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2026. gada 06. novembris, 15:36
Ģimenes ārste Līga Kozlovska.
Ģimenes ārste Līga Kozlovska.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV ZIŅneši

Ražošanas un loģistikas problēmu dēļ visā Eiropā gripas vakcīnu piegāde kavējas arī Latvijā. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, ka ģimenes ārstu praksēs šobrīd ir ierobežots vakcīnu skaits, savukārt nākamā lielā piegāde visā valstī tiek solīta pēc šī gada 13. novembra.

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#gripa #medicīna #vakcīnas
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Ražošanas un loģistikas problēmu dēļ visā Eiropā gripas vakcīnu piegāde kavējas arī Latvijā. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle, ģimenes ārste Līga Kozlovska TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, ka ģimenes ārstu praksēs šobrīd ir ierobežots vakcīnu skaits, savukārt nākamā lielā piegāde visā valstī tiek solīta pēc šī gada 13. novembra.

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TV24 Medicīna
Tēmturi
#gripa #medicīna #vakcīnas
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