Grupa "Zig Zag" izdod dziesmu "Pēdējais romantiķis" no topošā albuma

Latvijas alternatīvā roka un postpanka grupa "Zig Zag" ierakstījusi jaunu dziesmu "Pēdējais romantiķis". Tas ir otrais skaņdarbs no topošā albuma.
Dziesma tapusi grupas studijā, kur ierakstu un miksēšanu veicis Jānis Māriņš. Ierakstā piedalījušies Juris Lasinskis (vokāls, ritma ģitāra), Jānis Māriņš (sintezators, soloģitāra, balss), Arnis Zunda (taustiņinstrumenti) un Uldis Timoško (bungas, balss).
Darbs pie skaņdarba pabeigts 11. oktobrī, bet 23. oktobrī dziesma nodota publiskai atskaņošanai un "Radio NABA" Latvijas mūzikas topam "Top 10 LV".
Pirmais skaņdarbs no gaidāmā albuma bija "Ārprāts4", kas veltīts grupas "Ārprāts" 40. dzimšanas dienai.
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“Zig Zag” pirmsākumi meklējami 1985. gadā dibinātajā pankroka grupā “Ārprāc”, kurā muzicēja Gvido Linga, Juris Lasinskis, Uldis Timoško un Edmunds Trops. Pašreizējo nosaukumu grupa pieņēma 1986. gadā, vēlāk no skarba pankroka pakāpeniski pievēršoties melodiskākam postpankam un alternatīvajam rokam. Klausītājiem pazīstamas tās dziesmas “Signe melo”, “Velna rāviens” un “Dūņu vijolnieks”. 2000. gadā “Zig Zag” ieguva festivāla “Liepājas dzintars” Grand Prix.
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Latvijas alternatīvā roka un postpanka grupa "Zig Zag" ierakstījusi jaunu dziesmu "Pēdējais romantiķis". Tas ir otrais skaņdarbs no topošā albuma.
Dziesma tapusi grupas studijā, kur ierakstu un miksēšanu veicis Jānis Māriņš. Ierakstā piedalījušies Juris Lasinskis (vokāls, ritma ģitāra), Jānis Māriņš (sintezators, soloģitāra, balss), Arnis Zunda (taustiņinstrumenti) un Uldis Timoško (bungas, balss).
Darbs pie skaņdarba pabeigts 11. oktobrī, bet 23. oktobrī dziesma nodota publiskai atskaņošanai un "Radio NABA" Latvijas mūzikas topam "Top 10 LV".
Pirmais skaņdarbs no gaidāmā albuma bija "Ārprāts4", kas veltīts grupas "Ārprāts" 40. dzimšanas dienai.
Noklausies!
“Zig Zag” pirmsākumi meklējami 1985. gadā dibinātajā pankroka grupā “Ārprāc”, kurā muzicēja Gvido Linga, Juris Lasinskis, Uldis Timoško un Edmunds Trops. Pašreizējo nosaukumu grupa pieņēma 1986. gadā, vēlāk no skarba pankroka pakāpeniski pievēršoties melodiskākam postpankam un alternatīvajam rokam. Klausītājiem pazīstamas tās dziesmas “Signe melo”, “Velna rāviens” un “Dūņu vijolnieks”. 2000. gadā “Zig Zag” ieguva festivāla “Liepājas dzintars” Grand Prix.
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