LTRK nosauc uzņēmumiem draudzīgākos novadus un valstspilsētas 2026. gadā

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Junior Achievment Latvia, SIA "Lursoft" un pētījumu centru "SKDS" ceturtdien, 5. novembrī, pasniedza balvas uzņēmumiem draudzīgākajām pašvaldībām un valstspilsētām Latvijā 2026. gadā, informē LTRK.
Galveno balvu kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2026" ieguva Mārupes novads, savukārt otro vietu ieņem Valmieras novads, bet trešo — Bauskas novads. Kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2026" pirmo vietu ieguva Daugavpils valstspilsēta, otro — Liepājas valstspilsēta, bet trešo — Jelgavas valstspilsēta.
LTRK reģionālās padomes savu simpātiju apbalvojumu piešķīra Liepājas valstspilsētai, Jelgavas valstspilsētai, Daugavpils valstspilsētai, kā arī Gulbenes novadam un Ķekavas novadam. Savukārt LTRK Pakalpojumu padome kā savas simpātijas apbalvoja Daugavpils valstspilsētu un Aizkraukles novadu.
Šogad būtiski pieaudzis LTRK pašvaldību indeksa vidējais vērtējums — no 42,9 punktiem 2025. gadā līdz 51,4 punktiem 2026. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērtējums uzlabojies 31 Latvijas pašvaldībā, kas liecina par kopumā pozitīvām pārmaiņām pašvaldību darbā uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā.
LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris: "Iepriecina tas, ka šogad ir uzlabojies pašvaldību vidējais novērtējums kopumā. Tas liecina, ka pašvaldības arvien vairāk apzinās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides nozīmi un mērķtiecīgāk domā par to, kā atbalstīt uzņēmējus un veicināt biznesa attīstību savā teritorijā. Tāpat arvien biežāk redzam, ka pašvaldības pievērš uzmanību jauniešu iespējām apgūt uzņēmējdarbības zināšanas un praktiskās iemaņas. Turklāt tieši šajā jomā šogad vērojams vislielākais uzlabojums pašvaldību vērtējumā. Tas ir būtiski, jo, rūpējoties par uzņēmējdarbības vidi, jādomā ne tikai par to, kā šodien jūtas un kādas iespējas ir uzņēmējiem, bet arī par nākamo uzņēmēju paaudzi un tās gatavību veidot uzņēmumus nākotnē."
Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balva ir LTRK iniciatīva, kuras mērķis ir novērtēt un izcelt pašvaldības, kas veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un sekmē ekonomisko attīstību savā teritorijā. Pašvaldību vērtēšanā tika izmantots pašvērtējums, slepenā pircēja metode, SKDS veiktā uzņēmēju aptauja, kā arī Junior Achievement Latvia un Lursoft vērtējumi. Šāda pieeja ļauj izvērtēt pašvaldību darbu no dažādiem skatpunktiem, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmēju pieredzei un faktiskajiem rezultātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Junior Achievment Latvia, SIA "Lursoft" un pētījumu centru "SKDS" ceturtdien, 5. novembrī, pasniedza balvas uzņēmumiem draudzīgākajām pašvaldībām un valstspilsētām Latvijā 2026. gadā, informē LTRK.
Galveno balvu kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2026" ieguva Mārupes novads, savukārt otro vietu ieņem Valmieras novads, bet trešo — Bauskas novads. Kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2026" pirmo vietu ieguva Daugavpils valstspilsēta, otro — Liepājas valstspilsēta, bet trešo — Jelgavas valstspilsēta.
LTRK reģionālās padomes savu simpātiju apbalvojumu piešķīra Liepājas valstspilsētai, Jelgavas valstspilsētai, Daugavpils valstspilsētai, kā arī Gulbenes novadam un Ķekavas novadam. Savukārt LTRK Pakalpojumu padome kā savas simpātijas apbalvoja Daugavpils valstspilsētu un Aizkraukles novadu.
Šogad būtiski pieaudzis LTRK pašvaldību indeksa vidējais vērtējums — no 42,9 punktiem 2025. gadā līdz 51,4 punktiem 2026. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērtējums uzlabojies 31 Latvijas pašvaldībā, kas liecina par kopumā pozitīvām pārmaiņām pašvaldību darbā uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā.
LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris: "Iepriecina tas, ka šogad ir uzlabojies pašvaldību vidējais novērtējums kopumā. Tas liecina, ka pašvaldības arvien vairāk apzinās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides nozīmi un mērķtiecīgāk domā par to, kā atbalstīt uzņēmējus un veicināt biznesa attīstību savā teritorijā. Tāpat arvien biežāk redzam, ka pašvaldības pievērš uzmanību jauniešu iespējām apgūt uzņēmējdarbības zināšanas un praktiskās iemaņas. Turklāt tieši šajā jomā šogad vērojams vislielākais uzlabojums pašvaldību vērtējumā. Tas ir būtiski, jo, rūpējoties par uzņēmējdarbības vidi, jādomā ne tikai par to, kā šodien jūtas un kādas iespējas ir uzņēmējiem, bet arī par nākamo uzņēmēju paaudzi un tās gatavību veidot uzņēmumus nākotnē."
Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balva ir LTRK iniciatīva, kuras mērķis ir novērtēt un izcelt pašvaldības, kas veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un sekmē ekonomisko attīstību savā teritorijā. Pašvaldību vērtēšanā tika izmantots pašvērtējums, slepenā pircēja metode, SKDS veiktā uzņēmēju aptauja, kā arī Junior Achievement Latvia un Lursoft vērtējumi. Šāda pieeja ļauj izvērtēt pašvaldību darbu no dažādiem skatpunktiem, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmēju pieredzei un faktiskajiem rezultātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu