Lūgšanu brokastis Saeimā: ko par amatpersonu dalību reliģiskos pasākumos domā iedzīvotāji?

Saeimā jau trešo reizi aizvadītas lūgšanu brokastis, kurās piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjers Andris Kulbergs, politiķi un dažādu konfesiju pārstāvji. Pasākums norisinājās aiz slēgtām durvīm, un žurnālisti tajā netika ielaisti. Lūgšanu brokastu mērķis ir veicināt dialogu un stiprināt garīgās un demokrātiskās vērtības, vēsta 360TV Ziņas.
Piektdienas rītā Jēkaba ielā 11 aiz slēgtām durvīm norisinājās Saeimas lūgšanu brokastis, kurās piedalījās valsts amatpersonas, politiķi un dažādu konfesiju pārstāvji. Uzrunu klātesošajiem teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, pasākumā piedalījās arī Ministru prezidents.
Dalība lūgšanu brokastīs bija iespējama tikai ar ielūgumiem, savukārt mediju pārstāvji pasākumam netika aicināti. Saeimas publiskotajā informācijā norādīts, ka šī iniciatīva paredzēta dialoga veicināšanai starp dažādām sabiedrības grupām un valsts institūcijām, īpaši izceļot garīgās un demokrātiskās vērtības.
Saeimā lūgšanu brokastis notikušas jau trešo reizi. Šī tradīcija pārņemta no Amerikas Savienotajām Valstīm, un tās ietvaros dalībnieki kopīgi aizlūdz par sabiedrību un valsti.
Vai valsts amatpersonām būtu jāpiedalās reliģiskos pasākumos?
Ņemot vērā Saeimā paredzēto pasākumu, aptauju kompānija "FiftyFive Blue" pēc 360TV Ziņu pasūtījuma noskaidroja Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret valsts amatpersonu oficiālu dalību reliģiskos rituālos. Aptaujā tika iekļauti ne tikai lūgšanu brokastu piemēri, bet arī tādi pasākumi kā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā.
Jautājums ir īpaši aktuāls, ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 99. pantā nostiprināto principu, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Latvija ir sekulāra jeb laicīga valsts, tāpēc amatpersonu klātbūtne reliģiskos pasākumos raisa diskusijas par valsts un reliģijas attiecībām.
Sabiedrības viedokļi dalās
Aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz puse (48%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem atbalsta vai drīzāk atbalsta valsts amatpersonu oficiālu dalību reliģiskos rituālos. Šādu nostāju biežāk pauduši iedzīvotāji, kuri ģimenē ikdienā nerunā latviešu valodā, cilvēki ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī Latgalē dzīvojošie.
Savukārt nedaudz mazāka respondentu daļa (38%) izvēlējusies atbildes "neatbalstu" vai "drīzāk neatbalstu". Skeptiskāka attieksme biežāk novērota iedzīvotāju vidū, kuri ģimenē runā latviešu valodā, kā arī cilvēkiem ar augstākiem ienākumiem.
Tikmēr 14% aptaujāto konkrēta viedokļa par šo jautājumu nebija.
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Saeimā jau trešo reizi aizvadītas lūgšanu brokastis, kurās piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjers Andris Kulbergs, politiķi un dažādu konfesiju pārstāvji. Pasākums norisinājās aiz slēgtām durvīm, un žurnālisti tajā netika ielaisti. Lūgšanu brokastu mērķis ir veicināt dialogu un stiprināt garīgās un demokrātiskās vērtības, vēsta 360TV Ziņas.
Piektdienas rītā Jēkaba ielā 11 aiz slēgtām durvīm norisinājās Saeimas lūgšanu brokastis, kurās piedalījās valsts amatpersonas, politiķi un dažādu konfesiju pārstāvji. Uzrunu klātesošajiem teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, pasākumā piedalījās arī Ministru prezidents.
Dalība lūgšanu brokastīs bija iespējama tikai ar ielūgumiem, savukārt mediju pārstāvji pasākumam netika aicināti. Saeimas publiskotajā informācijā norādīts, ka šī iniciatīva paredzēta dialoga veicināšanai starp dažādām sabiedrības grupām un valsts institūcijām, īpaši izceļot garīgās un demokrātiskās vērtības.
Saeimā lūgšanu brokastis notikušas jau trešo reizi. Šī tradīcija pārņemta no Amerikas Savienotajām Valstīm, un tās ietvaros dalībnieki kopīgi aizlūdz par sabiedrību un valsti.
Vai valsts amatpersonām būtu jāpiedalās reliģiskos pasākumos?
Ņemot vērā Saeimā paredzēto pasākumu, aptauju kompānija "FiftyFive Blue" pēc 360TV Ziņu pasūtījuma noskaidroja Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret valsts amatpersonu oficiālu dalību reliģiskos rituālos. Aptaujā tika iekļauti ne tikai lūgšanu brokastu piemēri, bet arī tādi pasākumi kā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā.
Jautājums ir īpaši aktuāls, ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 99. pantā nostiprināto principu, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Latvija ir sekulāra jeb laicīga valsts, tāpēc amatpersonu klātbūtne reliģiskos pasākumos raisa diskusijas par valsts un reliģijas attiecībām.
Sabiedrības viedokļi dalās
Aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz puse (48%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem atbalsta vai drīzāk atbalsta valsts amatpersonu oficiālu dalību reliģiskos rituālos. Šādu nostāju biežāk pauduši iedzīvotāji, kuri ģimenē ikdienā nerunā latviešu valodā, cilvēki ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī Latgalē dzīvojošie.
Savukārt nedaudz mazāka respondentu daļa (38%) izvēlējusies atbildes "neatbalstu" vai "drīzāk neatbalstu". Skeptiskāka attieksme biežāk novērota iedzīvotāju vidū, kuri ģimenē runā latviešu valodā, kā arī cilvēkiem ar augstākiem ienākumiem.
Tikmēr 14% aptaujāto konkrēta viedokļa par šo jautājumu nebija.
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