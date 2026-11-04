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#ministri #ministrijas #partijas #saeima

JV neievēlēšana Saeimas Prezidijā var iezīmēt nākamās valdības sastāvu

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 08:37
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2026. gada 04. novembris, 08:37
Evika Siliņa, Arvils Ašeradens, Raimonds Čudars, Inese Lībiņa-Egnere.
Evika Siliņa, Arvils Ašeradens, Raimonds Čudars, Inese Lībiņa-Egnere.
Foto: Zane Bitere/LETA

Partijas "Jaunā vienotība" (JV) pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā var liecināt par iespējamo valdības koalīcijas sastāvu, vērtēja Latvijas Universitātes profesors, politologs Juris Rozenvalds.

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Viņš norādīja, ka Saeimas Prezidija vēlēšanās izceļams tas, ka JV nebūs pārstāvēti. Pēc politologa domām, tas liecinot, ka JV tiek arvien vairāk atstumta.

Rozenvalds atzīmēja, ka šī ir otrā pazīme, kas liecina par šādu attīstību. Pirmā bijusi neoficiālā potenciālo ministru kandidātu saraksta publiskošana. Ņemot vērā, ka JV bija paudusi interesi par ārlietu ministra amatu, uzmanību piesaistījis fakts, ka sarakstā nebija iekļauta pašreizējā ārlietu ministre Baiba Braže (JV), bet tajā bija minēts pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vienlaikus politologs piebilda, ka formāli šajā gadījumā nav pamata iebilst, jo Melnis bija JV virzīts kandidāts.

Vienlaikus Rozenvalds piebilda, ka gadījumā, ja nebūtu notikumu saistībā ar Saeimas Prezidija sastāvu, viņš atturētos no šāda secinājuma izdarīšanas. Viņš skaidroja, ka ārlietu ministra amats savā ziņā ir saistīts ar premjera pārstāvētās partijas politisko atbildību, tādēļ būtu grūti iedomāties, ka šo simboliski nozīmīgo amatu ieņemtu mazākās frakcijas pārstāvis. Tomēr šo apstākļu kopums, tostarp JV pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā, liecina, ka plaisa starp Apvienoto sarakstu (AS) un JV pieaug, uzskata politologs.

Tāpat viņš sacīja, ka JV pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā var liecināt par iespējamo valdības koalīcijas sastāvu.

Viņaprāt, pastāv iespēja, ka koalīciju veidos AS un Nacionālā apvienība (NA), vai arī tiks izveidota mazākuma valdība, kurā būs pārstāvēts tikai AS.

Rozenvalds vērsa uzmanību, ka par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns (AS), bet par Saeimas priekšsēdētāja biedru — bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS). Rozenvalds norādīja, ka līdz šim nav bijusi ierasta prakse, ka gan Saeimas priekšsēdētājs, gan viens no viņa biedriem pārstāv vienu politisko spēku. Pēc viņa teiktā, kopš 1993. gada, kad notika pirmās Saeimas vēlēšanas, šāda situācija Saeimas Prezidijā nav bijusi.

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Ieteiktie raksti

Neraugoties uz iepriekš minēto, Rozenvalda vērtējumā Saeimas Prezidija sastāvs nebija negaidīts, sabiedrība iepriekš tika sagatavota iespējai, ka tas varētu būt šāds. Lielākās frakcijas ir ieguvušas sev vēlamo pārstāvību, viņš vērtēja.

Otrdien 15. Saeima ievēlēja parlamenta Prezidiju. Par Saeimas priekšsēdētāju kļuva Smiltēns, bet priekšsēdētāja biedru amatos ievēlēti Vējonis un Ināra Mūrniece (NA). Savukārt Saeimas sekretāres amatā deputāti ievēlēja "Latvija pirmajā vietā" (LPV) politiķi Ramonu Petraviču, bet sekretāra biedres amatā — partijas "Progresīvie" pārstāvi Antoņinu Ņenaševu.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Tādējādi no Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem Prezidijā nebūs pārstāvēta JV un "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). JV pretendēja tikai uz Saeimas sekretāra amatu, bet tās kandidātam nepietika balsu. Savukārt SV/AJ izvirzīja pretendentus visiem amatiem, bet ne pie viena netika.

Lēmums neatbalstīt JV kandidātu uz Saeimas sekretāra amatu un dot priekšroku LPV pārstāvei bija iepriekš panāktas vienošanās rezultāts, sacīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis.

Komentējot izskanējušās spekulācijas par iespējamu AS un LPV sadarbību, Kučinskis aicināja nesteigties ar secinājumiem. Viņš norādīja, ka līdzšinējais sarunu posms ir noslēdzies un patlaban turpinās detalizētākas diskusijas par iespējamo valdības veidošanu, tādēļ konkrētus secinājumus būs iespējams izdarīt vēlāk, viņš skaidroja.

+10 foto
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Kulbergs tiekas ar "Jauno vienotību"
Premjers Andris Kulbergs trešdien, 29. oktobrī, tikās ar "Jaunās vienotības" pārstāvjiem pirmajā oficiālajā valdības veidošanas sarunu kārtā.
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs, Baiba Braže. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainars Latkovskis, Baiba Braže, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
1 / 10
Foto: Ieva Leiniša/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet JV — septiņas vietas parlamentā. AS, LPV, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" nodrošināja vairākumu balsojumos par jaunā Saeimas Prezidija ievēlēšanu.

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Tēma
Valdība Saeima Deputāti
Tēmturi
#ministri #ministrijas #partijas #saeima
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Partijas "Jaunā vienotība" (JV) pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā var liecināt par iespējamo valdības koalīcijas sastāvu, vērtēja Latvijas Universitātes profesors, politologs Juris Rozenvalds.

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Viņš norādīja, ka Saeimas Prezidija vēlēšanās izceļams tas, ka JV nebūs pārstāvēti. Pēc politologa domām, tas liecinot, ka JV tiek arvien vairāk atstumta.

Rozenvalds atzīmēja, ka šī ir otrā pazīme, kas liecina par šādu attīstību. Pirmā bijusi neoficiālā potenciālo ministru kandidātu saraksta publiskošana. Ņemot vērā, ka JV bija paudusi interesi par ārlietu ministra amatu, uzmanību piesaistījis fakts, ka sarakstā nebija iekļauta pašreizējā ārlietu ministre Baiba Braže (JV), bet tajā bija minēts pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vienlaikus politologs piebilda, ka formāli šajā gadījumā nav pamata iebilst, jo Melnis bija JV virzīts kandidāts.

Vienlaikus Rozenvalds piebilda, ka gadījumā, ja nebūtu notikumu saistībā ar Saeimas Prezidija sastāvu, viņš atturētos no šāda secinājuma izdarīšanas. Viņš skaidroja, ka ārlietu ministra amats savā ziņā ir saistīts ar premjera pārstāvētās partijas politisko atbildību, tādēļ būtu grūti iedomāties, ka šo simboliski nozīmīgo amatu ieņemtu mazākās frakcijas pārstāvis. Tomēr šo apstākļu kopums, tostarp JV pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā, liecina, ka plaisa starp Apvienoto sarakstu (AS) un JV pieaug, uzskata politologs.

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Tāpat viņš sacīja, ka JV pārstāvju neievēlēšana Saeimas Prezidijā var liecināt par iespējamo valdības koalīcijas sastāvu.

Viņaprāt, pastāv iespēja, ka koalīciju veidos AS un Nacionālā apvienība (NA), vai arī tiks izveidota mazākuma valdība, kurā būs pārstāvēts tikai AS.

Rozenvalds vērsa uzmanību, ka par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns (AS), bet par Saeimas priekšsēdētāja biedru — bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS). Rozenvalds norādīja, ka līdz šim nav bijusi ierasta prakse, ka gan Saeimas priekšsēdētājs, gan viens no viņa biedriem pārstāv vienu politisko spēku. Pēc viņa teiktā, kopš 1993. gada, kad notika pirmās Saeimas vēlēšanas, šāda situācija Saeimas Prezidijā nav bijusi.

Neraugoties uz iepriekš minēto, Rozenvalda vērtējumā Saeimas Prezidija sastāvs nebija negaidīts, sabiedrība iepriekš tika sagatavota iespējai, ka tas varētu būt šāds. Lielākās frakcijas ir ieguvušas sev vēlamo pārstāvību, viņš vērtēja.

Otrdien 15. Saeima ievēlēja parlamenta Prezidiju. Par Saeimas priekšsēdētāju kļuva Smiltēns, bet priekšsēdētāja biedru amatos ievēlēti Vējonis un Ināra Mūrniece (NA). Savukārt Saeimas sekretāres amatā deputāti ievēlēja "Latvija pirmajā vietā" (LPV) politiķi Ramonu Petraviču, bet sekretāra biedres amatā — partijas "Progresīvie" pārstāvi Antoņinu Ņenaševu.

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Ieteiktie raksti
+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Tādējādi no Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem Prezidijā nebūs pārstāvēta JV un "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). JV pretendēja tikai uz Saeimas sekretāra amatu, bet tās kandidātam nepietika balsu. Savukārt SV/AJ izvirzīja pretendentus visiem amatiem, bet ne pie viena netika.

Lēmums neatbalstīt JV kandidātu uz Saeimas sekretāra amatu un dot priekšroku LPV pārstāvei bija iepriekš panāktas vienošanās rezultāts, sacīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis.

Komentējot izskanējušās spekulācijas par iespējamu AS un LPV sadarbību, Kučinskis aicināja nesteigties ar secinājumiem. Viņš norādīja, ka līdzšinējais sarunu posms ir noslēdzies un patlaban turpinās detalizētākas diskusijas par iespējamo valdības veidošanu, tādēļ konkrētus secinājumus būs iespējams izdarīt vēlāk, viņš skaidroja.

+10 foto
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Kulbergs tiekas ar "Jauno vienotību"
Premjers Andris Kulbergs trešdien, 29. oktobrī, tikās ar "Jaunās vienotības" pārstāvjiem pirmajā oficiālajā valdības veidošanas sarunu kārtā.
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs, Baiba Braže. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Baiba Braže, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainars Latkovskis, Baiba Braže, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainars Latkovskis. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
1 / 10
Foto: Ieva Leiniša/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet JV — septiņas vietas parlamentā. AS, LPV, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" nodrošināja vairākumu balsojumos par jaunā Saeimas Prezidija ievēlēšanu.

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Tēma
Valdība Saeima Deputāti
Tēmturi
#ministri #ministrijas #partijas #saeima
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