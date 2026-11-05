Nesenais skandāls ar Latvijas pilsonības piešķiršanu Indijas pilsonei lika arī uzdot jautājumu, cik ticami ir šīs valsts augstskolu diplomi un zinātniskie grādi. Prātā nāk "Limuzīna" Mirtas tantes aizvien aktuālā atziņa: "Galvenais jau tie papīri." Bet papīri pacieš visu, it sevišķi, ja tajos rakstītajam tic uz vārda un nepārbauda neko.
Eiropas un citu valstu augstskolās un pētniecības centros laiku pa laikam izceļas skandāli, kad atklājas, ka mācībspēki vai pētnieki no Dienvidāzijas savas doktora disertācijas un zinātniskos grādus ir vienkārši nopirkuši. Tas nāk gaismā, kad atklājas, ka "profesora" reālās spējas nekādi neatbilst "tiem papīriem".
Vairāk nekā miljons viltojumu