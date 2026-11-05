Pēc deputātu pāriešanas uz Saeimu mainīts Rīgas domes komiteju sastāvs

Šodien Rīgas domes ārkārtas sēdē komitejās ievēlēja jaunos deputātus, kuri no šodienas ieguva mandātu pēc tam, kad 15. Saeimā ievēlēto pašvaldības deputātu pilnvaras ir beigušās, informē pašvaldībā.
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sastāvā ievēlēts Māris Mežals (LPV), Leonīds Loginovs (LPV) un Eiženija Aldermane (SV/AJ).
Finanšu un administrācijas lietu komitejas sastāvā ievēlēja Mārtiņu Mieriņu (P), Edvardu Šleseru (LPV), Karinu Plaudi (LPV), Vadimu Baraņņiku (SV/AJ), Annu Bonderi (SV/AJ).
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sastāvā ievēlēja Vitāliju Orlovu (LPV), Normundu Grostiņu (SV/AJ) un Nataļju Ļebedevu (SV/AJ).
Mājokļu un vides komitejas sastāvā ievēlēja Igoru Kļaviņu (P), Bonderi, Denisu Gorbu (SV/AJ).
Pilsētas attīstības komitejas sastāvā ievēlēja Justīni Panteļējevu (P), Grostiņu, Jāni Lauvu (SV/AJ), Mežalu, Ēriku Stendzenieku (LPV).
Ārtelpas un mobilitātes komitejas sastāvā ievēlēja Plaudi, Māri Ruku (LPV), Loginovu, Baraņņiku, Gorbu.
Sociālo jautājumu komitejas sastāvā ievēlēja Kļaviņu, Orlovu, Ruku, Aldermani, kā arī Ļebedevu.
15. Saeimā no Rīgas domes ievēlēti deputāti Mairita Lūse (P), no LPV — Ainārs Šlesers, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Jevgēnija Šafraneka, Eduards Zivtiņš.
Saeimā strādās "Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši" deputāti Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Inna Djeri, Artūrs Klēbahs, Vjačeslavs Stepaņenko.
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Šodien Rīgas domes ārkārtas sēdē komitejās ievēlēja jaunos deputātus, kuri no šodienas ieguva mandātu pēc tam, kad 15. Saeimā ievēlēto pašvaldības deputātu pilnvaras ir beigušās, informē pašvaldībā.
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sastāvā ievēlēts Māris Mežals (LPV), Leonīds Loginovs (LPV) un Eiženija Aldermane (SV/AJ).
Finanšu un administrācijas lietu komitejas sastāvā ievēlēja Mārtiņu Mieriņu (P), Edvardu Šleseru (LPV), Karinu Plaudi (LPV), Vadimu Baraņņiku (SV/AJ), Annu Bonderi (SV/AJ).
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sastāvā ievēlēja Vitāliju Orlovu (LPV), Normundu Grostiņu (SV/AJ) un Nataļju Ļebedevu (SV/AJ).
Mājokļu un vides komitejas sastāvā ievēlēja Igoru Kļaviņu (P), Bonderi, Denisu Gorbu (SV/AJ).
Pilsētas attīstības komitejas sastāvā ievēlēja Justīni Panteļējevu (P), Grostiņu, Jāni Lauvu (SV/AJ), Mežalu, Ēriku Stendzenieku (LPV).
Ārtelpas un mobilitātes komitejas sastāvā ievēlēja Plaudi, Māri Ruku (LPV), Loginovu, Baraņņiku, Gorbu.
Sociālo jautājumu komitejas sastāvā ievēlēja Kļaviņu, Orlovu, Ruku, Aldermani, kā arī Ļebedevu.
15. Saeimā no Rīgas domes ievēlēti deputāti Mairita Lūse (P), no LPV — Ainārs Šlesers, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Jevgēnija Šafraneka, Eduards Zivtiņš.
Saeimā strādās "Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši" deputāti Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Inna Djeri, Artūrs Klēbahs, Vjačeslavs Stepaņenko.
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