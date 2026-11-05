"Lūdzam mūs pārāk bargi nekritizēt!" Strazdiņš un Račs jaunās dziesmas video apgūst deju soļus

Latvijas patriotu mēnesī brīvdienu duets "Strazdiņš un Račs", iedvesmojoties no dziesmas "Dzintara krellītes" panākumiem, nāk klajā ar jaunu, dzīvespriecīgu dziesmu "Par Daugavu un Lielupi". Šoreiz duets sarūpējis ne tikai dziesmu, bet arī īpaši tai iestudētu deju, kas skatāma jaunajā videoklipā.
Guntars Račs: "Gribējās gaidāmajos valsts svētkos klausītājiem uzdāvināt kaut ko dzīvespriecīgu. Uzrakstīju vārdus, nosūtīju Edvardam, un jau nākamajā dienā dziesma bija gatava. Edvards precīzi uztvēra gan vārdu ritmiku, gan noskaņu. Tad radās ideja — kāpēc gan dziesmai nepievienot arī deju? Tā arī tapa deju soļi, kurus tagad var redzēt videoklipā. Liels paldies deju studijas PRO/X dejotājām Alīnai Jačņevai un Gundegai Sumeragai par piedalīšanos filmēšanā un dejas iestudēšanu. Mums ar Edvardu, kuri dejošanā neesam nekādi meistari, bija bezgala amizanti apgūt kaut ko jaunu. Tāpēc lūdzam mūs pārāk bargi nekritizēt!"
Edvards Strazdiņš:
"Tā ir mūsu dāvana visiem Latvijas patriotiem, katram Latvijas novadam un mūsu skaistajai valstij!"
Dziesmas ierakstu studijā producējis Gints Stankevičs, savukārt videoklipu veidojis producents Kaspars Dvinskis (Dween Productions).
Lai dziesma būtu pieejama ikvienam, zem videoklipa atrodama saite, kur bez maksas iespējams lejupielādēt dziesmas instrumentālo versiju un vārdus. Drīzumā turpat būs pieejamas arī dziesmas notis, aicinot ikvienu to dziedāt un spēlēt līdzi.
Savukārt jau janvārī Edvards Strazdiņš kopā ar savu grupu un īpašajiem viesiem dosies savā pirmajā Latvijas koncertturnejā "Bez tevis nav nekā", kuras repertuārā būs iekļauta arī jaunā dziesma. Koncertu norises vietas un datumi atrodami "Biļešu paradīzes" mājaslapā, kā arī mājaslapā https://ej.uz/edvardskoncerti .
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latvijas patriotu mēnesī brīvdienu duets "Strazdiņš un Račs", iedvesmojoties no dziesmas "Dzintara krellītes" panākumiem, nāk klajā ar jaunu, dzīvespriecīgu dziesmu "Par Daugavu un Lielupi". Šoreiz duets sarūpējis ne tikai dziesmu, bet arī īpaši tai iestudētu deju, kas skatāma jaunajā videoklipā.
Guntars Račs: "Gribējās gaidāmajos valsts svētkos klausītājiem uzdāvināt kaut ko dzīvespriecīgu. Uzrakstīju vārdus, nosūtīju Edvardam, un jau nākamajā dienā dziesma bija gatava. Edvards precīzi uztvēra gan vārdu ritmiku, gan noskaņu. Tad radās ideja — kāpēc gan dziesmai nepievienot arī deju? Tā arī tapa deju soļi, kurus tagad var redzēt videoklipā. Liels paldies deju studijas PRO/X dejotājām Alīnai Jačņevai un Gundegai Sumeragai par piedalīšanos filmēšanā un dejas iestudēšanu. Mums ar Edvardu, kuri dejošanā neesam nekādi meistari, bija bezgala amizanti apgūt kaut ko jaunu. Tāpēc lūdzam mūs pārāk bargi nekritizēt!"
Edvards Strazdiņš:
"Tā ir mūsu dāvana visiem Latvijas patriotiem, katram Latvijas novadam un mūsu skaistajai valstij!"
Dziesmas ierakstu studijā producējis Gints Stankevičs, savukārt videoklipu veidojis producents Kaspars Dvinskis (Dween Productions).
Lai dziesma būtu pieejama ikvienam, zem videoklipa atrodama saite, kur bez maksas iespējams lejupielādēt dziesmas instrumentālo versiju un vārdus. Drīzumā turpat būs pieejamas arī dziesmas notis, aicinot ikvienu to dziedāt un spēlēt līdzi.
Savukārt jau janvārī Edvards Strazdiņš kopā ar savu grupu un īpašajiem viesiem dosies savā pirmajā Latvijas koncertturnejā "Bez tevis nav nekā", kuras repertuārā būs iekļauta arī jaunā dziesma. Koncertu norises vietas un datumi atrodami "Biļešu paradīzes" mājaslapā, kā arī mājaslapā https://ej.uz/edvardskoncerti .
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu