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#partijas #prezidents #saeima

Saeimas sekretāres amatā ievēlēta LPV deputāte Petraviča

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 07:55
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2026. gada 04. novembris, 07:55
Jaunievēlētā 15. Saeimas sekretāre Ramona Petraviča.
Jaunievēlētā 15. Saeimas sekretāre Ramona Petraviča.
Foto: Zane Bitere/LETA

Par 15. Saeimas sekretāri otrdien tika ievēlēta partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāte Ramona Petraviča.

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Par Petraviču nobalsoja 68 deputāti, bet pret bija 32. Kopumā 68 deputāti ir LPV, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības frakcijās.

Uz Saeimas sekretāra amatu bija izvirzīti trīs kandidāti — arī deputāts Edmunds Jurēvics (JV) un partiju apvienības "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāve Ļubova Švecova. Par Jurēvicu nobalsoja 17 deputāti, bet pret bija 83. Savukārt Švecovas kandidatūru atbalstīja 15 deputāti, bet pret bija 85. Par Jurēvicu nobalsoja JV un "Progresīvo" deputāti, bet par Švecovu — tikai viņas pārstāvētā SV/AJ.

Saeimas sekretārs ir Prezidija loceklis, kurš nodrošina parlamenta darba organizatoriskos jautājumus, tostarp Saeimas sēžu dokumentu apriti un citus reglamentā noteiktos pienākumus.

Pirms tam par 15. Saeimas priekšsēdētāju tika ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā saņēma 79 deputātu atbalstu, bet 15 parlamentārieši balsoja pret. Smiltēns parlamentu vadījis arī iepriekš, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Vēlāk, AS nonākot opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).

Savukārt par Saeimas priekšsēdētāja biedriem tika ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).

Jau iepriekš neoficiāli tika izskanējis, ka JV šoreiz tiks atstāta bez vietām Saeimas prezidijā, AS sev paņemot divus no pieciem amatiem tajā. Tas arī licis izvirzīt spekulācijas, vai AS grasās sadarboties ar JV nākamajā valdošajā koalīcijā.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.

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Saeima Deputāti
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#partijas #prezidents #saeima
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Par 15. Saeimas sekretāri otrdien tika ievēlēta partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāte Ramona Petraviča.

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Par Petraviču nobalsoja 68 deputāti, bet pret bija 32. Kopumā 68 deputāti ir LPV, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības frakcijās.

Uz Saeimas sekretāra amatu bija izvirzīti trīs kandidāti — arī deputāts Edmunds Jurēvics (JV) un partiju apvienības "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāve Ļubova Švecova. Par Jurēvicu nobalsoja 17 deputāti, bet pret bija 83. Savukārt Švecovas kandidatūru atbalstīja 15 deputāti, bet pret bija 85. Par Jurēvicu nobalsoja JV un "Progresīvo" deputāti, bet par Švecovu — tikai viņas pārstāvētā SV/AJ.

Saeimas sekretārs ir Prezidija loceklis, kurš nodrošina parlamenta darba organizatoriskos jautājumus, tostarp Saeimas sēžu dokumentu apriti un citus reglamentā noteiktos pienākumus.

Pirms tam par 15. Saeimas priekšsēdētāju tika ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā saņēma 79 deputātu atbalstu, bet 15 parlamentārieši balsoja pret. Smiltēns parlamentu vadījis arī iepriekš, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Vēlāk, AS nonākot opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).

Savukārt par Saeimas priekšsēdētāja biedriem tika ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).

Jau iepriekš neoficiāli tika izskanējis, ka JV šoreiz tiks atstāta bez vietām Saeimas prezidijā, AS sev paņemot divus no pieciem amatiem tajā. Tas arī licis izvirzīt spekulācijas, vai AS grasās sadarboties ar JV nākamajā valdošajā koalīcijā.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.

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#partijas #prezidents #saeima
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