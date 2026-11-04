Saeimas sekretāres amatā ievēlēta LPV deputāte Petraviča

Par 15. Saeimas sekretāri otrdien tika ievēlēta partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāte Ramona Petraviča.
Par Petraviču nobalsoja 68 deputāti, bet pret bija 32. Kopumā 68 deputāti ir LPV, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības frakcijās.
Uz Saeimas sekretāra amatu bija izvirzīti trīs kandidāti — arī deputāts Edmunds Jurēvics (JV) un partiju apvienības "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāve Ļubova Švecova. Par Jurēvicu nobalsoja 17 deputāti, bet pret bija 83. Savukārt Švecovas kandidatūru atbalstīja 15 deputāti, bet pret bija 85. Par Jurēvicu nobalsoja JV un "Progresīvo" deputāti, bet par Švecovu — tikai viņas pārstāvētā SV/AJ.
Saeimas sekretārs ir Prezidija loceklis, kurš nodrošina parlamenta darba organizatoriskos jautājumus, tostarp Saeimas sēžu dokumentu apriti un citus reglamentā noteiktos pienākumus.
Pirms tam par 15. Saeimas priekšsēdētāju tika ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā saņēma 79 deputātu atbalstu, bet 15 parlamentārieši balsoja pret. Smiltēns parlamentu vadījis arī iepriekš, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Vēlāk, AS nonākot opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).
Savukārt par Saeimas priekšsēdētāja biedriem tika ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).
Jau iepriekš neoficiāli tika izskanējis, ka JV šoreiz tiks atstāta bez vietām Saeimas prezidijā, AS sev paņemot divus no pieciem amatiem tajā. Tas arī licis izvirzīt spekulācijas, vai AS grasās sadarboties ar JV nākamajā valdošajā koalīcijā.
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.
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Par 15. Saeimas sekretāri otrdien tika ievēlēta partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāte Ramona Petraviča.
Par Petraviču nobalsoja 68 deputāti, bet pret bija 32. Kopumā 68 deputāti ir LPV, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības frakcijās.
Uz Saeimas sekretāra amatu bija izvirzīti trīs kandidāti — arī deputāts Edmunds Jurēvics (JV) un partiju apvienības "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāve Ļubova Švecova. Par Jurēvicu nobalsoja 17 deputāti, bet pret bija 83. Savukārt Švecovas kandidatūru atbalstīja 15 deputāti, bet pret bija 85. Par Jurēvicu nobalsoja JV un "Progresīvo" deputāti, bet par Švecovu — tikai viņas pārstāvētā SV/AJ.
Saeimas sekretārs ir Prezidija loceklis, kurš nodrošina parlamenta darba organizatoriskos jautājumus, tostarp Saeimas sēžu dokumentu apriti un citus reglamentā noteiktos pienākumus.
Pirms tam par 15. Saeimas priekšsēdētāju tika ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā saņēma 79 deputātu atbalstu, bet 15 parlamentārieši balsoja pret. Smiltēns parlamentu vadījis arī iepriekš, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Vēlāk, AS nonākot opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).
Savukārt par Saeimas priekšsēdētāja biedriem tika ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).
Jau iepriekš neoficiāli tika izskanējis, ka JV šoreiz tiks atstāta bez vietām Saeimas prezidijā, AS sev paņemot divus no pieciem amatiem tajā. Tas arī licis izvirzīt spekulācijas, vai AS grasās sadarboties ar JV nākamajā valdošajā koalīcijā.
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.
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