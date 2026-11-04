Niklāvs Kurpnieks par nelielo vecuma starpību starp bērniem lēmis apzināti

Dailes teātra aktiera Niklāva Kurpnieka ģimenē drīzumā būs vēl viens bērniņš. Par gaidāmo pieaugumu viņš pastāstījis žurnālam "Privātā Dzīve".
Kurpnieks, kurš atkal gatavojas kļūt par tēvu, savu pašsajūtu raksturo kā brīnišķīgu un uzskata, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek.
Niklāva un viņa sievas Lolitas Kurpnieces, kura iepriekš bijusi Jaunā Rīgas teātra aktrise, pirmdzimtais pasaulē nāca pagājušā gada nogalē. Toreiz ģimene sagaidīja dēliņu, kuram nu jau pavisam drīz būs jākļūst par vecāko brāli.
Arī nelielā vecuma starpība starp abiem bērniem nav nejaušība — aktieris apliecinājis, ka pāris to izvēlējies apzināti.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Dailes teātra aktiera Niklāva Kurpnieka ģimenē drīzumā būs vēl viens bērniņš. Par gaidāmo pieaugumu viņš pastāstījis žurnālam "Privātā Dzīve".
Kurpnieks, kurš atkal gatavojas kļūt par tēvu, savu pašsajūtu raksturo kā brīnišķīgu un uzskata, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek.
Niklāva un viņa sievas Lolitas Kurpnieces, kura iepriekš bijusi Jaunā Rīgas teātra aktrise, pirmdzimtais pasaulē nāca pagājušā gada nogalē. Toreiz ģimene sagaidīja dēliņu, kuram nu jau pavisam drīz būs jākļūst par vecāko brāli.
Arī nelielā vecuma starpība starp abiem bērniem nav nejaušība — aktieris apliecinājis, ka pāris to izvēlējies apzināti.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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