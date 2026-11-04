Overcast 5.8 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#slavenības

Niklāvs Kurpnieks par nelielo vecuma starpību starp bērniem lēmis apzināti

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 18:49
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 04. novembris, 18:49
Dailes teātra aktieris Niklāvs Kurpnieks.
Dailes teātra aktieris Niklāvs Kurpnieks.
Foto: No personiskā arhīva

Dailes teātra aktiera Niklāva Kurpnieka ģimenē drīzumā būs vēl viens bērniņš. Par gaidāmo pieaugumu viņš pastāstījis žurnālam "Privātā Dzīve".

Reklāma

Kurpnieks, kurš atkal gatavojas kļūt par tēvu, savu pašsajūtu raksturo kā brīnišķīgu un uzskata, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek.

Niklāva un viņa sievas Lolitas Kurpnieces, kura iepriekš bijusi Jaunā Rīgas teātra aktrise, pirmdzimtais pasaulē nāca pagājušā gada nogalē. Toreiz ģimene sagaidīja dēliņu, kuram nu jau pavisam drīz būs jākļūst par vecāko brāli.

Arī nelielā vecuma starpība starp abiem bērniem nav nejaušība — aktieris apliecinājis, ka pāris to izvēlējies apzināti.

Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#slavenības
Reklāma
Turpini lasīt

Dailes teātra aktiera Niklāva Kurpnieka ģimenē drīzumā būs vēl viens bērniņš. Par gaidāmo pieaugumu viņš pastāstījis žurnālam "Privātā Dzīve".

Reklāma

Kurpnieks, kurš atkal gatavojas kļūt par tēvu, savu pašsajūtu raksturo kā brīnišķīgu un uzskata, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek.

Niklāva un viņa sievas Lolitas Kurpnieces, kura iepriekš bijusi Jaunā Rīgas teātra aktrise, pirmdzimtais pasaulē nāca pagājušā gada nogalē. Toreiz ģimene sagaidīja dēliņu, kuram nu jau pavisam drīz būs jākļūst par vecāko brāli.

Arī nelielā vecuma starpība starp abiem bērniem nav nejaušība — aktieris apliecinājis, ka pāris to izvēlējies apzināti.

Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#slavenības
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma