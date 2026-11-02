LPV sola atbalstu Kulberga reformām neatkarīgi no valdības sastāva

"Latvija pirmajā vietā" (LPV) atbalstīs premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) piedāvātās reformas, pirmdien pēc tikšanās ar Kulbergu pauda LPV vadītājs Ainārs Šlesers.
Viņš norādīja, ka Kulbergs informējis par iecerētajiem darbiem, savukārt par veidojamās valdības sastāvu, kā viņš sapratis, Kulbergs runās pēc oficiālās nominācijas saņemšanas. LPV līderis apliecināja partijas gatavību atbalstīt reformas, vienlaikus atzīmējot, ka par to niansēm vēl būs jārunā.
Politiķa ieskatā nepieciešams būtiski samazināt izdevumus, likvidējot un apvienojot iestādes, kā arī apvienojot ministrijas. Vienlaikus jādomā par ieņēmumu palielināšanu. Šajā darbā viņš uzsvēra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas nozīmi.
Šlesers atkārtoti uzsvēra, ka LPV atbalstīs reformas neatkarīgi no tā, kādu valdību veidos Kulbergs. Viņš pauda, ka LPV ir gatava uzņemties atbildību par smagiem lēmumiem un atbalstīs Kulberga piedāvātās reformas. Viņš norādīja, ka par LPV nobalsojuši vairāk nekā 100 000 cilvēku un vēlētājiem dotos solījumus varēs izpildīt tikai tad, ja tiks sakārtota valsts pārvalde, samazināti izdevumi un palielināti ieņēmumi.
Jautāts, vai LPV atbalstītu arī Kulberga izveidotu valdību, kurā LPV nebūtu pārstāvēta, Šlesers tiešu atbildi nesniedza.
Viņš norādīja, ka Kulbergam būs jāpieņem atbildīgi lēmumi par valdības sastāvu, un pauda cerību, ka tās veidošanā noteicošā būs profesionalitāte.
Šlesers uzsvēra, ka būtu bezatbildīgi Saeimā turpināt strādāt kā līdz šim, tikai kritizējot valdību par nespēju nodrošināt sabiedrības gaidīto.
Politiķis atkārtoti akcentēja uzņēmēju organizāciju un to biedru nozīmi, norādot, ka sarežģītajos apstākļos būs nepieciešamas investīcijas Latvijas ekonomikā, jaunas darba vietas un ārvalstu investīciju piesaiste.
Šlesers pastāstīja, ka sarunā aicinājis Kulbergu vēlreiz izvērtēt iespēju nākamgad samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi līdz 10%. Viņa ieskatā tas neradītu zaudējumus valsts budžetam, jo veicinātu uzkrātās peļņas izmaksu un tādējādi varētu dot pozitīvu fiskālo efektu. Savukārt 2028. gadā Latvija, pateicoties izdevīgākām nodokļu likmēm, varētu piesaistīt ārvalstu uzņēmumus, uzskata politiķis.
Tāpat pārrunāta 10% nodokļa piemērošana mazajam biznesam, tostarp individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmējiem. Šlesers norādīja uz nepieciešamību dot cilvēkiem iespēju iziet no ēnu ekonomikas, kas, viņaprāt, būtu jāsamazina vismaz uz pusi.
LPV līderis atzina, ka Kulbergs uzdevis konkrētus jautājumus, uz kuriem partijas pārstāvji centušies atbildēt atbilstoši tās programmā paredzētajam.
Šlesers apliecināja gatavību balsot arī par nepopulāriem lēmumiem, kas varētu izraisīt negatīvu sabiedrības reakciju, tostarp saistībā ar darbinieku atlaišanu iestāžu apvienošanas vai slēgšanas rezultātā.
Viņš atkārtoti pauda cerību par profesionālas valdības izveidi, uzsverot, ka pašlaik runa ir par nepieciešamību "glābt Latviju".
Pirmajā oficiālajā valdības veidošanas sarunu kārtā Kulbergs ar "Jauno vienotību" un Nacionālo apvienību panācis konceptuālu vienprātību par vairākiem pārmaiņu virzieniem, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanu, ministriju funkciju pārskatīšanu, valsts finanšu sakārtošanu un birokrātijas mazināšanu.
Savukārt pēc tikšanās ar "Progresīvajiem" Kulbergs pauda gandarījumu par panākto izpratni vairākos būtiskos jautājumos, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanā, finanšu disciplīnas stiprināšanā un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformēšanā.
Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds pēc tikšanās ar LPV paredzēts pēc 4. novembra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) atbalstīs premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) piedāvātās reformas, pirmdien pēc tikšanās ar Kulbergu pauda LPV vadītājs Ainārs Šlesers.
Viņš norādīja, ka Kulbergs informējis par iecerētajiem darbiem, savukārt par veidojamās valdības sastāvu, kā viņš sapratis, Kulbergs runās pēc oficiālās nominācijas saņemšanas. LPV līderis apliecināja partijas gatavību atbalstīt reformas, vienlaikus atzīmējot, ka par to niansēm vēl būs jārunā.
Politiķa ieskatā nepieciešams būtiski samazināt izdevumus, likvidējot un apvienojot iestādes, kā arī apvienojot ministrijas. Vienlaikus jādomā par ieņēmumu palielināšanu. Šajā darbā viņš uzsvēra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas nozīmi.
Šlesers atkārtoti uzsvēra, ka LPV atbalstīs reformas neatkarīgi no tā, kādu valdību veidos Kulbergs. Viņš pauda, ka LPV ir gatava uzņemties atbildību par smagiem lēmumiem un atbalstīs Kulberga piedāvātās reformas. Viņš norādīja, ka par LPV nobalsojuši vairāk nekā 100 000 cilvēku un vēlētājiem dotos solījumus varēs izpildīt tikai tad, ja tiks sakārtota valsts pārvalde, samazināti izdevumi un palielināti ieņēmumi.
Jautāts, vai LPV atbalstītu arī Kulberga izveidotu valdību, kurā LPV nebūtu pārstāvēta, Šlesers tiešu atbildi nesniedza.
Viņš norādīja, ka Kulbergam būs jāpieņem atbildīgi lēmumi par valdības sastāvu, un pauda cerību, ka tās veidošanā noteicošā būs profesionalitāte.
Šlesers uzsvēra, ka būtu bezatbildīgi Saeimā turpināt strādāt kā līdz šim, tikai kritizējot valdību par nespēju nodrošināt sabiedrības gaidīto.
Politiķis atkārtoti akcentēja uzņēmēju organizāciju un to biedru nozīmi, norādot, ka sarežģītajos apstākļos būs nepieciešamas investīcijas Latvijas ekonomikā, jaunas darba vietas un ārvalstu investīciju piesaiste.
Šlesers pastāstīja, ka sarunā aicinājis Kulbergu vēlreiz izvērtēt iespēju nākamgad samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi līdz 10%. Viņa ieskatā tas neradītu zaudējumus valsts budžetam, jo veicinātu uzkrātās peļņas izmaksu un tādējādi varētu dot pozitīvu fiskālo efektu. Savukārt 2028. gadā Latvija, pateicoties izdevīgākām nodokļu likmēm, varētu piesaistīt ārvalstu uzņēmumus, uzskata politiķis.
Tāpat pārrunāta 10% nodokļa piemērošana mazajam biznesam, tostarp individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmējiem. Šlesers norādīja uz nepieciešamību dot cilvēkiem iespēju iziet no ēnu ekonomikas, kas, viņaprāt, būtu jāsamazina vismaz uz pusi.
LPV līderis atzina, ka Kulbergs uzdevis konkrētus jautājumus, uz kuriem partijas pārstāvji centušies atbildēt atbilstoši tās programmā paredzētajam.
Šlesers apliecināja gatavību balsot arī par nepopulāriem lēmumiem, kas varētu izraisīt negatīvu sabiedrības reakciju, tostarp saistībā ar darbinieku atlaišanu iestāžu apvienošanas vai slēgšanas rezultātā.
Viņš atkārtoti pauda cerību par profesionālas valdības izveidi, uzsverot, ka pašlaik runa ir par nepieciešamību "glābt Latviju".
Pirmajā oficiālajā valdības veidošanas sarunu kārtā Kulbergs ar "Jauno vienotību" un Nacionālo apvienību panācis konceptuālu vienprātību par vairākiem pārmaiņu virzieniem, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanu, ministriju funkciju pārskatīšanu, valsts finanšu sakārtošanu un birokrātijas mazināšanu.
Savukārt pēc tikšanās ar "Progresīvajiem" Kulbergs pauda gandarījumu par panākto izpratni vairākos būtiskos jautājumos, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanā, finanšu disciplīnas stiprināšanā un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformēšanā.
Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds pēc tikšanās ar LPV paredzēts pēc 4. novembra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu