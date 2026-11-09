Melnis atvainojas par nenotriekto dronu; dronu pārtvērēju komandām piešķir lielākas pilnvaras

Pēc tam, kad vienu no pagājušajā nedēļā Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem droniem neizdevās notriekt, pārskatītas procedūras un saīsināta lēmumu pieņemšanas ķēde, lai turpmāk varētu reaģēt ātrāk, pirmdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Ministrs skaidroja, ka turpmāk lielākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras būs uz vietas strādājošajām dronu pārtvērēju komandām, kas pamana mērķi un var rīkoties. Savukārt vadības centrs varēs pārtraukt uzdevuma izpildi, ja apdraudējuma zonā ielidos sabiedroto aviācija un radīsies risks tās drošībai.
Melnis norādīja, ka personīgi kopā ar komandieriem austrumu pierobežā pārskatījis visu lēmumu pieņemšanas ķēdi un noņemta daļa pašu ieviesto papildu "drošinātāju". Viņš pauda cerību, ka pēc šīm izmaiņām turpmāk dronus izdosies notriekt.
Skaidrojot iepriekšējo neveiksmi, ministrs atzina, ka drons bija pamanīts un tam sekoja pārtvērējdrons, tomēr procedūru un, iespējams, arī pieredzes trūkuma dēļ mērķis netika notriekts.
Melnis par to atvainojās iedzīvotājiem.
Ministrs skaidroja, ka līdz šim dronu pārtveršanā Latvija paļāvusies arī uz sabiedroto aviāciju. Ja gaisā vienlaikus atrodas gan pārtvērējdrons, gan sabiedroto lidaparāti, nepieciešama papildu koordinācija, lai, mēģinot iznīcināt dronu, neapdraudētu aviāciju. Šī saskaņošana aizņēmusi laiku.
Pēc ministra teiktā, austrumu pierobežā izvietotas papildu radaru sistēmas, lai dronus pamanītu agrāk un varētu savlaicīgāk reaģēt. Savukārt dronu pārtveršanas sistēma, kā iepriekš solīts, izvietota septembra beigās, un karavīri turpina apgūt tās lietošanu.
Melnis uzsvēra, ka sistēmas spēju pamanīt dronu un pacelt gaisā pārtvērēj dronu izdevies pārbaudīt praksē. Pagājušajā nedēļā pierobežā kopā ar karavīriem strādājuši arī Latvijas uzņēmēji, lai sistēmu uzlabotu. Ministrs pauda cerību, ka procedūru un tehnisko risinājumu salāgošana ļaus turpmāk dronus sekmīgi iznīcināt.
Alūksnes novada Liepnas pagastā atrasts bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, nokritis 18. oktobrī. Valsts policija informēja, ka saņemta informācija par Liepnas pagasta mežā atrastām iespējamām bezpilota lidaparāta atlūzām. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot grūti pieejamu meža apvidu, informācija apstiprinājās.
NBS ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu incidenta apstākļus un pieņemtos lēmumus.
NBS informēja, ka 18. oktobrī saņemta informācija par sprādzienam līdzīgu troksni Alūksnes novada Liepnas pagastā. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas NBS sāka padziļinātu gaisa telpas novērošanas sistēmu datu analīzi, kuras laikā iegūta informācija par iespējamu neidentificēta objekta pārvietošanos Latvijas gaisa telpā.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, NBS sadarbībā ar Valsts policiju sāka iespējamās objekta nokrišanas vietas meklēšanu. Meklēšanas darbi turpinājās arī 19. oktobrī. Pēc divu dienu meklēšanas tie pārtraukti, jo tobrīd pieejamā informācija nebija pietiekama, lai apstiprinātu objekta nokrišanas faktu un noteiktu tā iespējamo atrašanās vietu.
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Pēc tam, kad vienu no pagājušajā nedēļā Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem droniem neizdevās notriekt, pārskatītas procedūras un saīsināta lēmumu pieņemšanas ķēde, lai turpmāk varētu reaģēt ātrāk, pirmdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Ministrs skaidroja, ka turpmāk lielākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras būs uz vietas strādājošajām dronu pārtvērēju komandām, kas pamana mērķi un var rīkoties. Savukārt vadības centrs varēs pārtraukt uzdevuma izpildi, ja apdraudējuma zonā ielidos sabiedroto aviācija un radīsies risks tās drošībai.
Melnis norādīja, ka personīgi kopā ar komandieriem austrumu pierobežā pārskatījis visu lēmumu pieņemšanas ķēdi un noņemta daļa pašu ieviesto papildu "drošinātāju". Viņš pauda cerību, ka pēc šīm izmaiņām turpmāk dronus izdosies notriekt.
Skaidrojot iepriekšējo neveiksmi, ministrs atzina, ka drons bija pamanīts un tam sekoja pārtvērējdrons, tomēr procedūru un, iespējams, arī pieredzes trūkuma dēļ mērķis netika notriekts.
Melnis par to atvainojās iedzīvotājiem.
Ministrs skaidroja, ka līdz šim dronu pārtveršanā Latvija paļāvusies arī uz sabiedroto aviāciju. Ja gaisā vienlaikus atrodas gan pārtvērējdrons, gan sabiedroto lidaparāti, nepieciešama papildu koordinācija, lai, mēģinot iznīcināt dronu, neapdraudētu aviāciju. Šī saskaņošana aizņēmusi laiku.
Pēc ministra teiktā, austrumu pierobežā izvietotas papildu radaru sistēmas, lai dronus pamanītu agrāk un varētu savlaicīgāk reaģēt. Savukārt dronu pārtveršanas sistēma, kā iepriekš solīts, izvietota septembra beigās, un karavīri turpina apgūt tās lietošanu.
Melnis uzsvēra, ka sistēmas spēju pamanīt dronu un pacelt gaisā pārtvērēj dronu izdevies pārbaudīt praksē. Pagājušajā nedēļā pierobežā kopā ar karavīriem strādājuši arī Latvijas uzņēmēji, lai sistēmu uzlabotu. Ministrs pauda cerību, ka procedūru un tehnisko risinājumu salāgošana ļaus turpmāk dronus sekmīgi iznīcināt.
Alūksnes novada Liepnas pagastā atrasts bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, nokritis 18. oktobrī. Valsts policija informēja, ka saņemta informācija par Liepnas pagasta mežā atrastām iespējamām bezpilota lidaparāta atlūzām. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot grūti pieejamu meža apvidu, informācija apstiprinājās.
NBS ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu incidenta apstākļus un pieņemtos lēmumus.
NBS informēja, ka 18. oktobrī saņemta informācija par sprādzienam līdzīgu troksni Alūksnes novada Liepnas pagastā. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas NBS sāka padziļinātu gaisa telpas novērošanas sistēmu datu analīzi, kuras laikā iegūta informācija par iespējamu neidentificēta objekta pārvietošanos Latvijas gaisa telpā.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, NBS sadarbībā ar Valsts policiju sāka iespējamās objekta nokrišanas vietas meklēšanu. Meklēšanas darbi turpinājās arī 19. oktobrī. Pēc divu dienu meklēšanas tie pārtraukti, jo tobrīd pieejamā informācija nebija pietiekama, lai apstiprinātu objekta nokrišanas faktu un noteiktu tā iespējamo atrašanās vietu.
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