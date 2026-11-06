Krievijas triecienos Komišuvahas ciemā nogalināto skaits pieaudzis līdz 53

Krievijas pirmdien veiktajos aviācijas triecienos Komišuvahas ciemā Zaporižjas apgabalā nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 53, piektdien paziņojis Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājs Mihailo Semikins.
Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests iepriekš ziņoja, ka glābēji no gruvešiem izcēluši vēl astoņu bojāgājušo līķus.
Meklēšanas un glābšanas darbi uzbrukuma vietā turpinās jau piekto dienu.
Jau vēstīts, ka 2. novembrī Krievija veica vairākus triecienus ar aviobumbām Komišuvahas ciemā, sabombardējot skolas ēku, kurā tobrīd tika izdalīta humānā palīdzība. Otrais trieciena vilnis skāra policistus un glābējus, kuri bija ieradušies palīgā cietušajiem.
Ukrainas droni uzbrukuši Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai
Naktī uz piektdienu Ukraina ar droniem uzbrukusi Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Krasnodaras novadā, ziņo Ukrainas "Telegram" kanāli "Supernova+" un "Krimas vējš".
Kanāli publicē fotogrāfijas, kurās redzams melnu dūmu stabs, kas radies no ugunsgrēka rūpnīcas teritorijā.
Ukrainas droni jau vairāk nekā trīs gadus, kopš 2023. gada maija, regulāri un ar mainīgām sekmēm uzbrūk Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 601 830
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 601 830 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2440 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 456 tankus (+2), 25 651 (+8) bruņutransportieri, 51 956 (+54) lielgabalus un mīnmetējus, 2254 (+0) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1744 (+6) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3085 (+8) sauszemes bezpilota sistēmas, 597 616 (+1395) bezpilota lidaparātu, 5192 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 170 929 (+673) automobiļus un autocisternas, kā arī 4878 (+5) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Krievijas pirmdien veiktajos aviācijas triecienos Komišuvahas ciemā Zaporižjas apgabalā nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 53, piektdien paziņojis Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājs Mihailo Semikins.
Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests iepriekš ziņoja, ka glābēji no gruvešiem izcēluši vēl astoņu bojāgājušo līķus.
Meklēšanas un glābšanas darbi uzbrukuma vietā turpinās jau piekto dienu.
Jau vēstīts, ka 2. novembrī Krievija veica vairākus triecienus ar aviobumbām Komišuvahas ciemā, sabombardējot skolas ēku, kurā tobrīd tika izdalīta humānā palīdzība. Otrais trieciena vilnis skāra policistus un glābējus, kuri bija ieradušies palīgā cietušajiem.
Ukrainas droni uzbrukuši Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai
Naktī uz piektdienu Ukraina ar droniem uzbrukusi Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Krasnodaras novadā, ziņo Ukrainas "Telegram" kanāli "Supernova+" un "Krimas vējš".
Kanāli publicē fotogrāfijas, kurās redzams melnu dūmu stabs, kas radies no ugunsgrēka rūpnīcas teritorijā.
Ukrainas droni jau vairāk nekā trīs gadus, kopš 2023. gada maija, regulāri un ar mainīgām sekmēm uzbrūk Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 601 830
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 601 830 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2440 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 456 tankus (+2), 25 651 (+8) bruņutransportieri, 51 956 (+54) lielgabalus un mīnmetējus, 2254 (+0) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1744 (+6) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3085 (+8) sauszemes bezpilota sistēmas, 597 616 (+1395) bezpilota lidaparātu, 5192 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 170 929 (+673) automobiļus un autocisternas, kā arī 4878 (+5) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu