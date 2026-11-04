Dzintars ved Kristīni Lindenblati alās, bet piedzīvojums beidzas ar domstarpībām

360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Dzintars nolēmis Kristīni Lindenblati iepazīstināt ar savu aizraušanos – alu izpēti, taču ekstrēmais piedzīvojums izvēršas citādi, nekā cerēts. Lai gan Kristīne saņemas un pārvar bailes, nonākot pie izšķirošā brīža, viņa tomēr nolemj atkāpties.
Nolaišanās pa stāvo klinti Kristīnei Lindenblatei ir pamatīgs pārbaudījums. Dzintars cenšas mīļotajai palīdzēt un pamāca, kā pareizi izmantot ekipējumu, tomēr viņai trūkst pieredzes un pārliecības. Kad jādodas tālāk lejup, Kristīne saprot, ka šoreiz ar drosmi vien nepietiks.
Dzintaram nākas palīdzēt viņai tikt atpakaļ augšā. Abu starpā izskan arī pa kādai asākai piezīmei, jo Dzintars vēlas, lai Kristīne apgūst tehniku, bet viņa atgādina, ka šādu piedzīvojumu piedzīvo pirmoreiz.
Tomēr Kristīne negrasās padoties pavisam. Viņa atzīst, ka ir pateicīga Dzintaram par iespēju pārvarēt sevi un pieļauj, ka nākotnē alu izpēte varētu kļūt par viņas jauno hobiju.
Taču Kristīnei ir arī cita ideja, kas viņu motivētu jauniem piedzīvojumiem, – romantisks ceļojums uz Parīzi. Dzintars gan uzskata, ka vispirms jātiek līdz alām, bet Kristīne cer, ka Francijas galvaspilsēta varētu būt labs iemesls saņemties nākamajam mēģinājumam.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Dzintars nolēmis Kristīni Lindenblati iepazīstināt ar savu aizraušanos – alu izpēti, taču ekstrēmais piedzīvojums izvēršas citādi, nekā cerēts. Lai gan Kristīne saņemas un pārvar bailes, nonākot pie izšķirošā brīža, viņa tomēr nolemj atkāpties.
Nolaišanās pa stāvo klinti Kristīnei Lindenblatei ir pamatīgs pārbaudījums. Dzintars cenšas mīļotajai palīdzēt un pamāca, kā pareizi izmantot ekipējumu, tomēr viņai trūkst pieredzes un pārliecības. Kad jādodas tālāk lejup, Kristīne saprot, ka šoreiz ar drosmi vien nepietiks.
Dzintaram nākas palīdzēt viņai tikt atpakaļ augšā. Abu starpā izskan arī pa kādai asākai piezīmei, jo Dzintars vēlas, lai Kristīne apgūst tehniku, bet viņa atgādina, ka šādu piedzīvojumu piedzīvo pirmoreiz.
Tomēr Kristīne negrasās padoties pavisam. Viņa atzīst, ka ir pateicīga Dzintaram par iespēju pārvarēt sevi un pieļauj, ka nākotnē alu izpēte varētu kļūt par viņas jauno hobiju.
Taču Kristīnei ir arī cita ideja, kas viņu motivētu jauniem piedzīvojumiem, – romantisks ceļojums uz Parīzi. Dzintars gan uzskata, ka vispirms jātiek līdz alām, bet Kristīne cer, ka Francijas galvaspilsēta varētu būt labs iemesls saņemties nākamajam mēģinājumam.
VIDEO:
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