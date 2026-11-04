Andris Ērglis saņem neparastu uzdevumu — jāatdarina labi pazīstams kolēģis

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Andrim Ērglim tika īpašs uzdevums — uz skatuves atdzīvināt pašmāju mūzikas leģendu Zigfrīdu Muktupāvelu. Dziedātājam bija jāizpilda dziesma "Mirušais gadsimts", mēģinot pēc iespējas precīzāk atdarināt kolēģa balsi un uzstāšanās manieri.
Lai gan abi mākslinieki ir pieredzējuši vokālisti, šādas pārvērtības nav vienkāršas. Ar līdzīgu balss tembru vien nepietiek — jānoķer arī īpašais raksturs, intonācijas un skatuves klātbūtne, kas Muktupāvelu padara tik atpazīstamu.
Andrim šis izaicinājums bija īpašs arī tāpēc, ka viņam nācās iejusties cita pašmāju mākslinieka ādā, nevis kādas pasaules mēroga zvaigznes tēlā. Taču vai viņam izdevās panākt, ka skatītāji uz brīdi aizmirsa par Ērgli un ieraudzīja uz skatuves Zigfrīdu Muktupāvelu?
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Andrim Ērglim tika īpašs uzdevums — uz skatuves atdzīvināt pašmāju mūzikas leģendu Zigfrīdu Muktupāvelu. Dziedātājam bija jāizpilda dziesma "Mirušais gadsimts", mēģinot pēc iespējas precīzāk atdarināt kolēģa balsi un uzstāšanās manieri.
Lai gan abi mākslinieki ir pieredzējuši vokālisti, šādas pārvērtības nav vienkāršas. Ar līdzīgu balss tembru vien nepietiek — jānoķer arī īpašais raksturs, intonācijas un skatuves klātbūtne, kas Muktupāvelu padara tik atpazīstamu.
Andrim šis izaicinājums bija īpašs arī tāpēc, ka viņam nācās iejusties cita pašmāju mākslinieka ādā, nevis kādas pasaules mēroga zvaigznes tēlā. Taču vai viņam izdevās panākt, ka skatītāji uz brīdi aizmirsa par Ērgli un ieraudzīja uz skatuves Zigfrīdu Muktupāvelu?
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