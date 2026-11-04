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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Andris Ērglis saņem neparastu uzdevumu — jāatdarina labi pazīstams kolēģis

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 17:46
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2026. gada 04. novembris, 17:46
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Andrim Ērglim tika īpašs uzdevums — uz skatuves atdzīvināt pašmāju mūzikas leģendu Zigfrīdu Muktupāvelu. Dziedātājam bija jāizpilda dziesma "Mirušais gadsimts", mēģinot pēc iespējas precīzāk atdarināt kolēģa balsi un uzstāšanās manieri.

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Lai gan abi mākslinieki ir pieredzējuši vokālisti, šādas pārvērtības nav vienkāršas. Ar līdzīgu balss tembru vien nepietiek — jānoķer arī īpašais raksturs, intonācijas un skatuves klātbūtne, kas Muktupāvelu padara tik atpazīstamu.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

Andrim šis izaicinājums bija īpašs arī tāpēc, ka viņam nācās iejusties cita pašmāju mākslinieka ādā, nevis kādas pasaules mēroga zvaigznes tēlā. Taču vai viņam izdevās panākt, ka skatītāji uz brīdi aizmirsa par Ērgli un ieraudzīja uz skatuves Zigfrīdu Muktupāvelu?

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Andrim Ērglim tika īpašs uzdevums — uz skatuves atdzīvināt pašmāju mūzikas leģendu Zigfrīdu Muktupāvelu. Dziedātājam bija jāizpilda dziesma "Mirušais gadsimts", mēģinot pēc iespējas precīzāk atdarināt kolēģa balsi un uzstāšanās manieri.

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Lai gan abi mākslinieki ir pieredzējuši vokālisti, šādas pārvērtības nav vienkāršas. Ar līdzīgu balss tembru vien nepietiek — jānoķer arī īpašais raksturs, intonācijas un skatuves klātbūtne, kas Muktupāvelu padara tik atpazīstamu.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

Andrim šis izaicinājums bija īpašs arī tāpēc, ka viņam nācās iejusties cita pašmāju mākslinieka ādā, nevis kādas pasaules mēroga zvaigznes tēlā. Taču vai viņam izdevās panākt, ka skatītāji uz brīdi aizmirsa par Ērgli un ieraudzīja uz skatuves Zigfrīdu Muktupāvelu?

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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