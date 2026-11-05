Latvijas "Michelin" izlasē ienāk 12 jaunpienācēji un zvaigznes saglabā abi līdzšinējie restorāni

Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen", informē "Michelin Guide" pārstāvji.
Apbalvojumus "Bib Gourmand", kurus piešķir restorāniem, kas piedāvā lielisku ēdienu par pieejamu cenu, saglabā restorāni "H.E. Vanadziņš", "Milda," "SMØR Bistro", "Shōyu", "Snatch" un tiem pievienojušies vēl divi restorāni — "Baltā Kaza" un "Café Mimosa".
Šogad galveno izlasi veido 26 restorāni, tostarp 10 jauni restorāni - "DUNA Taproom & Kitchen", "Faces", "GŌNGU", "Kice", "Madame-Mei", "Maijas Brasērija", "Sakhli", "Shichirin", "Shiyuzu" un "Vistiņas Karbonādes Steiki".
Tāpat izlasē iekļauti "3 Chefs", "Akustika", "B7", "BABO", "Chef's Corner Restaurant", "Entresol", "Kest", "Le Dome", "LOWINE", "Māsa", "MO", "Pavāru māja", "Riviera", "Seasons", "The Catch" un "Zoltners".
Vienlaikus "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen" saglabā savu "Michelin" zvaigzni arī 2027. gadā.
Pērn oktobrī "Michelin" ceļvedī tika iekļauti 34 Latvijas restorāni, bet pa vienai zvaigznei saglabāja restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".
No ceļvedī iekļautajiem restorāniem 27 atrodas Rīgā, bet septiņi citviet Latvijā.
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Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen", informē "Michelin Guide" pārstāvji.
Apbalvojumus "Bib Gourmand", kurus piešķir restorāniem, kas piedāvā lielisku ēdienu par pieejamu cenu, saglabā restorāni "H.E. Vanadziņš", "Milda," "SMØR Bistro", "Shōyu", "Snatch" un tiem pievienojušies vēl divi restorāni — "Baltā Kaza" un "Café Mimosa".
Šogad galveno izlasi veido 26 restorāni, tostarp 10 jauni restorāni - "DUNA Taproom & Kitchen", "Faces", "GŌNGU", "Kice", "Madame-Mei", "Maijas Brasērija", "Sakhli", "Shichirin", "Shiyuzu" un "Vistiņas Karbonādes Steiki".
Tāpat izlasē iekļauti "3 Chefs", "Akustika", "B7", "BABO", "Chef's Corner Restaurant", "Entresol", "Kest", "Le Dome", "LOWINE", "Māsa", "MO", "Pavāru māja", "Riviera", "Seasons", "The Catch" un "Zoltners".
Vienlaikus "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen" saglabā savu "Michelin" zvaigzni arī 2027. gadā.
Pērn oktobrī "Michelin" ceļvedī tika iekļauti 34 Latvijas restorāni, bet pa vienai zvaigznei saglabāja restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".
No ceļvedī iekļautajiem restorāniem 27 atrodas Rīgā, bet septiņi citviet Latvijā.
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