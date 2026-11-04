Pie Balviem meklē nokritušu dronu ar nezināmu kravu; svētdien gaisā pacēla NATO iznīcinātājus

Latvijas austrumu pierobežā dažu dienu laikā fiksēti jau divi nopietni gaisa telpas incidenti ar bezpilota lidaparātu iesaisti. Kamēr Balvu novadā glābēji un militāristi joprojām pārmeklē mežus pēc naktī nokrituša drona, kura kaujas lādiņa esamība nav zināma, atklātībā nākušas detaļas par svētdienas operāciju, kurā Latvijas pārtvērējdrons sekojis Krievijas lidaparātam līdz pašai robežai, vēsta 360TV Ziņas.
Naktī no otrdienas uz trešdienu pie Tilžas fiksēta lidaparāta krišana. Reaģējot uz trauksmi, gaisā tika pacelti divi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtvērējdroni un aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, tomēr drons nogāzies pats. Vietējie iedzīvotāji naktī dzirdējuši spēcīgu troksni, taču postījumi ēkām nav nodarīti.
Par spīti meklēšanas operācijai no agra rīta, nokritušo lidaparātu vai tā atlūzas atrast pagaidām nav izdevies. Kā norāda NBS komandiera padomnieks Roberts Skraučs, siluets un pazīmes liek secināt, ka tas varētu būt Ukrainas bezpilota lidaparāts, taču bīstamības pakāpe joprojām ir neatbildēts jautājums: "Vai tam bija pievienota kaujas galviņa vai kāda bija tās jauda — mēs šobrīd par to nevaram spriest, jo mēs neesam šo lidaparātu vai tā detaļas atraduši."
Tāpēc iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi un, pamanot aizdomīgus priekšmetus, nekavējoties zvanīt 112.
Vienlaikus atklājušās satraucošas detaļas par incidentu, kas pie robežas risinājās aizvadītajā svētdienā. Pēc padziļinātas analīzes un konsultācijām ar Ukrainas partneriem secināts, ka Latvijas gaisa telpu toreiz šķērsoja Krievijas "Geraņ" tipa trieciendrons. Reaģējot uz draudiem, Latvijas armija pacēla jauno pārtvērējdronu sistēmu, kas dienestā ieviesta vien pirms pusgada.
Latvijas pārtvērējs mērķi panāca, tomēr Krievijas drons paspēja šķērsot robežu atpakaļ.
Lai nepieļautu starpvalstu konfliktu un novērstu risku, ka drons ielido Krievijas teritorijā, pieņemts lēmums to uzspridzināt.
"Pastāvēja draudi, ka, sekojot objektam, drons var ielidot kaimiņvalsts gaisa telpā, kas radītu nepatīkamus incidentus. Tīri tehnisku iemeslu dēļ to nebija iespējams atgriezt palaišanas vietā, tādēļ saskaņā ar procedūrām tas tika iznīcināts gaisā, neapdraudot civiliedzīvotājus," skaidro NBS pulkvežleitnants Intars Bērziņš.
Kā liecina abu incidentu pieredze, pierobežas gaisa telpas uzraudzība iegājusi pavisam jaunā dinamikā, liekot Latvijas armijai reālos kaujas apstākļos pielietot un testēt jaunākās pretgaisa tehnoloģijas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Latvijas austrumu pierobežā dažu dienu laikā fiksēti jau divi nopietni gaisa telpas incidenti ar bezpilota lidaparātu iesaisti. Kamēr Balvu novadā glābēji un militāristi joprojām pārmeklē mežus pēc naktī nokrituša drona, kura kaujas lādiņa esamība nav zināma, atklātībā nākušas detaļas par svētdienas operāciju, kurā Latvijas pārtvērējdrons sekojis Krievijas lidaparātam līdz pašai robežai, vēsta 360TV Ziņas.
Naktī no otrdienas uz trešdienu pie Tilžas fiksēta lidaparāta krišana. Reaģējot uz trauksmi, gaisā tika pacelti divi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtvērējdroni un aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, tomēr drons nogāzies pats. Vietējie iedzīvotāji naktī dzirdējuši spēcīgu troksni, taču postījumi ēkām nav nodarīti.
Par spīti meklēšanas operācijai no agra rīta, nokritušo lidaparātu vai tā atlūzas atrast pagaidām nav izdevies. Kā norāda NBS komandiera padomnieks Roberts Skraučs, siluets un pazīmes liek secināt, ka tas varētu būt Ukrainas bezpilota lidaparāts, taču bīstamības pakāpe joprojām ir neatbildēts jautājums: "Vai tam bija pievienota kaujas galviņa vai kāda bija tās jauda — mēs šobrīd par to nevaram spriest, jo mēs neesam šo lidaparātu vai tā detaļas atraduši."
Tāpēc iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi un, pamanot aizdomīgus priekšmetus, nekavējoties zvanīt 112.
Vienlaikus atklājušās satraucošas detaļas par incidentu, kas pie robežas risinājās aizvadītajā svētdienā. Pēc padziļinātas analīzes un konsultācijām ar Ukrainas partneriem secināts, ka Latvijas gaisa telpu toreiz šķērsoja Krievijas "Geraņ" tipa trieciendrons. Reaģējot uz draudiem, Latvijas armija pacēla jauno pārtvērējdronu sistēmu, kas dienestā ieviesta vien pirms pusgada.
Latvijas pārtvērējs mērķi panāca, tomēr Krievijas drons paspēja šķērsot robežu atpakaļ.
Lai nepieļautu starpvalstu konfliktu un novērstu risku, ka drons ielido Krievijas teritorijā, pieņemts lēmums to uzspridzināt.
"Pastāvēja draudi, ka, sekojot objektam, drons var ielidot kaimiņvalsts gaisa telpā, kas radītu nepatīkamus incidentus. Tīri tehnisku iemeslu dēļ to nebija iespējams atgriezt palaišanas vietā, tādēļ saskaņā ar procedūrām tas tika iznīcināts gaisā, neapdraudot civiliedzīvotājus," skaidro NBS pulkvežleitnants Intars Bērziņš.
Kā liecina abu incidentu pieredze, pierobežas gaisa telpas uzraudzība iegājusi pavisam jaunā dinamikā, liekot Latvijas armijai reālos kaujas apstākļos pielietot un testēt jaunākās pretgaisa tehnoloģijas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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