Veltījums apjukušai paaudzei. Grupas "Rīgas Modes" jaunais albums "Mīla un ziedošanās"

Mūziķi, kuri paši ir aizrautīgi melomāni, savā mūzikā spēj ieslēpt sīkas detaļas un kultūrcitātus, kas nejaušai publikai nereti paslīd garām, taču, ja pretī ir ieinteresēts klausītājs, kurš to visu atpazīst, veidojas elitāra sinerģija — klausītājs novērtē gan dziesmu, gan tajā iestrādātās atsauces. Arī grupas Rīgas Modes dalībnieki ir melomāni, un kolektīva trešais studijas albums Mīla un ziedošanās, kas pacietīgi tapis piecus gadus, piedāvā krāšņu paleti ar atsaucēm uz pēdējo četru gadu desmitu populāro mūziku.
Rīgas Modes. Mīla un ziedošanās
5/5
Ansambļa radošais motors ir dziesmu rakstnieks Kalvis Bormanis, kas ar katru albumu pārliecinoši stūrē Rīgas Modes arvien dziļākos ūdeņos. Līdz ar to grupas mākslinieciskās attīstības ceļš ir netradicionāls — grupa nevis uzbrauc uz ātrgaitas šosejas un bez kompromisiem spiež gāzi grīdā pretī slavas spozmei, bet gan ar katru albumu nogriežas kādos mazos sānu celiņos, kur atklājas negaidīti skati un ainavas. Piemēram, grupa nevis pieaicina dziesmā kādu populāru reperi, kas garantētu vietu komercradio rotācijā, bet gan izvēlas uzaicināt uz ierakstu sesijām komponistu un pianistu, Remix leģendu Uldi Marhilēviču (Tukšas istabas, Ēnas uz ielām). Un grupa nevis iekļaujas Latvijas populārās mūzikas konjunktūrā, bet gan izvēlas sadarboties ar džeza mūziķiem — Staņislavu Judinu (kontrabass dziesmā Tukšas istabas), kā arī Igaunijā dzīvojošo amerikāņu trompetistu Džeisonu Hanteru (Vai tu tici horoskopiem?).
Kalvis saprot, ka jebkura mūzika ir aizejoša māksla — skanot tā aiziet pagātnē, kur arī paliek uz mūžu. Tāpēc ir svarīgi, kādus nospiedumus, radot līdz niansēm noslīpētus mūzikas ierakstus, turklāt izdodot tos vinilplatēs, mēs atstājam nākamajām paaudzēm.
Rūpīgi nostrādāts ir arī skaņuplates dizains, kuru veidojis basģitārists Andris Apīnis. Teksti iekšējā atvērumā ir paša Andra drukāti ar vectēva rakstāmmašīnu, ar kuru padomju laikos rakstīti dažādi zinātniski sacerējumi. Albuma melnbaltā titulfoto autors ir Andrejs Skurjats — viņš veidojis arī aktuālo singluvideoklipus.
Jaunais albums, līdzīgi kā iepriekšējais Patiesie nodomi (2021), ierakstīts Rīgā, Audilla studijā kopā ar producentu Jāni Eglīti, kurš skaņu inženiera zināšanas apguvis ārpus Latvijas. Ierakstā bez Kalvja piedalās Reinis Papulis (ģitāra), Andris Apīnis (bass), Mareks Ameriks (bungas) un jaunpienācēja Madara Gaile (taustiņi, vokāls), kas stājusies Anetes Stuces vietā. Madara savulaik darbojās apvienībā Idioti. Trupa, un viņas sintezatoru harmonijas un otrā plāna balss ir šā albuma viena no skaistākajām rotām. Tā tas ir gan vairāku dziesmu piedziedājumos, gan īpaši skaņdarbā Mīla uz mūžu, kurā Madaras balss uz brīdi uzplaukst priekšplānā. Arī dziedātājas Juliannas Tīrumas viesvokāls vairākās dziesmās bagātina solistu līniju.
Platē iekļautas 14 muzikāli viengabalainas kompozīcijas — pāris instrumentālas atkāpes (Atvadas lidostā, Ēnas uz ielām), jau iepriekš dzirdēti singli Kalifornija, Mīla uz mūžu, arī saldais 80. gadu indīpops Everybody Hurts, bet vinila plates otra puse iepriecina ar agrāk nedzirdētiem gabaliem. Rīt jau būs par vēlu pulsē Tears for Fears 80. gadu dziesmas Everybody Wants To Rule The World ritmā, šur tur ieskanas kaut kas no tā paša laika posma skotu grupas The Blue Nile, savukārt Gotu meitenes ievads ar atmosfērisko elektrisko ģitāru sasaucas ar The Stone Roses pirmā albuma estētiku — ģitāra skan gluži kā Džonam Skvairam. Īpašs akcents platē ir Marhilēviča klavierspēle, kurā pieredzējušais mūziķis, grupas rosināts, studijā ļāvies improvizācijai sava favorīta — džeza pianista Laila Meisa (Lyle Mays) — tradīcijās.
Albuma vizuālo estētiku un ieceri būtiski ietekmējis arī kino. Kalvis īpaši izceļ Kamerona Krova 1989. gada filmu Say Anything...
«Albuma tapšanas laikā esmu to noskatījies vairākas reizes, un man tas šķiet vistiešākajā mērā stāsts par mīlu un ziedošanos,» atklāj mūziķis.
No kino aizgūts arī albuma uzbūves paņēmiens — tā sauktā bookending jeb gredzenveida kompozīcija, kurā darba sākumu un noslēgumu vieno atkārtots motīvs. Ievadošās instrumentālās kompozīcijas Atvadas lidostā pamatā ir klavieru skanējums no grupas dziesmas Everybody Hurts vidus daļas. Atgriežoties dziesmā Vai tu tici horoskopiem?, šis motīvs piešķir albumam muzikālu ietvaru un viengabalainību.
«Mēs vienmēr esam vēlējušies sarakstīt šādu personisku un klasisku albumu. Tas ir veltīts, iespējams, mazliet apjukušai paaudzei, kura dzīvo sadrumstalotā realitātē, taču vēlas pretoties mūsdienu algoritmiem,» preses paziņojumā raksta grupa.
Albums kopumā tiešām ir klasisks, tas stāv ārpus laika, sakausējot mūziku no dažādiem gadu desmitiem, un vienlaikus personisks — atsevišķās dziesmās Kalvis preparē savas izjukušās attiecības. Tiesa, Kalvja mīlas frontē viss ir sakārtojies, viņa dzīvē ir ienācis «eņģelis uz balkona» (vārdi no dziesmas Vai tu tici horoskopiem?) — jauna mīlestība, un šogad viņš kļuvis par precētu vīru. Dziesma Mīla uz mūžu, visticamāk, ir tieši par to.
Mīla un ziedošanās ir no tām platēm, kurās sākumā atpazīsti savus iecienītos ierakstus, bet ar laiku atrodi arī savas mīļākās dziesmas.
Materiāls tapis sadarbībā ar žurnālu "Ir".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Mūziķi, kuri paši ir aizrautīgi melomāni, savā mūzikā spēj ieslēpt sīkas detaļas un kultūrcitātus, kas nejaušai publikai nereti paslīd garām, taču, ja pretī ir ieinteresēts klausītājs, kurš to visu atpazīst, veidojas elitāra sinerģija — klausītājs novērtē gan dziesmu, gan tajā iestrādātās atsauces. Arī grupas Rīgas Modes dalībnieki ir melomāni, un kolektīva trešais studijas albums Mīla un ziedošanās, kas pacietīgi tapis piecus gadus, piedāvā krāšņu paleti ar atsaucēm uz pēdējo četru gadu desmitu populāro mūziku.
Rīgas Modes. Mīla un ziedošanās
5/5
Ansambļa radošais motors ir dziesmu rakstnieks Kalvis Bormanis, kas ar katru albumu pārliecinoši stūrē Rīgas Modes arvien dziļākos ūdeņos. Līdz ar to grupas mākslinieciskās attīstības ceļš ir netradicionāls — grupa nevis uzbrauc uz ātrgaitas šosejas un bez kompromisiem spiež gāzi grīdā pretī slavas spozmei, bet gan ar katru albumu nogriežas kādos mazos sānu celiņos, kur atklājas negaidīti skati un ainavas. Piemēram, grupa nevis pieaicina dziesmā kādu populāru reperi, kas garantētu vietu komercradio rotācijā, bet gan izvēlas uzaicināt uz ierakstu sesijām komponistu un pianistu, Remix leģendu Uldi Marhilēviču (Tukšas istabas, Ēnas uz ielām). Un grupa nevis iekļaujas Latvijas populārās mūzikas konjunktūrā, bet gan izvēlas sadarboties ar džeza mūziķiem — Staņislavu Judinu (kontrabass dziesmā Tukšas istabas), kā arī Igaunijā dzīvojošo amerikāņu trompetistu Džeisonu Hanteru (Vai tu tici horoskopiem?).
Kalvis saprot, ka jebkura mūzika ir aizejoša māksla — skanot tā aiziet pagātnē, kur arī paliek uz mūžu. Tāpēc ir svarīgi, kādus nospiedumus, radot līdz niansēm noslīpētus mūzikas ierakstus, turklāt izdodot tos vinilplatēs, mēs atstājam nākamajām paaudzēm.
Rūpīgi nostrādāts ir arī skaņuplates dizains, kuru veidojis basģitārists Andris Apīnis. Teksti iekšējā atvērumā ir paša Andra drukāti ar vectēva rakstāmmašīnu, ar kuru padomju laikos rakstīti dažādi zinātniski sacerējumi. Albuma melnbaltā titulfoto autors ir Andrejs Skurjats — viņš veidojis arī aktuālo singluvideoklipus.
Jaunais albums, līdzīgi kā iepriekšējais Patiesie nodomi (2021), ierakstīts Rīgā, Audilla studijā kopā ar producentu Jāni Eglīti, kurš skaņu inženiera zināšanas apguvis ārpus Latvijas. Ierakstā bez Kalvja piedalās Reinis Papulis (ģitāra), Andris Apīnis (bass), Mareks Ameriks (bungas) un jaunpienācēja Madara Gaile (taustiņi, vokāls), kas stājusies Anetes Stuces vietā. Madara savulaik darbojās apvienībā Idioti. Trupa, un viņas sintezatoru harmonijas un otrā plāna balss ir šā albuma viena no skaistākajām rotām. Tā tas ir gan vairāku dziesmu piedziedājumos, gan īpaši skaņdarbā Mīla uz mūžu, kurā Madaras balss uz brīdi uzplaukst priekšplānā. Arī dziedātājas Juliannas Tīrumas viesvokāls vairākās dziesmās bagātina solistu līniju.
Platē iekļautas 14 muzikāli viengabalainas kompozīcijas — pāris instrumentālas atkāpes (Atvadas lidostā, Ēnas uz ielām), jau iepriekš dzirdēti singli Kalifornija, Mīla uz mūžu, arī saldais 80. gadu indīpops Everybody Hurts, bet vinila plates otra puse iepriecina ar agrāk nedzirdētiem gabaliem. Rīt jau būs par vēlu pulsē Tears for Fears 80. gadu dziesmas Everybody Wants To Rule The World ritmā, šur tur ieskanas kaut kas no tā paša laika posma skotu grupas The Blue Nile, savukārt Gotu meitenes ievads ar atmosfērisko elektrisko ģitāru sasaucas ar The Stone Roses pirmā albuma estētiku — ģitāra skan gluži kā Džonam Skvairam. Īpašs akcents platē ir Marhilēviča klavierspēle, kurā pieredzējušais mūziķis, grupas rosināts, studijā ļāvies improvizācijai sava favorīta — džeza pianista Laila Meisa (Lyle Mays) — tradīcijās.
Albuma vizuālo estētiku un ieceri būtiski ietekmējis arī kino. Kalvis īpaši izceļ Kamerona Krova 1989. gada filmu Say Anything...
«Albuma tapšanas laikā esmu to noskatījies vairākas reizes, un man tas šķiet vistiešākajā mērā stāsts par mīlu un ziedošanos,» atklāj mūziķis.
No kino aizgūts arī albuma uzbūves paņēmiens — tā sauktā bookending jeb gredzenveida kompozīcija, kurā darba sākumu un noslēgumu vieno atkārtots motīvs. Ievadošās instrumentālās kompozīcijas Atvadas lidostā pamatā ir klavieru skanējums no grupas dziesmas Everybody Hurts vidus daļas. Atgriežoties dziesmā Vai tu tici horoskopiem?, šis motīvs piešķir albumam muzikālu ietvaru un viengabalainību.
«Mēs vienmēr esam vēlējušies sarakstīt šādu personisku un klasisku albumu. Tas ir veltīts, iespējams, mazliet apjukušai paaudzei, kura dzīvo sadrumstalotā realitātē, taču vēlas pretoties mūsdienu algoritmiem,» preses paziņojumā raksta grupa.
Albums kopumā tiešām ir klasisks, tas stāv ārpus laika, sakausējot mūziku no dažādiem gadu desmitiem, un vienlaikus personisks — atsevišķās dziesmās Kalvis preparē savas izjukušās attiecības. Tiesa, Kalvja mīlas frontē viss ir sakārtojies, viņa dzīvē ir ienācis «eņģelis uz balkona» (vārdi no dziesmas Vai tu tici horoskopiem?) — jauna mīlestība, un šogad viņš kļuvis par precētu vīru. Dziesma Mīla uz mūžu, visticamāk, ir tieši par to.
Mīla un ziedošanās ir no tām platēm, kurās sākumā atpazīsti savus iecienītos ierakstus, bet ar laiku atrodi arī savas mīļākās dziesmas.
Materiāls tapis sadarbībā ar žurnālu "Ir".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu