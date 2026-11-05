Kas rāda patieso automašīnas ātrumu — GPS vai spidometrs?

Braucot ar automašīnu, telefona navigācija rāda vienu ātrumu, bet spidometrs — citu. Kuram ticēt? Arī autovadītāju domas dalās — vieni uzticas automašīnas spidometram, citi uzskata, ka precīzāku informāciju sniedz GPS navigācija. Atbildi uz jautājumu noskaidroja 360TV raidījums "Sadursme 360".
Vai tiešām automašīnas spidometrs vienmēr rāda patieso ātrumu? Un kāpēc vispār rodas šī atšķirība? Lai noskaidrotu, kurš no abiem rādījumiem ir uzticamāks, "Sadursme 360" jautāja ceļu satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim.
Oskars Irbītis atklāj, ka šajā strīdā uzvarētājs ir GPS. Tas parasti precīzāk nosaka automašīnas faktisko braukšanas ātrumu, kamēr spidometrs mēdz rādīt par 3-5 kilometriem stundā vairāk.
Kāpēc automašīna rāda lielāku ātrumu?
Izrādās, tā nav nejaušība — ražotāji spidometrā apzināti paredz nelielu drošības rezervi, lai tas nejauši neuzrādītu mazāku ātrumu, nekā auto patiesībā pārvietojas. Turklāt rādījumus var ietekmēt arī riepu izmērs un protektora nodilums.
Tātad GPS palīdz noskaidrot faktisko ātrumu, bet, lai nejauši nepārsniegtu atļauto braukšanas ātrumu, prātīgāk tomēr vadīties pēc spidometra.
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Braucot ar automašīnu, telefona navigācija rāda vienu ātrumu, bet spidometrs — citu. Kuram ticēt? Arī autovadītāju domas dalās — vieni uzticas automašīnas spidometram, citi uzskata, ka precīzāku informāciju sniedz GPS navigācija. Atbildi uz jautājumu noskaidroja 360TV raidījums "Sadursme 360".
Vai tiešām automašīnas spidometrs vienmēr rāda patieso ātrumu? Un kāpēc vispār rodas šī atšķirība? Lai noskaidrotu, kurš no abiem rādījumiem ir uzticamāks, "Sadursme 360" jautāja ceļu satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim.
Oskars Irbītis atklāj, ka šajā strīdā uzvarētājs ir GPS. Tas parasti precīzāk nosaka automašīnas faktisko braukšanas ātrumu, kamēr spidometrs mēdz rādīt par 3-5 kilometriem stundā vairāk.
Kāpēc automašīna rāda lielāku ātrumu?
Izrādās, tā nav nejaušība — ražotāji spidometrā apzināti paredz nelielu drošības rezervi, lai tas nejauši neuzrādītu mazāku ātrumu, nekā auto patiesībā pārvietojas. Turklāt rādījumus var ietekmēt arī riepu izmērs un protektora nodilums.
Tātad GPS palīdz noskaidrot faktisko ātrumu, bet, lai nejauši nepārsniegtu atļauto braukšanas ātrumu, prātīgāk tomēr vadīties pēc spidometra.
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