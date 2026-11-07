Dzintars romantiskā izbraucienā ar Lindenblati neslēpj savas pikantās vēlmes

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblate un Dzintars dodas romantiskā izbraucienā ar motorlaivu pa Norvēģijas fjordu, baudot iespaidīgos dabas skatus un mierpilno rīta atmosfēru. Taču Dzintaram ar skaistu ainavu vien nepietiek — viņam ir arī kāda pikantāka iecere, ko viņš neslēpj no Kristīnes.
Saruna pamazām pievēršas abu atšķirīgajai izpratnei par romantiku un tuvību. Dzintars ar sev raksturīgo humoru izsaka visai drosmīgus apgalvojumus par vīriešu vēlmēm: "Viss, pilnīgi viss, kas notiek uz pasaules, ir tikai, lai pakniebtos." Kristīne gan uzskata, ka attiecībās svarīga ir arī emocionālā tuvība un romantiski mirkļi.
Tikmēr izbrauciens izvēršas arī par nelielu makšķerēšanas piedzīvojumu. Kristīne ar aizrautību seko līdzi notiekošajam un priecājas par negaidītu pavērsienu, kas abu rītu padara vēl aizraujošāku. Taču vai šis brauciens paliks atmiņā vairāk ar skaistajiem fjordiem, makšķerēšanas piedzīvojumu vai Dzintara pikantajām idejām?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblate un Dzintars dodas romantiskā izbraucienā ar motorlaivu pa Norvēģijas fjordu, baudot iespaidīgos dabas skatus un mierpilno rīta atmosfēru. Taču Dzintaram ar skaistu ainavu vien nepietiek — viņam ir arī kāda pikantāka iecere, ko viņš neslēpj no Kristīnes.
Saruna pamazām pievēršas abu atšķirīgajai izpratnei par romantiku un tuvību. Dzintars ar sev raksturīgo humoru izsaka visai drosmīgus apgalvojumus par vīriešu vēlmēm: "Viss, pilnīgi viss, kas notiek uz pasaules, ir tikai, lai pakniebtos." Kristīne gan uzskata, ka attiecībās svarīga ir arī emocionālā tuvība un romantiski mirkļi.
Tikmēr izbrauciens izvēršas arī par nelielu makšķerēšanas piedzīvojumu. Kristīne ar aizrautību seko līdzi notiekošajam un priecājas par negaidītu pavērsienu, kas abu rītu padara vēl aizraujošāku. Taču vai šis brauciens paliks atmiņā vairāk ar skaistajiem fjordiem, makšķerēšanas piedzīvojumu vai Dzintara pikantajām idejām?
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