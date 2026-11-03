Overcast 5.8 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#partijas #saeima

Par Saeimas priekšsēdētāja biedriem ievēlēta Ināra Mūrniece un Raimonds Vējonis

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 17:17
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 03. novembris, 17:17
Jaunievēlētā 15. Saeimas priekšsēdētāja biedre Ināra Mūrniece.
Jaunievēlētā 15. Saeimas priekšsēdētāja biedre Ināra Mūrniece.
Foto: Zane Bitere/LETA

Par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) biedriem ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).

Reklāma

Par Mūrnieci nobalsoja 84 deputāti, bet pret bija 15. Savukārt par Vējoni nobalsoja 83 deputāti, bet 16 bija pret.

Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatiem bija virzīts arī Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) un Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ), taču viņi deputātu vairākuma atbalstu neguva.

Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja biedra amatam tika virzīti vismaz divi kandidāti, deputātiem bija jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kas procesu krietni paildzināja.

Deputātiem vēl šodien būs jāievēlē Saeimas sekretārs un viņa biedrs.

Saeimas sekretāra amatam izvirzīta Ramona Petraviča (LPV), Ļubova Švecova (SV/AJ) un Edmunds Jurēvics (JV). Arī šajā gadījumā būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm.

Par sekretāres biedri paredzēts iecelt Antoņinu Ņenaševu (P).

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Saeima Deputāti
Tēmturi
#partijas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt

Par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) biedriem ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).

Reklāma

Par Mūrnieci nobalsoja 84 deputāti, bet pret bija 15. Savukārt par Vējoni nobalsoja 83 deputāti, bet 16 bija pret.

Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatiem bija virzīts arī Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) un Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ), taču viņi deputātu vairākuma atbalstu neguva.

Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja biedra amatam tika virzīti vismaz divi kandidāti, deputātiem bija jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kas procesu krietni paildzināja.

Deputātiem vēl šodien būs jāievēlē Saeimas sekretārs un viņa biedrs.

Saeimas sekretāra amatam izvirzīta Ramona Petraviča (LPV), Ļubova Švecova (SV/AJ) un Edmunds Jurēvics (JV). Arī šajā gadījumā būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm.

Par sekretāres biedri paredzēts iecelt Antoņinu Ņenaševu (P).

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Saeima Deputāti
Tēmturi
#partijas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma