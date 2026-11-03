Par Saeimas priekšsēdētāja biedriem ievēlēta Ināra Mūrniece un Raimonds Vējonis

Par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) biedriem ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).
Par Mūrnieci nobalsoja 84 deputāti, bet pret bija 15. Savukārt par Vējoni nobalsoja 83 deputāti, bet 16 bija pret.
Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatiem bija virzīts arī Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) un Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ), taču viņi deputātu vairākuma atbalstu neguva.
Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja biedra amatam tika virzīti vismaz divi kandidāti, deputātiem bija jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kas procesu krietni paildzināja.
Deputātiem vēl šodien būs jāievēlē Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
Saeimas sekretāra amatam izvirzīta Ramona Petraviča (LPV), Ļubova Švecova (SV/AJ) un Edmunds Jurēvics (JV). Arī šajā gadījumā būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm.
Par sekretāres biedri paredzēts iecelt Antoņinu Ņenaševu (P).
15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) biedriem ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA).
Par Mūrnieci nobalsoja 84 deputāti, bet pret bija 15. Savukārt par Vējoni nobalsoja 83 deputāti, bet 16 bija pret.
Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatiem bija virzīts arī Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) un Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ), taču viņi deputātu vairākuma atbalstu neguva.
Ņemot vērā, ka priekšsēdētāja biedra amatam tika virzīti vismaz divi kandidāti, deputātiem bija jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kas procesu krietni paildzināja.
Deputātiem vēl šodien būs jāievēlē Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
Saeimas sekretāra amatam izvirzīta Ramona Petraviča (LPV), Ļubova Švecova (SV/AJ) un Edmunds Jurēvics (JV). Arī šajā gadījumā būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm.
Par sekretāres biedri paredzēts iecelt Antoņinu Ņenaševu (P).
15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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