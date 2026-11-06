Busulis atklāj, vai vēlreiz būtu gatavs muzikālajām pārvērtībām

Pēc 360TV šova “Izklausies redzēts”, kur dziedātājs Intars Busulis pievienojās žūrijai, sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis atskatās uz savu pieredzi ārvalstu muzikālo pārvērtību raidījumā, kurā nācies iejusties vairāku pasaulslavenu mākslinieku tēlos. Izrādās, viens no šiem uzdevumiem bijis tik neparasts, ka tā sekas Busulis izjutis vēl labu laiku pēc filmēšanas!
Īpaši amizants pārbaudījums saistījies ar staigāšanu augstpapēžu kurpēs, pārtopot par Tīnu Tērneri. Dziedātājs atceras, ka viņam pat nebija nepieciešams īpaši tēlot neveiklu gaitu, jo kurpes pašas parūpējušās par to, lai pārvietošanās būtu īsts izaicinājums. “Es tā arī nedēļu, divu laikā nespēju iztaisnot kājas,” atklāj Busulis.
Bet vai Intars būtu gatavs vēlreiz mesties līdzīgā izaicinājumā? Viņš neslēpj, ka šobrīd uzmanību aizņem jauna albuma tapšana un gatavošanās koncertam Arēnā, tomēr no jaunas pieredzes neatteiktos. “Jaunai pieredzei vienmēr esmu gatavs,” atzīst dziedātājs.
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Pēc 360TV šova “Izklausies redzēts”, kur dziedātājs Intars Busulis pievienojās žūrijai, sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis atskatās uz savu pieredzi ārvalstu muzikālo pārvērtību raidījumā, kurā nācies iejusties vairāku pasaulslavenu mākslinieku tēlos. Izrādās, viens no šiem uzdevumiem bijis tik neparasts, ka tā sekas Busulis izjutis vēl labu laiku pēc filmēšanas!
Īpaši amizants pārbaudījums saistījies ar staigāšanu augstpapēžu kurpēs, pārtopot par Tīnu Tērneri. Dziedātājs atceras, ka viņam pat nebija nepieciešams īpaši tēlot neveiklu gaitu, jo kurpes pašas parūpējušās par to, lai pārvietošanās būtu īsts izaicinājums. “Es tā arī nedēļu, divu laikā nespēju iztaisnot kājas,” atklāj Busulis.
Bet vai Intars būtu gatavs vēlreiz mesties līdzīgā izaicinājumā? Viņš neslēpj, ka šobrīd uzmanību aizņem jauna albuma tapšana un gatavošanās koncertam Arēnā, tomēr no jaunas pieredzes neatteiktos. “Jaunai pieredzei vienmēr esmu gatavs,” atzīst dziedātājs.
VIDEO:
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