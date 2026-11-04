Latvijas kērlingistes Eiropas medaļas izcīna, treniņus savienojot ar darbu un studijām.
Latvijas sieviešu kērlinga izlase Čehijas pilsētā Ostravā izcīnījusi vēsturisku panākumu – pirmo Eiropas čempionāta medaļu Latvijas klasiskajā kērlingā. Evelīnas Barones vadītā komanda spēlē par bronzu ar 8:6 pārspēja Skotiju. Līdzās skipam jeb kapteinei par medaļniecēm kļuva Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule, Daina Barone un Betija Gulbe. Komandā kopā spēlē mamma un meita, bet visas piecas ir amatieres, kurām vakari uz ledus sākas pēc darba vai mācībām.