Krievi humānās operācijas piesegā Hersonas apgabalā esot veikuši karaspēka rotāciju

Krievijas armijas pavēlniecība izmantoja pamieru Hersonas apgabalā, lai veiktu karaspēka rotāciju, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Diemžēl, kā piesegu izmantojot Olešku humāno operāciju, Krievijas armija veica ievērojamu personāla un tehnikas rotāciju kreisajā krastā," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
Uz Oleškiem un tās apkārtni pārvietotas jaunas Krievijas karaspēka vienības, norādīja prezidents.
Iepriekš Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja, ka Krievijas karaspēks izmantoja humāno pauzi Oleškos, lai "sakārtotu" savas pozīcijas.
Oleški atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā. Šoruden pilsēta bija uz humānās katastrofas sliekšņa.
Lai piegādātu humāno palīdzību pilsētai un evakuētu iedzīvotājus, kas bija nolēmuši aizbraukt, Krievija un Ukraina no 27. oktobra līdz 1. novembrim pārtrauca kaujas darbības Olešku apkaimē.
Tas bija ilgākais pamiera periods kopš 2022. gada.
Krievijas un Ukrainas ombudi saskaņoja kopīgo humāno operāciju ar ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas starpniecību.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 609 380
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 609 380 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2980 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 462 (+4) tankus, 25 683 (+15) bruņutransportierus, 52 112 (+68) lielgabalus un mīnmetējus, 2263 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1753 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3109 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 602 020 (+1843) bezpilota lidaparātus, 5196 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 172 488 (+638) automobiļus un autocisternas, kā arī 4889 (+1) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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Krievijas armijas pavēlniecība izmantoja pamieru Hersonas apgabalā, lai veiktu karaspēka rotāciju, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Diemžēl, kā piesegu izmantojot Olešku humāno operāciju, Krievijas armija veica ievērojamu personāla un tehnikas rotāciju kreisajā krastā," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
Uz Oleškiem un tās apkārtni pārvietotas jaunas Krievijas karaspēka vienības, norādīja prezidents.
Iepriekš Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja, ka Krievijas karaspēks izmantoja humāno pauzi Oleškos, lai "sakārtotu" savas pozīcijas.
Oleški atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā. Šoruden pilsēta bija uz humānās katastrofas sliekšņa.
Lai piegādātu humāno palīdzību pilsētai un evakuētu iedzīvotājus, kas bija nolēmuši aizbraukt, Krievija un Ukraina no 27. oktobra līdz 1. novembrim pārtrauca kaujas darbības Olešku apkaimē.
Tas bija ilgākais pamiera periods kopš 2022. gada.
Krievijas un Ukrainas ombudi saskaņoja kopīgo humāno operāciju ar ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas starpniecību.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 609 380
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 609 380 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2980 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 462 (+4) tankus, 25 683 (+15) bruņutransportierus, 52 112 (+68) lielgabalus un mīnmetējus, 2263 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1753 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3109 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 602 020 (+1843) bezpilota lidaparātus, 5196 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 172 488 (+638) automobiļus un autocisternas, kā arī 4889 (+1) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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