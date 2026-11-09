Valkas novada ES fondu izkrāpšanas lietā stājies spēkā pirmais notiesājošais spriedums

Saitībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu naudas izkrāpšanu Valkas novadā spēkā stājies pirmais notiesājošais spriedums, jo vainu krāpšanas atbalstīšanā atzinis SIA "Mūrbūdu sidra darītava" īpašnieks Krišjānis Zintis Putniņš, ziņo LTV raidījums "de facto".
Ar viņu noslēgta vienošanās par sodu, ko tiesa apstiprināja. Par krāpšanas lielā apmērā atbalstīšanu Putniņam piemērota probācijas uzraudzība uz trim gadiem, bet no viņa uzņēmuma piedzīti 31 200 eiro jeb 40 minimālās algas un noteikts divu gadu liegums pretendēt uz ES fondu līdzekļiem.
Putniņš spriedumu raidījumam nevēlējās komentēt.
Šī lieta izdalīta no sākotnējās, kurā apsūdzības uzrādītas Valkas mēram Ventam Armandam Krauklim (Vidzemes partija), Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam un Valkas novada domes Attīstības daļas vadītājai Guntai Smanei. Šo lietu patlaban gatavo nodošanai tiesai.
Krimināllieta attiecas uz Valkas novada pašvaldības īstenotu ES fonda projektu, kas saistīts ar valsts atbalsta sniegšanu komercdarbības attīstīšanai reģionos.
Saskaņā ar tiesisko regulējumu pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta dotācijas saņemšanai, kas investīcijas veidā izmantojama degradēto teritoriju atjaunošanai ar mērķi tajās attīstīt komercdarbību.
Īstenojot šāda veida projektus, pašvaldībām jānodrošina, ka netiek attīstīta infrastruktūra, kas izbūvēta jau iepriekš zināmam komersantam un pielāgota šā komersanta vajadzībām. Ja ēku būvē konkrētam uzņēmumam, ES fondu atbalsts nevar pārsniegt 55% no kopējās summas un nepieciešams arī uzņēmēja ieguldījums.
Savukārt, ja objekta izmantotājs tiek noteikts pēc tam izsolē, ES fondu finansējums var sasniegt 85%. Tieši šādu projektu oficiāli īstenoja Valkas novads.
Izmeklēšanā konstatēts, ka laikā no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada oktobrim apsūdzētās amatpersonas, pretēji valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un tiesiskā regulējuma prasībām, veica krāpnieciskas darbības, lai ar viltu iegūtu ES fonda projekta līdzekļus 693 520 eiro apmērā. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi bija 670 032 eiro un Latvijas valsts budžeta dotācija — 23 488 eiro.
Izmeklētāji uzskata, ka personu grupa, projekta dokumentos norādot falsificētu informāciju, projekta īstenošanā slepeni iesaistīja un prettiesiski favoritizēja konkrētu komersantu — "Mūrbūdu sidra darītavu", kuras komercdarbības vajadzībām tika uzcelta jauna ražošanas ēka.
Uzņēmums bija iesaistīts gan projekta īstenošanas vietas izvēlē, gan arī ražošanas ēkas projektēšanas procesā. Turklāt projekts īstenots un ražošanas ēka uzcelta zemes vienībā, kas nemaz neatbilst degradētas teritorijas statusam. Šī zemes vienība izvēlēta tāpēc, ka tā atrodas blakus uzņēmuma esošajai ražotnei.
Turklāt Valkas novada domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā uzņēmās ilgtermiņa parādsaistības prettiesiski īstenotā projekta privāto attiecināmo izmaksu 396 398 eiro apmērā segšanai,
kā rezultātā tika radītas smagas finansiālas sekas pašvaldībai, apdraudot pašvaldības autonomo funkciju izpildi,
uzskata prokuratūra.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka projekts īstenots ne tikai prettiesiski, bet arī nesaimnieciski, neievērojot projekta sadarbības iestādes izstrādāto metodiku, kā rezultātā projekta īstenošana ir radījusi nevis finansiālus ieguvumus, bet gan ilgtermiņa zaudējumus pašvaldības budžetam, uzskata izmeklētāji.
Tiesas spriedumā tagad teikts arī tas, ka Krauklis "apņēmās, izmantojot kontaktus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), atrisinās projekta īstenošanā konstatētās problēmas".
Krauklis raidījumam "de facto" gan apgalvoja, ka viņam aģentūrā nekādu speciālo kontaktu nav, taču vienlaikus apliecinājis, ka meklējis padomu pie toreizējā CFLA vadītāja vietnieka Mārtiņa Brenča, kurš tagad kļuvis par Saeimas deputātu no "Apvienotā saraksta" un pie kura nesen notika kratīšana saistībā ar līdzīga veida projektu Alūksnes novadā.
"Es viņu tiešām personīgi pazīstu un (..) tiešām viņam arī zvanīju, bet viņš man skaidri pateica, ka (..) šī nav tieši viņa atbildība un nekāda saruna, konsultācijas tālāk par šo tēmu mums tiešām nebija," raidījumam teica Valkas novada mērs, kurš pat esot bijis nedaudz dusmīgs, "jo mēs tiešām diezgan labi esam pazīstami".
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Mūrbūdu sidra darītava" reģistrēta 2015. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3000 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Putniņš. 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 377 095 eiro un peļņa sasniedza 20 848 eiro.
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Saitībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu naudas izkrāpšanu Valkas novadā spēkā stājies pirmais notiesājošais spriedums, jo vainu krāpšanas atbalstīšanā atzinis SIA "Mūrbūdu sidra darītava" īpašnieks Krišjānis Zintis Putniņš, ziņo LTV raidījums "de facto".
Ar viņu noslēgta vienošanās par sodu, ko tiesa apstiprināja. Par krāpšanas lielā apmērā atbalstīšanu Putniņam piemērota probācijas uzraudzība uz trim gadiem, bet no viņa uzņēmuma piedzīti 31 200 eiro jeb 40 minimālās algas un noteikts divu gadu liegums pretendēt uz ES fondu līdzekļiem.
Putniņš spriedumu raidījumam nevēlējās komentēt.
Šī lieta izdalīta no sākotnējās, kurā apsūdzības uzrādītas Valkas mēram Ventam Armandam Krauklim (Vidzemes partija), Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam un Valkas novada domes Attīstības daļas vadītājai Guntai Smanei. Šo lietu patlaban gatavo nodošanai tiesai.
Krimināllieta attiecas uz Valkas novada pašvaldības īstenotu ES fonda projektu, kas saistīts ar valsts atbalsta sniegšanu komercdarbības attīstīšanai reģionos.
Saskaņā ar tiesisko regulējumu pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta dotācijas saņemšanai, kas investīcijas veidā izmantojama degradēto teritoriju atjaunošanai ar mērķi tajās attīstīt komercdarbību.
Īstenojot šāda veida projektus, pašvaldībām jānodrošina, ka netiek attīstīta infrastruktūra, kas izbūvēta jau iepriekš zināmam komersantam un pielāgota šā komersanta vajadzībām. Ja ēku būvē konkrētam uzņēmumam, ES fondu atbalsts nevar pārsniegt 55% no kopējās summas un nepieciešams arī uzņēmēja ieguldījums.
Savukārt, ja objekta izmantotājs tiek noteikts pēc tam izsolē, ES fondu finansējums var sasniegt 85%. Tieši šādu projektu oficiāli īstenoja Valkas novads.
Izmeklēšanā konstatēts, ka laikā no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada oktobrim apsūdzētās amatpersonas, pretēji valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un tiesiskā regulējuma prasībām, veica krāpnieciskas darbības, lai ar viltu iegūtu ES fonda projekta līdzekļus 693 520 eiro apmērā. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi bija 670 032 eiro un Latvijas valsts budžeta dotācija — 23 488 eiro.
Izmeklētāji uzskata, ka personu grupa, projekta dokumentos norādot falsificētu informāciju, projekta īstenošanā slepeni iesaistīja un prettiesiski favoritizēja konkrētu komersantu — "Mūrbūdu sidra darītavu", kuras komercdarbības vajadzībām tika uzcelta jauna ražošanas ēka.
Uzņēmums bija iesaistīts gan projekta īstenošanas vietas izvēlē, gan arī ražošanas ēkas projektēšanas procesā. Turklāt projekts īstenots un ražošanas ēka uzcelta zemes vienībā, kas nemaz neatbilst degradētas teritorijas statusam. Šī zemes vienība izvēlēta tāpēc, ka tā atrodas blakus uzņēmuma esošajai ražotnei.
Turklāt Valkas novada domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā uzņēmās ilgtermiņa parādsaistības prettiesiski īstenotā projekta privāto attiecināmo izmaksu 396 398 eiro apmērā segšanai,
kā rezultātā tika radītas smagas finansiālas sekas pašvaldībai, apdraudot pašvaldības autonomo funkciju izpildi,
uzskata prokuratūra.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka projekts īstenots ne tikai prettiesiski, bet arī nesaimnieciski, neievērojot projekta sadarbības iestādes izstrādāto metodiku, kā rezultātā projekta īstenošana ir radījusi nevis finansiālus ieguvumus, bet gan ilgtermiņa zaudējumus pašvaldības budžetam, uzskata izmeklētāji.
Tiesas spriedumā tagad teikts arī tas, ka Krauklis "apņēmās, izmantojot kontaktus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), atrisinās projekta īstenošanā konstatētās problēmas".
Krauklis raidījumam "de facto" gan apgalvoja, ka viņam aģentūrā nekādu speciālo kontaktu nav, taču vienlaikus apliecinājis, ka meklējis padomu pie toreizējā CFLA vadītāja vietnieka Mārtiņa Brenča, kurš tagad kļuvis par Saeimas deputātu no "Apvienotā saraksta" un pie kura nesen notika kratīšana saistībā ar līdzīga veida projektu Alūksnes novadā.
"Es viņu tiešām personīgi pazīstu un (..) tiešām viņam arī zvanīju, bet viņš man skaidri pateica, ka (..) šī nav tieši viņa atbildība un nekāda saruna, konsultācijas tālāk par šo tēmu mums tiešām nebija," raidījumam teica Valkas novada mērs, kurš pat esot bijis nedaudz dusmīgs, "jo mēs tiešām diezgan labi esam pazīstami".
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Mūrbūdu sidra darītava" reģistrēta 2015. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3000 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Putniņš. 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 377 095 eiro un peļņa sasniedza 20 848 eiro.
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