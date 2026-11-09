Pārdot mājokli tagad vai nogaidīt? Aptaujā domas dalās, banka prognozē cenu kāpumu

Trešdaļa jeb 33% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šobrīd ir labs laiks mājokļa pārdošanai, savukārt 30% domā pretēji, liecina Luminor bankas pasūtītā aptauja. Bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais vērtē, ka īpašuma pārdošanu nav pamata sasteigt, jo straujš cenu kritums tuvākajā laikā neesot gaidāms.
Visbiežāk pašreizējo brīdi mājokļa pārdošanai par piemērotu atzinuši respondenti vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Reģionu griezumā optimistiskāk noskaņoti bijuši rīdzinieki, bet vismazāko pārliecību pauduši Vidzemē dzīvojošie.
Savukārt 71% aptaujāto sagaida mājokļu cenu pieaugumu. Pēc Sausā vērtējuma, Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ir stabils un izaugsme turpinās pakāpeniski.
“Šobrīd nav pamata domāt, ka mājokļu cenas varētu drīzumā strauji kristies, tāpēc nav jāsteidzas nekustamo īpašumu pārdot tieši tagad,” norāda bankas pārstāvis.
Viņš prognozē, ka mājokļu cenu pieaugums šogad kopumā varētu būt 5–10% robežās. Lēmumu par pārdošanu banka aicina balstīt ne tikai uz cenu izmaiņām, bet arī uz īpašnieka vajadzībām un finansiālo situāciju.
Luminor informē, ka bankas šā gada pirmajā pusgadā mājokļu iegādei izsniegtā finansējuma apjoms bijis par 13% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Banka aktivitātes pieaugumu saista ar iedzīvotāju pirktspēju un lielāku pārliecību par ilgtermiņa saistību uzņemšanos.
Aptauju 2026. gada augustā pēc Luminor pasūtījuma veica pētījumu aģentūra “Norstat”, aptaujājot 1001 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem.
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Trešdaļa jeb 33% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šobrīd ir labs laiks mājokļa pārdošanai, savukārt 30% domā pretēji, liecina Luminor bankas pasūtītā aptauja. Bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais vērtē, ka īpašuma pārdošanu nav pamata sasteigt, jo straujš cenu kritums tuvākajā laikā neesot gaidāms.
Visbiežāk pašreizējo brīdi mājokļa pārdošanai par piemērotu atzinuši respondenti vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Reģionu griezumā optimistiskāk noskaņoti bijuši rīdzinieki, bet vismazāko pārliecību pauduši Vidzemē dzīvojošie.
Savukārt 71% aptaujāto sagaida mājokļu cenu pieaugumu. Pēc Sausā vērtējuma, Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ir stabils un izaugsme turpinās pakāpeniski.
“Šobrīd nav pamata domāt, ka mājokļu cenas varētu drīzumā strauji kristies, tāpēc nav jāsteidzas nekustamo īpašumu pārdot tieši tagad,” norāda bankas pārstāvis.
Viņš prognozē, ka mājokļu cenu pieaugums šogad kopumā varētu būt 5–10% robežās. Lēmumu par pārdošanu banka aicina balstīt ne tikai uz cenu izmaiņām, bet arī uz īpašnieka vajadzībām un finansiālo situāciju.
Luminor informē, ka bankas šā gada pirmajā pusgadā mājokļu iegādei izsniegtā finansējuma apjoms bijis par 13% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Banka aktivitātes pieaugumu saista ar iedzīvotāju pirktspēju un lielāku pārliecību par ilgtermiņa saistību uzņemšanos.
Aptauju 2026. gada augustā pēc Luminor pasūtījuma veica pētījumu aģentūra “Norstat”, aptaujājot 1001 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem.
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