Polijas premjerministrs Donalds Tusks otrdien paziņoja, ka Polija veiksmīgi novērsusi iespējamu provokācijas mēģinājumu pie robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu.
"Tieši pēc pusnakts es saņēmu informāciju no robežsargiem, ka uz Polijas un Krievijas robežas novērota aizdomīga kustība," teica Tusks. Pie robežas novērotas "personas ar lukturīšiem", bet Polijas robežsargu klātbūtne novērsusi jebkādu incidentu.
Polijas varasiestādes pagājušajā nedēļā saņēma brīdinājumus no valsts militārās izlūkošanas dienesta un sabiedroto valstu izlūkdienestiem par iespējamiem bruņotu grupu mēģinājumiem šķērsot robežu sabotāžas darbībām uz robežas ar Krieviju. Reaģējot tika uzsākta specoperācija pie robežas ar Krieviju Varmijas-Mazūrijas un Podlases vojevodistēs valsts ziemeļaustrumos. Tajā piedalās policija, armija, robežsardze, specdienesti un pretterorisma vienības. Lai koordinētu darbības, policijas galvenajā pārvaldē izveidots īpašs štābs un uz pierobežas rajoniem nosūtīti papildu policijas spēki no vairākām vojevodistēm. Tusks norādīja, ka nav iespējams ar pilnīgu pārliecību apstiprināt, ka minētais incidents bija provokācijas mēģinājums.
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Polijas premjerministrs Donalds Tusks otrdien paziņoja, ka Polija veiksmīgi novērsusi iespējamu provokācijas mēģinājumu pie robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu.
"Tieši pēc pusnakts es saņēmu informāciju no robežsargiem, ka uz Polijas un Krievijas robežas novērota aizdomīga kustība," teica Tusks. Pie robežas novērotas "personas ar lukturīšiem", bet Polijas robežsargu klātbūtne novērsusi jebkādu incidentu.
Polijas varasiestādes pagājušajā nedēļā saņēma brīdinājumus no valsts militārās izlūkošanas dienesta un sabiedroto valstu izlūkdienestiem par iespējamiem bruņotu grupu mēģinājumiem šķērsot robežu sabotāžas darbībām uz robežas ar Krieviju. Reaģējot tika uzsākta specoperācija pie robežas ar Krieviju Varmijas-Mazūrijas un Podlases vojevodistēs valsts ziemeļaustrumos. Tajā piedalās policija, armija, robežsardze, specdienesti un pretterorisma vienības. Lai koordinētu darbības, policijas galvenajā pārvaldē izveidots īpašs štābs un uz pierobežas rajoniem nosūtīti papildu policijas spēki no vairākām vojevodistēm. Tusks norādīja, ka nav iespējams ar pilnīgu pārliecību apstiprināt, ka minētais incidents bija provokācijas mēģinājums.
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