VIDEO: Dzērumā ar bērnu salonā un auto bez numuriem: nakts reids Rīgas centrā atklāj šokējošas ainas

Rīgas ielās vienlaikus izvērstas plašas policijas un CSDD pārbaudes, kurās dažu stundu laikā atklāts satraucošs ainas kopums. Kamēr tūkstošiem autovadītāju pārbaudes aizritēja bez aizķeršanās, vairākiem šoferiem ceļš aprāvās ar kriminālsodiem, anulētām tehniskajām apskatēm un uz vietas noņemtiem valsts reģistrācijas numuriem, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Reida laikā Noliktavas, Citadeles un Krišjāņa Valdemāra ielā likumsargi apturēja spēkratus vienu pēc otra. Kā novēroja raidījums "Sadursme 360", starp pieķertajiem dzērājšoferiem izcēlās kāds "Volvo" vadītājs, kurš pats atzina — pie stūres reibumā pieķerts jau atkārtoti un vadītāja apliecību bija atguvis vien nesen. Šoreiz šķiršanās no tiesībām būs uz krietni ilgāku laiku, turklāt draud ievērojams naudas sods.
Vēl dramatiskāka epizode fiksēta pie kādas "Nissan Juke" stūres: alkohola reibumā esošā sieviete spēkratu vadīja laikā, kad automašīnas salonā atradās mazs bērns.
Tikpat skarbi reids izvērtās tiem, kuru automašīnas radīja reālu apdraudējumu tehniskā stāvokļa dēļ. Pārbaudēs atklāti tā dēvētie "naktsmiera traucētāji" — viena no apturētajām automašīnām ar modificētu izplūdes sistēmu ("taisno trubu") radīja vairāk nekā 100 decibelu troksni pie pieļaujamajiem 85, turklāt auto bija bez kreisā pagrieziena rādītāja un ar bojātu bamperi. Citam transportlīdzeklim lietus laikā fiksētas pilnībā nodilušas riepas ar bīstamiem izspiedumiem jeb "pumpām" uz virsmas.
Pārbaužu bilance galvaspilsētā ir barga: kopumā Valsts policija Rīgā pārbaudīja vairāk nekā 5500 automašīnu un aizturēja sešus dzērājšoferus. Savukārt CSDD rīkotajās pārbaudēs 10 auto palika bez tehniskās apskates un 6 auto palika bez reģistrācijas numura zīmēm, jo konstatēti bīstami defekti un turpināt ceļu vairs nedrīkstēja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Rīgas ielās vienlaikus izvērstas plašas policijas un CSDD pārbaudes, kurās dažu stundu laikā atklāts satraucošs ainas kopums. Kamēr tūkstošiem autovadītāju pārbaudes aizritēja bez aizķeršanās, vairākiem šoferiem ceļš aprāvās ar kriminālsodiem, anulētām tehniskajām apskatēm un uz vietas noņemtiem valsts reģistrācijas numuriem, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Reida laikā Noliktavas, Citadeles un Krišjāņa Valdemāra ielā likumsargi apturēja spēkratus vienu pēc otra. Kā novēroja raidījums "Sadursme 360", starp pieķertajiem dzērājšoferiem izcēlās kāds "Volvo" vadītājs, kurš pats atzina — pie stūres reibumā pieķerts jau atkārtoti un vadītāja apliecību bija atguvis vien nesen. Šoreiz šķiršanās no tiesībām būs uz krietni ilgāku laiku, turklāt draud ievērojams naudas sods.
Vēl dramatiskāka epizode fiksēta pie kādas "Nissan Juke" stūres: alkohola reibumā esošā sieviete spēkratu vadīja laikā, kad automašīnas salonā atradās mazs bērns.
Tikpat skarbi reids izvērtās tiem, kuru automašīnas radīja reālu apdraudējumu tehniskā stāvokļa dēļ. Pārbaudēs atklāti tā dēvētie "naktsmiera traucētāji" — viena no apturētajām automašīnām ar modificētu izplūdes sistēmu ("taisno trubu") radīja vairāk nekā 100 decibelu troksni pie pieļaujamajiem 85, turklāt auto bija bez kreisā pagrieziena rādītāja un ar bojātu bamperi. Citam transportlīdzeklim lietus laikā fiksētas pilnībā nodilušas riepas ar bīstamiem izspiedumiem jeb "pumpām" uz virsmas.
Pārbaužu bilance galvaspilsētā ir barga: kopumā Valsts policija Rīgā pārbaudīja vairāk nekā 5500 automašīnu un aizturēja sešus dzērājšoferus. Savukārt CSDD rīkotajās pārbaudēs 10 auto palika bez tehniskās apskates un 6 auto palika bez reģistrācijas numura zīmēm, jo konstatēti bīstami defekti un turpināt ceļu vairs nedrīkstēja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu