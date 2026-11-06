Kā radās izstāde Liepājā?
A. Vilipsōns: Šī pati izstāde šovasar bija redzama arī Tukumā, ko mīļi mēdzu saukt par "manu tuk-tuk", mākslas galerijā "Durvis". Pēc tās slēgšanas visu kopumu gandrīz pilnībā, gan manus, gan Ivara tēlniecības darbus, Tukumā sapakoja un aizveda, pārcēla uz Liepāju. Tiesa gan, izstādei, pateicoties Liepājas muzeja direktorei Dacei Kārklai, tagad ir cits nosaukums. Es pats būtu to saucis par "Divi soni Lībavā", jo Lībava ir vecais Liepājas nosaukums. Tukuma izstādē Ivaram Miķelsonam bija rokturi, tāpēc tā saucās "Pieskaries man + man nepieskaries", kas kādam gan varēja likties arī diezgan divdomīgs nosaukums.