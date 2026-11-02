Darbs, skolas un mediķi — kas nepieciešams, lai cilvēki atgrieztos Latvijas laukos?

Līvānos aizvadīts Latvijas lauku nākotnei veltīts forums, kurā diskutēts par iedzīvotāju aizplūšanu no reģioniem un iespējām to apturēt. Dalībnieki uzsver darba iespēju, attālinātā darba, pieejamu pakalpojumu un valsts atbalsta nozīmi lauku attīstībā, vēsta 360TV Ziņas.
Kas nepieciešams, lai cilvēki vēlētos palikt laukos, atgriezties vai pārcelties uz dzīvi? Atbildes uz šo jautājumu 360TV Ziņas meklēja Latvijas lauku nākotnei veltītajā forumā Līvānos. Iedzīvotāju skaita samazināšanās, jauniešu aizplūšana un nevienlīdzīga pakalpojumu pieejamība joprojām ir būtiski izaicinājumi.
Pēdējos gados ļoti daudziem izdevies pārcelties uz dzīvi laukos, jo tādu iespēju deva attālināts darbs. Tāpēc šeit ar bažām raugās uz premjera Andra Kulberga aicinājumu ierobežot vai pat aizliegt attālinātā darba iespējas valsts sektorā strādājošajiem.
"Tā ir izcila iespēja reģionu attīstībai. Ļoti ceru, ka ja tā reforma tiks veikta, tad ļoti pārdomājot to, lai šis faktors tiktu ņemts vērā," norāda Līvānu novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens.
Dzīvei reģionos svarīga arī sakārtota infrastruktūra — sabiedriskais transports, ceļi, veselības aprūpe un izglītības iespējas.
"Skaidrs, ka jaunās ģimenes izvēlēsies dzīvot tur, kur ir šie pakalpojumi. Vai tas ir normāli? Bieži vien kāds no Rīgas iedod ekseli — redz jums tur demogrāfija slikta, tāpēc skolu klapēsim ciet. Paga, pajautājiet šiem cilvēkiem, ko vajag," bilst Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Tāpat arī, lai attālāki novadi būtu dzīvotspējīgi, tiem nepieciešams finansiāls valsts atbalsts.
"Nevarēs darīt tā kā līdz šim, ka mēs iedodam naudu proporcionāli un domājam, ka visi izdzīvos vienādi. Latgales reģionā stipendijas vajag skolotāju, mediķu piesaistei. Rīgā nekā nav no tā, bet mēs jau maksājam vairāk, lai dabūtu to speciālistu šeit. Kur tad paliek tā vienlīdzība visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas?" atzīmē Rubens.
Vienlaikus uzrunātie uzsver, ka vieta jau tukša nepaliks. Ja lauku iedzīvotāji būs spiesti pārcelties uz pilsētām, tad šeit savu dzīvi varētu sākt imigranti.
"Arvien vairāk es dzirdu ārzemju uzņēmējus no Dānijas, Holandes, ka viņi redz izcilu vietu šeit strādāt, ražot. Arī tūrismam izcila vieta — ne par karstu, ne aukstu. Vai mēs latvieši apzināmies, ka vieta tukša nepaliks?" saka Cimermanis.
Laukiem ir potenciāls, tāpēc ļaudis sagaida, ka beidzot tā kļūs arī par valdības prioritāti.
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Līvānos aizvadīts Latvijas lauku nākotnei veltīts forums, kurā diskutēts par iedzīvotāju aizplūšanu no reģioniem un iespējām to apturēt. Dalībnieki uzsver darba iespēju, attālinātā darba, pieejamu pakalpojumu un valsts atbalsta nozīmi lauku attīstībā, vēsta 360TV Ziņas.
Kas nepieciešams, lai cilvēki vēlētos palikt laukos, atgriezties vai pārcelties uz dzīvi? Atbildes uz šo jautājumu 360TV Ziņas meklēja Latvijas lauku nākotnei veltītajā forumā Līvānos. Iedzīvotāju skaita samazināšanās, jauniešu aizplūšana un nevienlīdzīga pakalpojumu pieejamība joprojām ir būtiski izaicinājumi.
Pēdējos gados ļoti daudziem izdevies pārcelties uz dzīvi laukos, jo tādu iespēju deva attālināts darbs. Tāpēc šeit ar bažām raugās uz premjera Andra Kulberga aicinājumu ierobežot vai pat aizliegt attālinātā darba iespējas valsts sektorā strādājošajiem.
"Tā ir izcila iespēja reģionu attīstībai. Ļoti ceru, ka ja tā reforma tiks veikta, tad ļoti pārdomājot to, lai šis faktors tiktu ņemts vērā," norāda Līvānu novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens.
Dzīvei reģionos svarīga arī sakārtota infrastruktūra — sabiedriskais transports, ceļi, veselības aprūpe un izglītības iespējas.
"Skaidrs, ka jaunās ģimenes izvēlēsies dzīvot tur, kur ir šie pakalpojumi. Vai tas ir normāli? Bieži vien kāds no Rīgas iedod ekseli — redz jums tur demogrāfija slikta, tāpēc skolu klapēsim ciet. Paga, pajautājiet šiem cilvēkiem, ko vajag," bilst Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Tāpat arī, lai attālāki novadi būtu dzīvotspējīgi, tiem nepieciešams finansiāls valsts atbalsts.
"Nevarēs darīt tā kā līdz šim, ka mēs iedodam naudu proporcionāli un domājam, ka visi izdzīvos vienādi. Latgales reģionā stipendijas vajag skolotāju, mediķu piesaistei. Rīgā nekā nav no tā, bet mēs jau maksājam vairāk, lai dabūtu to speciālistu šeit. Kur tad paliek tā vienlīdzība visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas?" atzīmē Rubens.
Vienlaikus uzrunātie uzsver, ka vieta jau tukša nepaliks. Ja lauku iedzīvotāji būs spiesti pārcelties uz pilsētām, tad šeit savu dzīvi varētu sākt imigranti.
"Arvien vairāk es dzirdu ārzemju uzņēmējus no Dānijas, Holandes, ka viņi redz izcilu vietu šeit strādāt, ražot. Arī tūrismam izcila vieta — ne par karstu, ne aukstu. Vai mēs latvieši apzināmies, ka vieta tukša nepaliks?" saka Cimermanis.
Laukiem ir potenciāls, tāpēc ļaudis sagaida, ka beidzot tā kļūs arī par valdības prioritāti.
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