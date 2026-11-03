Kā savienot karjeru ar bērnu audzināšanu? Ieva Sutugova dalās savā pieejā

360TV šovs “Izklausies redzēts”, mēģinājumi, koncerti un ģimenes pienākumi – dziedātājas Ievas Sutugovas ikdiena ir piepildīta, un reizēm darba gaitās līdzi jādodas arī bērniem. Sarunā ar portālu 1188.lv māksliniece atklāj, kas palīdz tikt galā ar visiem pienākumiem, un dalās padomā, kas noderēs arī citām mammām.
Dziedātāja Ieva Sutugova neslēpj, ka mēģinājumos bērnus ņemt līdzi cenšas pēc iespējas retāk. Tomēr ne vienmēr ir cita iespēja, un tad jārēķinās, ka mazajiem gribēsies mammas uzmanību. Ar laiku gan bērni kļūst pacietīgāki un labāk saprot, ka mammai reizēm jāstrādā.
Vaicāta par savu galveno ieteikumu mammām, kuras vēlas pagūt gan darbā, gan ģimenes dzīvē, dziedātāja uzsver, ka svarīgi ir neiestrēgt sevis žēlošanā un nevainot apstākļus.
“Darīt visu to, ko tu tiešām gribi darīt, jo kārtīgi darot un kārtīgi plānojot, visu var izdarīt,” pārliecināta ir Ieva.
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360TV šovs “Izklausies redzēts”, mēģinājumi, koncerti un ģimenes pienākumi – dziedātājas Ievas Sutugovas ikdiena ir piepildīta, un reizēm darba gaitās līdzi jādodas arī bērniem. Sarunā ar portālu 1188.lv māksliniece atklāj, kas palīdz tikt galā ar visiem pienākumiem, un dalās padomā, kas noderēs arī citām mammām.
Dziedātāja Ieva Sutugova neslēpj, ka mēģinājumos bērnus ņemt līdzi cenšas pēc iespējas retāk. Tomēr ne vienmēr ir cita iespēja, un tad jārēķinās, ka mazajiem gribēsies mammas uzmanību. Ar laiku gan bērni kļūst pacietīgāki un labāk saprot, ka mammai reizēm jāstrādā.
Vaicāta par savu galveno ieteikumu mammām, kuras vēlas pagūt gan darbā, gan ģimenes dzīvē, dziedātāja uzsver, ka svarīgi ir neiestrēgt sevis žēlošanā un nevainot apstākļus.
“Darīt visu to, ko tu tiešām gribi darīt, jo kārtīgi darot un kārtīgi plānojot, visu var izdarīt,” pārliecināta ir Ieva.
VIDEO:
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