Gambijas bankās strādājošajiem ārzemniekiem jāpamet darbs

Tuvojas termiņš, kad bankās Gambijā strādājošajiem ārzemniekiem būs jāatstāj darbavietas. Centrālā banka 16. septembrī izdeva rīkojumu visām bankām šajā Rietumāfrikas valstī līdz 2026. gada beigām aizstāt darbiniekus, kuri nav Gambijas pilsoņi, ar kvalificētiem vietējiem kadriem.
Lielu lomu Gambijas banku sektorā spēlē Nigērija, un atlaišana draud 57 šīs valsts profesionāļiem. Nigērijas biznesam Gambijā pieder četras bankas, kas spēlē būtisku īpatsvaru finanšu nozarē – 37,2% no noguldījumiem, 32,6% no aizdevumiem, 37% no visiem aktīviem.
Nigēriešu diasporas komisija NiDCOM aicinājusi Gambiju pārskatīt rīkojumu, brīdinot, ka tā īstenošana var spiest pamest darbu kvalificētiem darbiniekiem un saasināt attiecības starp abām valstīm.
Centrālā banka norāda, ka nozares pētījumā konstatēts salīdzinoši liels ārvalstu pilsoņu skaits banku darbinieku vidū, pārkāpjot oficiāli saskaņotās ārzemju speciālist kvotas.
Pašlaik Gambijā ir 11 bankas un nav nevienas no Eiropas vai citām rietumvalstīm. Vēsturiski ilgu laiku dominēja tieši Eiropas bankas, Lielbritānijas “Standard Chartered Bank” šeit darbojās 130 gadu, līdz pārtrauca darbību 2025. gada jūnijā, lai koncentrētos uz reģioniem ar lielāku peļņas potenciālu.
2000. gadu sākumā Gambiju atstāja Francijas “BICI/Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie”. Tukšo vietu uzreiz aizpildīja strauji augošās Āfrikas kapitāla bankas, kuras labāk izprot vietējo tirgu un ir gatavas uzņemties lielāku risku.
Oficiālais bezdarba līmenis Gambijā ir 6,2%, bet patiesā aina ir daudz skaudrāka – vairāk nekā 41% jauniešu vecumā no 15 līdz 35 gadiem nestrādā un nemācās. Gambijā gan ir pietiekami liels skaits augstskolu absolventu ar izglītību finansēs, grāmatvedībā un ekonomikā. Viņiem Centrālās bankas lēmums var nākt par labu, jo bezdarbs īpaši izpaužas starp iedzīvotājiem ar vidējo un augstāko izglītību.
Tādējādi bankām būs pietiekami viegli aizstāt vidējā posma darbinieku. Sarežģītāk būs ar augstākā līmeņa vadību, specifiskām pozīcijām risku pārvaldībā un IT sektorā.
Jāpiebilst, ka savstarpējiem norēķiniem Gambijā veiksmīgi darbojas lietotnes viedtelefonos, kas bez banku starpniecības ļauj gan iemaksāt naudu, gan norēķināties veikalos, ēstuvēs, taksometrā, gan pārskaitīt citām personām.
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Tuvojas termiņš, kad bankās Gambijā strādājošajiem ārzemniekiem būs jāatstāj darbavietas. Centrālā banka 16. septembrī izdeva rīkojumu visām bankām šajā Rietumāfrikas valstī līdz 2026. gada beigām aizstāt darbiniekus, kuri nav Gambijas pilsoņi, ar kvalificētiem vietējiem kadriem.
Lielu lomu Gambijas banku sektorā spēlē Nigērija, un atlaišana draud 57 šīs valsts profesionāļiem. Nigērijas biznesam Gambijā pieder četras bankas, kas spēlē būtisku īpatsvaru finanšu nozarē – 37,2% no noguldījumiem, 32,6% no aizdevumiem, 37% no visiem aktīviem.
Nigēriešu diasporas komisija NiDCOM aicinājusi Gambiju pārskatīt rīkojumu, brīdinot, ka tā īstenošana var spiest pamest darbu kvalificētiem darbiniekiem un saasināt attiecības starp abām valstīm.
Centrālā banka norāda, ka nozares pētījumā konstatēts salīdzinoši liels ārvalstu pilsoņu skaits banku darbinieku vidū, pārkāpjot oficiāli saskaņotās ārzemju speciālist kvotas.
Pašlaik Gambijā ir 11 bankas un nav nevienas no Eiropas vai citām rietumvalstīm. Vēsturiski ilgu laiku dominēja tieši Eiropas bankas, Lielbritānijas “Standard Chartered Bank” šeit darbojās 130 gadu, līdz pārtrauca darbību 2025. gada jūnijā, lai koncentrētos uz reģioniem ar lielāku peļņas potenciālu.
2000. gadu sākumā Gambiju atstāja Francijas “BICI/Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie”. Tukšo vietu uzreiz aizpildīja strauji augošās Āfrikas kapitāla bankas, kuras labāk izprot vietējo tirgu un ir gatavas uzņemties lielāku risku.
Oficiālais bezdarba līmenis Gambijā ir 6,2%, bet patiesā aina ir daudz skaudrāka – vairāk nekā 41% jauniešu vecumā no 15 līdz 35 gadiem nestrādā un nemācās. Gambijā gan ir pietiekami liels skaits augstskolu absolventu ar izglītību finansēs, grāmatvedībā un ekonomikā. Viņiem Centrālās bankas lēmums var nākt par labu, jo bezdarbs īpaši izpaužas starp iedzīvotājiem ar vidējo un augstāko izglītību.
Tādējādi bankām būs pietiekami viegli aizstāt vidējā posma darbinieku. Sarežģītāk būs ar augstākā līmeņa vadību, specifiskām pozīcijām risku pārvaldībā un IT sektorā.
Jāpiebilst, ka savstarpējiem norēķiniem Gambijā veiksmīgi darbojas lietotnes viedtelefonos, kas bez banku starpniecības ļauj gan iemaksāt naudu, gan norēķināties veikalos, ēstuvēs, taksometrā, gan pārskaitīt citām personām.
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