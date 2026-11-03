Rīgas autovadītājiem būs jārēķinās ar 50 jauniem ātrumvaļņiem

Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazinātu transportlīdzekļu braukšanas ātrumu dzīvojamās teritorijās, Rīgā plānots izbūvēt un atjaunot kopumā 54 ātrumvaļņus. No tiem 50 būs jauni ātrumvaļņi, savukārt četri esošie ātrumvaļņi tiks remontēti.
No 50 jaunajiem ātrumvaļņiem 46 plānots uzstādīt kā saliekamos ātrumvaļņus, bet četrās vietās paredzēts izbūvēt standarta jeb asfaltbetona ātrumvaļņus.
Saliekamie ātrumvaļņi ir pie brauktuves seguma piestiprināmi ātrumvaļņi, kuru ierīkošanai nav nepieciešama asfaltbetona vaļņa izbūve. Tos iespējams uzstādīt salīdzinoši ātri un nepieciešamības gadījumā arī demontēt.
Ātrumvaļņus lielākoties paredzēts uzstādīt dzīvojamās zonās un ielās pie dzīvojamās apbūves, kur būtiski nodrošināt zemāku transportlīdzekļu kustības ātrumu. Šādi satiksmes mierināšanas risinājumi palīdz autovadītājiem ievērot noteikto braukšanas ātrumu un veido drošāku vidi gājējiem, velosipēdistiem un citiem mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc satiksmes mierināšanas pasākumiem dažādās Rīgas apkaimēs, Ārtelpas un mobilitātes departaments arvien plašāk izmantos saliekamos ātrumvaļņus tajās vietās, kur to pieļauj spēkā esošie normatīvi. Saliekamie ātrumvaļņi ir vairākas reizes ekonomiski izdevīgāks risinājums nekā asfaltbetona ātrumvaļņi, turklāt tos iespējams uzstādīt ievērojami ātrāk. Tas ļauj esošā finansējuma ietvaros satiksmes drošības uzlabojumus īstenot ievērojami lielākā skaitā vietu, nodrošinot ātrāku reakciju uz iedzīvotāju iesniegumiem un satiksmes drošības vajadzībām pilsētā.
To izbūve un uzstādīšana paredzēta dažādās Rīgas apkaimēs, tostarp Bieriņos, Bolderājā, Brasā, Čiekurkalnā, Dārzciemā, Dreiliņos, Dzirciemā, Imantā, Ķengaragā, Pleskodālē, Pļavniekos, Purvciemā, Teikā, Ziepniekkalnā un Zolitūdē.
Starp vietām, kur paredzēts ierīkot ātrumvaļņus, ir, piemēram, Salnas, Jasmuižas un Dzilnas iela Pļavniekos, Beverīnas, Blīdenes, Dauguļu un Sējas iela Bieriņos, Gundegas un Mežrozīšu iela Bolderājā, kā arī citas dzīvojamās teritorijas dažādās pilsētas apkaimēs.
Konkrētās ātrumvaļņu uzstādīšanas vietas izvēlētas, vērtējot satiksmes organizāciju un nepieciešamību attiecīgajās vietās samazināt transportlīdzekļu kustības ātrumu. Satiksmes mierināšanas risinājumu mērķis ir panākt, lai transportlīdzekļu faktiskais braukšanas ātrums atbilstu konkrētās ielas funkcijai un apkārtējai videi, īpaši vietās ar dzīvojamo apbūvi un intensīvāku gājēju kustību.
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Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazinātu transportlīdzekļu braukšanas ātrumu dzīvojamās teritorijās, Rīgā plānots izbūvēt un atjaunot kopumā 54 ātrumvaļņus. No tiem 50 būs jauni ātrumvaļņi, savukārt četri esošie ātrumvaļņi tiks remontēti.
No 50 jaunajiem ātrumvaļņiem 46 plānots uzstādīt kā saliekamos ātrumvaļņus, bet četrās vietās paredzēts izbūvēt standarta jeb asfaltbetona ātrumvaļņus.
Saliekamie ātrumvaļņi ir pie brauktuves seguma piestiprināmi ātrumvaļņi, kuru ierīkošanai nav nepieciešama asfaltbetona vaļņa izbūve. Tos iespējams uzstādīt salīdzinoši ātri un nepieciešamības gadījumā arī demontēt.
Ātrumvaļņus lielākoties paredzēts uzstādīt dzīvojamās zonās un ielās pie dzīvojamās apbūves, kur būtiski nodrošināt zemāku transportlīdzekļu kustības ātrumu. Šādi satiksmes mierināšanas risinājumi palīdz autovadītājiem ievērot noteikto braukšanas ātrumu un veido drošāku vidi gājējiem, velosipēdistiem un citiem mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc satiksmes mierināšanas pasākumiem dažādās Rīgas apkaimēs, Ārtelpas un mobilitātes departaments arvien plašāk izmantos saliekamos ātrumvaļņus tajās vietās, kur to pieļauj spēkā esošie normatīvi. Saliekamie ātrumvaļņi ir vairākas reizes ekonomiski izdevīgāks risinājums nekā asfaltbetona ātrumvaļņi, turklāt tos iespējams uzstādīt ievērojami ātrāk. Tas ļauj esošā finansējuma ietvaros satiksmes drošības uzlabojumus īstenot ievērojami lielākā skaitā vietu, nodrošinot ātrāku reakciju uz iedzīvotāju iesniegumiem un satiksmes drošības vajadzībām pilsētā.
To izbūve un uzstādīšana paredzēta dažādās Rīgas apkaimēs, tostarp Bieriņos, Bolderājā, Brasā, Čiekurkalnā, Dārzciemā, Dreiliņos, Dzirciemā, Imantā, Ķengaragā, Pleskodālē, Pļavniekos, Purvciemā, Teikā, Ziepniekkalnā un Zolitūdē.
Starp vietām, kur paredzēts ierīkot ātrumvaļņus, ir, piemēram, Salnas, Jasmuižas un Dzilnas iela Pļavniekos, Beverīnas, Blīdenes, Dauguļu un Sējas iela Bieriņos, Gundegas un Mežrozīšu iela Bolderājā, kā arī citas dzīvojamās teritorijas dažādās pilsētas apkaimēs.
Konkrētās ātrumvaļņu uzstādīšanas vietas izvēlētas, vērtējot satiksmes organizāciju un nepieciešamību attiecīgajās vietās samazināt transportlīdzekļu kustības ātrumu. Satiksmes mierināšanas risinājumu mērķis ir panākt, lai transportlīdzekļu faktiskais braukšanas ātrums atbilstu konkrētās ielas funkcijai un apkārtējai videi, īpaši vietās ar dzīvojamo apbūvi un intensīvāku gājēju kustību.
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