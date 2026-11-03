VIDEO: Policija Rīgas centrā izjauc, iespējams, narkotiku tirgošanu

Šā gada 3. oktobrī, neilgi pirms plkst 13, Rīgas pašvaldības policijas (RPP) novērošanas darbinieki pamanīja vairāku personu grupu Vērmanes dārzā, kurā, iespējams, notika narkotiku tirdzniecība, informē RPP.
Videonovērošanas kameru ierakstos redzams, ka vīrietis no apakšbiksēm izvelk caurspīdīgu maisiņu ar, iespējams, narkotikām. Tad viņš tās nodeva citām personām, pretī saņemot naudu. Aizdomīgās darbības nepalika nepamanītas, un uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža.
Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki aizturēja iespējamo likumpārkāpēju un veica personas pārmeklēšanu. Vīrieša somā un jakā tika atrasta ievērojama summa skaidras naudas, kā arī divas tabletes. Vīrietis gan apgalvoja, ka atrastās tabletes esot saaukstēšanās medikamenti.
Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Par narkotisko vielu glabāšanu, iegādāšanos un realizēšanu ir paredzēta kriminālatbildība
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Šā gada 3. oktobrī, neilgi pirms plkst 13, Rīgas pašvaldības policijas (RPP) novērošanas darbinieki pamanīja vairāku personu grupu Vērmanes dārzā, kurā, iespējams, notika narkotiku tirdzniecība, informē RPP.
Videonovērošanas kameru ierakstos redzams, ka vīrietis no apakšbiksēm izvelk caurspīdīgu maisiņu ar, iespējams, narkotikām. Tad viņš tās nodeva citām personām, pretī saņemot naudu. Aizdomīgās darbības nepalika nepamanītas, un uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža.
Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki aizturēja iespējamo likumpārkāpēju un veica personas pārmeklēšanu. Vīrieša somā un jakā tika atrasta ievērojama summa skaidras naudas, kā arī divas tabletes. Vīrietis gan apgalvoja, ka atrastās tabletes esot saaukstēšanās medikamenti.
Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Par narkotisko vielu glabāšanu, iegādāšanos un realizēšanu ir paredzēta kriminālatbildība
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