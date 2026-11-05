Edgars Rinkēvičs viesosies šovā "Slavenības. Bez filtra"

Novembrī, Latvijas valsts svētku laikā, 360TV šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" būs skatāma īpaša tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Aktieris Andris Bulis aicinās prezidentu rudenīgā pastaigā pa Rīgas ielām, kuras laikā abi pārrunās gan ikdienas gaitas un prezidenta amata pienākumu aizkulises, gan personiskākus jautājumus un Latvijai nozīmīgas tēmas.
Sarunā Edgars Rinkēvičs pastāstīs par savu ierasto ritmu, darba pienākumiem un laiku ārpus tiem. Prezidents atklās, kā sākas viņa rīti, kādi ir ikdienas ieradumi un kā izdodas atrast laiku atpūtai saspringtajā darba grafikā. Tāpat būs iespēja uzzināt vairāk par prezidenta amata niansēm — pienākumiem, kas sabiedrībai ne vienmēr ir redzami, un darbu, kas norit ārpus publiskiem pasākumiem un tikšanās reizēm.
Andris Bulis aicinās prezidentu dalīties arī personiskākos stāstos un atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bērnību, interesēm, sadzīves prasmēm un paradumiem. Abi pievērsīsies arī tam, kā ir būt Valsts prezidentam, esot sabiedrības uzmanības centrā, un kā šis amats ietekmē iespējas baudīt pavisam vienkāršus dzīves mirkļus.
Tikšanās laikā neizpaliks arī saruna par Latviju un tās nākotni. Tuvojoties 18. novembrim, prezidents dalīsies pārdomās par Latvijas sabiedrību, valsts attīstību un jautājumiem, kas viņu šobrīd satrauc visvairāk. Rinkēvičs pastāstīs arī par prezidenta uzrunu tapšanas procesu un ieskicēs, kādu Latviju vēlētos redzēt pēc desmit gadiem.
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīt Valsts prezidentu ārpus ierastās oficiālās vides, uzzinot vairāk gan par viņa darba ikdienu, gan personību. Edgara Rinkēviča sarunu ar Andri Buli skaties šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" 10. un 17. novembrī plkst. 20.25 kanālā 360!
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Novembrī, Latvijas valsts svētku laikā, 360TV šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" būs skatāma īpaša tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Aktieris Andris Bulis aicinās prezidentu rudenīgā pastaigā pa Rīgas ielām, kuras laikā abi pārrunās gan ikdienas gaitas un prezidenta amata pienākumu aizkulises, gan personiskākus jautājumus un Latvijai nozīmīgas tēmas.
Sarunā Edgars Rinkēvičs pastāstīs par savu ierasto ritmu, darba pienākumiem un laiku ārpus tiem. Prezidents atklās, kā sākas viņa rīti, kādi ir ikdienas ieradumi un kā izdodas atrast laiku atpūtai saspringtajā darba grafikā. Tāpat būs iespēja uzzināt vairāk par prezidenta amata niansēm — pienākumiem, kas sabiedrībai ne vienmēr ir redzami, un darbu, kas norit ārpus publiskiem pasākumiem un tikšanās reizēm.
Andris Bulis aicinās prezidentu dalīties arī personiskākos stāstos un atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bērnību, interesēm, sadzīves prasmēm un paradumiem. Abi pievērsīsies arī tam, kā ir būt Valsts prezidentam, esot sabiedrības uzmanības centrā, un kā šis amats ietekmē iespējas baudīt pavisam vienkāršus dzīves mirkļus.
Tikšanās laikā neizpaliks arī saruna par Latviju un tās nākotni. Tuvojoties 18. novembrim, prezidents dalīsies pārdomās par Latvijas sabiedrību, valsts attīstību un jautājumiem, kas viņu šobrīd satrauc visvairāk. Rinkēvičs pastāstīs arī par prezidenta uzrunu tapšanas procesu un ieskicēs, kādu Latviju vēlētos redzēt pēc desmit gadiem.
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīt Valsts prezidentu ārpus ierastās oficiālās vides, uzzinot vairāk gan par viņa darba ikdienu, gan personību. Edgara Rinkēviča sarunu ar Andri Buli skaties šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" 10. un 17. novembrī plkst. 20.25 kanālā 360!
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