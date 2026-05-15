Pirms trim gadiem maija vidū Latvijas digitālo mediju saimei pievienojās jauns tiešsaistes medijs "Lasi.lv". Neskatoties uz piesātināto mediju tirgu, šo trīs gadu laikā portālam izdevies izcīnīt stabilu vietu Latvijas informatīvajā telpā, "Gemius" mediju topā, iegūstot teju 300 tūkstošu ikmēneša lasītāju uzticību.
"Trīs gados ir paveikts liels darbs – jauns zīmols ir spējis nostāties uz kājām, iegūt vērā ņemamu atpazīstamību, uzaudzējot stabilu lojālo lasītāju un digitālo abonentu bāzi," komentē portāla galvenais redaktors Jānis Žilde. "Un tas nav nejauši, jo "Lasi.lv" saturu veido pieredzējušu un profesionālu žurnālistu kolektīvs, rūpīgi atlasot un pārbaudot publicējamo informāciju. Mūsdienu piesātinātajā informatīvajā telpā, kur par satura veidotāju sevi var dēvēt ikviens, īpaši jau izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, pārbaudīts un uzticams saturs ir zelta vērtē. Šodien izaicinājums vairs nav ziņu pieejamība, bet gan spēja atšķirt uzticamu saturu no informatīvā trokšņa. Lai arī mākslīgais intelekts var palīdzēt radīt un apstrādāt informāciju ātrāk nekā jebkad agrāk, tas nevar aizstāt žurnālista atbildību, pieredzi un spēju izvērtēt faktus, kontekstu un informācijas ticamību.
Tieši tādēļ profesionāla žurnālistika digitālajā laikmetā kļūst arvien vērtīgāka."
Portālā "Lasi.lv" lasāmas ne tikai aktuālās ikdienas ziņas, bet arī saturs no akciju sabiedrības "Latvijas Mediji" izdotajiem drukātajiem izdevumiem – dienas laikraksta "Latvijas Avīze", žurnāliem "Mājas Viesis", "Praktiskais Latvietis", "Padoms Rokā", "Agro Tops", "Praktiskie Rokdarbi", "Medības", "Lielais Loms" un "Planētas Noslēpumi". Tie ir kompetenti ekspertu viedokļi par aktuālo politikā, ārvalstīs, veselības jomā, kultūrā, sportā, tās ir izvērstas sarunas ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem – aktieriem, politiķiem, režisoriem, mūziķiem, lauksaimniekiem. Tās ir recenzijas un pieredzes stāsti, praktiski noderīgi padomi un izvērsti vēsturiski raksti, dažādu hobiju un vaļasprieku apraksti, notikumu analīze un diskusijas.
"Trīs gadu laikā "Lasi.lv" ir atradis gan uzticamu auditoriju, gan abonentus, kuri novērtē kvalitatīvu un jēgpilnu saturu. Mūsu pieeja vienmēr bijusi "mazāk ir vairāk". Neesam gājuši informācijas pārsātinātības ceļu, kur galvenais ir troksnis un nepārtraukta steiga. "Lasi.lv" drīzāk cenšas būt kā informatīva oāze – vieta, kur fokusējamies uz būtisko, noderīgo un tādu saturu, kam ir paliekoša vērtība. Paldies visiem, kuri šo trīs gadu laikā lasa, abonē un uzticas mums!" piebilst "Latvijas Mediju" digitālā satura un projektu direktors Armands Slokenbergs.
Portālam ir inovatīva e-žurnālu navigācija, kas ļauj lasītājam padziļināti gremdēties kādās noteiktās saturiskajās tēmās – vai tās būtu politikas norises, vai medību un makšķerēšanas pasaule, vai dārza darbu un dārza kopšanas padomu rubrikas. Piemēram, interesenti var abonēt tieši e-žurnālu "Dārzs Daba", piesakoties tematiskajai vēstkopai, ko ik nedēļu iespējams saņemt savā e-pastā.
Līdzās esošajam saturam portāla komanda raugās nākotnē: mobilā lietotne, tematisko vēstkopu attīstīšana, autoru profili, drukāto izdevumu ērtāka digitālā lasīšana un mākslīgā intelekta rīku integrēšana redakcijas darbā – tie ir tikai daži no tuvākajos gados plānotajiem soļiem.
Trīs darbības gados "Lasi.lv" ir ne tikai izveidojis stabilu auditoriju, bet arī radošu vidi Latvijas žurnālistiem. Tas ir medijs, kas turpina augt kopā ar lasītājiem – cieņpilni, saturīgi un ar skatu nākotnē.
