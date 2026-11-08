Frīdis neslēpj riebumu pret Jura Kaukuļa gatavoto

360TV šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" mūziķis Juris Kaukulis viesus uzņēma Mālpilī — vietā, kur pavadījis bērnību. Lai gan namatēvs bija rūpīgi gatavojies vakaram un galda klāšanā pat iesaistījis palīgus, virtuvē valdošo haosu pamanīja arī viesi.
Pirmais galdā tika celts starteris — ar dažādiem labumiem pildītas zupas laivas un grilēts cukīni.
Taču uzkoda ne visiem gāja pie sirds. Influencerei Egitai Lauvai ēdiena garšu traucēja piparmētra, un bet cukīni esot bijis piededzis.
"Es tā nekad nebiju ēdis un diez vai kādreiz dzīvē vēl gribēšu tādu ēst," par Jura sarūpēto uzkodu izteicās Frīdis, norādot, ka cepti dārzeņi viņam nekad nav nākuši pie sirds.
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360TV šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" mūziķis Juris Kaukulis viesus uzņēma Mālpilī — vietā, kur pavadījis bērnību. Lai gan namatēvs bija rūpīgi gatavojies vakaram un galda klāšanā pat iesaistījis palīgus, virtuvē valdošo haosu pamanīja arī viesi.
Pirmais galdā tika celts starteris — ar dažādiem labumiem pildītas zupas laivas un grilēts cukīni.
Taču uzkoda ne visiem gāja pie sirds. Influencerei Egitai Lauvai ēdiena garšu traucēja piparmētra, un bet cukīni esot bijis piededzis.
"Es tā nekad nebiju ēdis un diez vai kādreiz dzīvē vēl gribēšu tādu ēst," par Jura sarūpēto uzkodu izteicās Frīdis, norādot, ka cepti dārzeņi viņam nekad nav nākuši pie sirds.
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